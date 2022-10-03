В России построят первый поселок с единой цифровой средой и умными домами

В России построят поселок с единой цифровой средой и умными домами. Проект поселка с единой цифровой средой анонсировали SAS Capital, архитекторы из «Бюро А4» и компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin. Об этом СNews сообщили представители компаний.

Поселок «Миронцево» будет построен в живописном природном месте у Истринского водохранилища, недалеко от Солнечногорска. Он задуман как инновационное пространство для ИТ-сообщества и сотрудников крупных технологических компаний. Философия проекта, в первую очередь, лежит в идее предпринимательства и самоуправления, то есть у жителей будет возможность принимать решения по поводу благоустройства территорий или найти партнеров для создания бизнеса среди соседей.

«Новая реальность находит отражение во всех сферах, в том числе в архитектуре и строительстве. Последние два года изменили представление об образе жизни современного успешного молодого человека и семьи. Удаленная работа стала нормой, люди стремятся найти тот самый work&life баланс и wellness-пространство, но при этом не хотят терять в технологичности и общении. Поэтому возникает закономерный запрос на создание такой среды, которая сочетала бы в себе возможность быть ближе к природе и дому, но при этом стать частью комьюнити и пользоваться самыми современными цифровыми сервисами», — комментирует Сергей Марков, партнер, сооснователь «Бюро А4».

«Миронцево» станет первым в стране поселком с единой цифровой средой. Для ее создания застройщик SAS Capital подключит каждый дом и общие инженерные системы к платформе для умных зданий Ujin. Жители будут пользоваться цифровыми сервисами через мобильное приложение.

Например, они смогут без ключа пройти на территорию, заказать пропуска для гостей и их автомобилей, принять звонок с домофона прямо в приложении и открыть дверь парой кликов. Кроме того, в приложении можно будет подать заявку на ремонт или благоустройство, посмотреть показания умных счетчиков и статистику потребления, оплатить квитанции, читать новости поселка и общаться с соседями в чатах.

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«Участие в таких проектах вдохновляет всю нашу команду. У нас есть большой опыт в создании умных жилых комплексов, и мы готовы применить все наши знания и компетенции для создания единой цифровой среды целого поселка. Это технологически сложный проект, настоящий вызов, который мы с честью планируем принять. Очень ценно то, что в "Миронцево" будут использованы по максимуму все возможности нашей платформы, и в будущем это внесет значительный вклад в повышение качества жизни, комфорта и безопасности жителей», — комментирует Светлана Перминова, директор «Юникорн».

Проект предполагает строительство 280 умных домов. «Бюро А4» разработало семь типов юнитов в едином стиле. Для каждого типа юнита предусмотрен специальный проект системы «умный дом» Ujin. Поэтому при выборе жилья человек заранее сможет увидеть, какой комплект умных устройств будет установлен в его будущем доме. Например, даже в самом компактном варианте площадью 80 кв.м. будет оборудование для управления освещением, розетками, отоплением, теплым полом, водой, климатом и бытовой техникой. Управлять устройствами жители будут так же через приложение или с помощью голосового помощника.

Общественные пространства спроектированы таким образом, чтобы тоже стать частью единой среды и поддержать идею комьюнити. Они образуют «Зеленое кольцо» — непрерывный пешеходный маршрут с несколькими ответвлениями. На территории «Миронцево» будет коворкинг, амфитеатр, велодорожки и даже небольшая ферма. Для отдыха будет организован детский клуб, игровая зона, яблоневый сад, эко-тропа, барбекю, вейк-серфинг и причал для лодок и катеров.