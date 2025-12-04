Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Россия ЦФО Московская область Солнечногорск

Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск

СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Купер» назвал самые популярные блюда из готовой еды 1
24.11.2025 В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы 1
10.09.2025 «МегаФон»: в Подмосковье «поумнели» дома 1
16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
25.10.2024 Т2 модернизировала 20% оборудования в Москве и Московской области с начала 2024 года 1
11.10.2024 Более 47 тысяч поездок по Подмосковью совершили пользователи BelkaCar в рамках летнего проекта «Умные путешествия» 2
29.07.2024 Tele2 улучшил качество связи в нескольких районах на севере Москвы 1
29.05.2024 К Mango Office присоединились 9 новых городов 1
23.04.2024 МТС ускорила мобильный интернет в местах дачного отдыха Подмосковья 1
11.04.2024 В Подмосковье обновили услугу по оформлению разрешений на охоту 1
11.03.2024 «МегаФон» втрое разогнал интернет в двух десятках деревень и сел Подмосковья 1
25.08.2023 Wildberries открыл новый склад в Московском регионе 1
14.08.2023 Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин 1
07.02.2023 МТС подключила к скоростному интернету более 100 тыс. семей в столичном регионе 1
07.12.2022 МТС улучшила связь в 150 новостройках Московского региона 1
10.11.2022 ГК «Фаско+» запустила бесплатное мобильное приложение для садоводов 1
03.10.2022 В России построят первый поселок с единой цифровой средой и умными домами 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 1
27.12.2021 Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России 2
02.11.2021 Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
24.08.2020 «ЭР-Телеком» начал подключать к интернету частный сектор в Подмосковье 1
09.07.2020 Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн» 1
28.04.2020 Аналитика МТС: абоненты Московского региона адаптировались к условиям самоизоляции 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
31.05.2019 «ММЗ вперед» внедрил «1С:Документооборот» с помощью «1С-рарус» 1
23.04.2019 «Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
31.07.2018 Apple расширила географию калибровочных машин по замене дисплеев iPhone в РФ 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
23.05.2018 «Визор» обеспечил мониторинг оперативной обстановки при проведении акции «Лес Победы» 1
15.03.2017 «Т-Платформы» провалили огромный госконтракт и заплатят 280 млн неустойки 1
30.09.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
26.05.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
19.05.2016 «Акадо Телеком» снижает уровень повреждений кабельных сетей 1
05.02.2016 BlaBlaCar может в 4 раза увеличить загруженность платных дорог 2

Публикаций - 119, упоминаний - 136

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9892 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 10
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 8
Ростелеком 10306 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 5
8983 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 4
Открытые технологии 715 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 3
X Corp - Twitter 2907 3
Meta Platforms - Facebook 4531 3
Cisco Systems 5222 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 2
МегаФон - Мобиком 225 2
Ростех - Сириус НПП концерн 30 2
Ростех - ЦСМ - Центр суперкомпьютерного моделирования - Солнечногорский приборный завод - Солнечногорский электромеханический завод 4 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 2
Microsoft Corporation 25236 2
Dell EMC 5092 2
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 189 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 2
Юниксофт - Uniquesoft 22 1
Agrivita - Экопроект 1 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 12 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 10
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 2
Volkswagen Group - VW 299 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 67 2
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 69 1
Чип и Дип 11 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 30 1
Энергия - санаторий 1 1
Петровский парк 4 1
Капитал ООО 4 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
USTA Hotels - Отель Екатеринбург-Центральный 1 1
Малый театр - Государственный Академический Малый театр 7 1
Автодом - АВТОDOM 32 1
СМЗ - Солнечногорский механический завод 1 1
Солнечный Парк Отель - Park Hotel & SPA 3 1
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Tebodin Eastern Europe 1 1
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 1
Гарден Ритейл Сервис - Фаско 1 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Государственный мемориальный музыкальный музей‑заповедник П.И. Чайковского 4 1
Адва 1 1
Exeed 17 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 13 1
Ориентир Запад - Индустриальный парк - Логистический парк 4 1
Новоселки - Индустриальный парк 5 1
Городисский и Партнёры 11 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 4
Федеральное казначейство России 1879 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 72 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Парк Зарядье 42 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 9
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 21
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 8
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1090 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 7
Microsoft Windows 2000 8662 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 4
ВымпелКом - Билайн Аналитика 46 2
Linux OS 10896 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 289 2
ЭОС Дело-web 209 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 51 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 51 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 17 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
ЭР-Телеком Холдинг - Загородный интернет 3 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
IBM Cognos Express 11 1
HP Insight Dynamics - HP Insight Control - HP Insight Management Suite - HP Systems Insight Manager - HP Compaq Insight Manager 30 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Eaton Powerware ИБП 67 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 63 1
Т-Платформы - T-Blade 30 1
Geely Coolray - Geely Binyue 12 1
Т-Платформы - T-Platforms V-Class 3 1
Chery Tiggo 30 1
HP Data Protector 17 1
Supermicro - SuperServer 2 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 217 1
Microsoft Office 3952 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 1
Ухлинов Леонид 59 4
Акулинин Игорь 20 3
Дронов Дмитрий 26 2
Куртяник Надежда 369 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Смирнов Алексей 253 2
Машин Дмитрий 21 2
Рейман Леонид 1058 2
Поляков Дмитрий 48 2
Шадаев Максут 1146 2
Плясенко Павел 18 2
Крушинин Алексей 19 2
Спиридонов Александр 46 1
Баранов Александр 16 1
Луцкий Алексей 3 1
Солдатов Александр 4 1
Макаров Станислав 117 1
Стуров Дмитрий 33 1
Прокудин Аркадий 9 1
Кореш Виктор 82 1
Старостин Александр 9 1
Филимонов Сергей 46 1
Клишин Виталий 16 1
Чаплыгин Роман 22 1
Пугачева Алла 8 1
Шкуматов Петр 6 1
Блажко Григорий 8 1
Ильин Николай 25 1
Энгельс Фридрих 8 1
Климов Евгений 19 1
Аниканов Вадим 21 1
Кутдюсов Фарид 2 1
Литвинович Андрей 3 1
Медриш Михаил 15 1
Марков Кирилл 11 1
Чуракова Елена 11 1
Засинец Игорь 8 1
Герман Владимир 9 1
Добривечер Екатерина 8 1
Сметанкин Игорь 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 94
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 92
Россия - РФ - Российская федерация 156831 45
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 34
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 29
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 24
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 22
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 22
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 22
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 19
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 18
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 82 18
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 18
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 17
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 17
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 14
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 58 13
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 13
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 12
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 12
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 11
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 43 10
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 10
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 41 9
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 9
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 8
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 246 8
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 60 7
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 7
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 49 7
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 108 7
Россия - СФО - Новосибирск 4650 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 7
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 27 6
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 22 6
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 8
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 8
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 31 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Аренда 2584 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 354 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Английский язык 6876 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Царьград - телеканал 28 1
Апрель - телеканал - телерадиокомпания 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Известия ИД 704 1
РИА Новости 984 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще