Unicorn Ujin MySmartFlat и Sapfir Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса
При этом Ujin – это российское ПО, собственная разработка компании «Юникорн». И платформа, и мобильное приложение Ujin входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России, а центры хранения и обработки данных расположены на территории нашей страны. Данное ПО позволяет интегрировать оборудование самых разных производителей и таким образом помогает застройщикам не зависеть от вводимых ограничений. Также «Юникорн» предлагает собственную линейку умных устройств: часть компонентов уже выпускаются в РФ, некоторые комплектующие поставляются из Китая. Застройщики, внедряя программный продукт Ujin на этапе проектирования и строительства, могут предлагать своим покупателям востребованные цифровые сервисы «умного ЖК» и управление системой «умный дом» в квартирах.
Unicorn и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Перминова Светлана 25 23
|Южаков Алексей 27 6
|Кузяев Андрей 64 2
|Павлов Александр 88 2
|Акимов Максим 187 1
|Носков Константин 236 1
|Решетников Максим 31 1
|Лаптев Максим 18 1
|Козубова Любовь 1 1
|Голубицкий Вениамин 1 1
|Булатов Николай 7 1
|Топчиев Рустам 1 1
|Кирилловский Петр 4 1
|Марков Сергей 14 1
|Брызгалов Павел 1 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Массух Илья 231 1
|Михайлик Константин 24 1
|Иванов Михаил 100 1
|Сидоренко Ольга 2 1
|Горбачев Александр 21 1
|Симак Виталий 1 1
|Бородкин Андрей 2 1
|Киселев Станислав 5 1
|Ширинкин Сергей 1 1
|Вилесов Александр 1 1
|Федоров Сергей 15 1
|Романченко Кирилл 2 1
|Макаренко Мила 1 1
|Суханов Виталий 1 1
|Иголкин Андрей 1 1
|Инвияев Андрей 1 1
|Давидюк Артем 2 1
|Леновская Екатерина 1 1
|Леонтьева Анна 1 1
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