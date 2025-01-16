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Unicorn Ujin MySmartFlat и Sapfir Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса

Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса

При этом Ujin – это российское ПО, собственная разработка компании «Юникорн». И платформа, и мобильное приложение Ujin входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России, а центры хранения и обработки данных расположены на территории нашей страны. Данное ПО позволяет интегрировать оборудование самых разных производителей и таким образом помогает застройщикам не зависеть от вводимых ограничений. Также «Юникорн» предлагает собственную линейку умных устройств: часть компонентов уже выпускаются в РФ, некоторые комплектующие поставляются из Китая. Застройщики, внедряя программный продукт Ujin на этапе проектирования и строительства, могут предлагать своим покупателям востребованные цифровые сервисы «умного ЖК» и управление системой «умный дом» в квартирах. 


16.01.2025 УК Nova comfort снизила нагрузку на сотрудников благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта 2
13.01.2025 Системы «Умного доступа» в московском ЖК Hide 1
23.10.2024 Цифровой робот-консьерж появится в жилом комплексе Headliner в Москве 1
14.10.2024 В Чебоксарах появился второй умный жилой комплекс 2
14.10.2024 Эксперты призывают к созданию единых стандартов BIM в России 1
10.10.2024 Компания «Веб Разработка» выполнит разработку интеграции для партнеров Ujin 1
19.09.2024 Решения резидентов «Сколково» создадут цифровое будущее российских городов 1
18.09.2024 Крупнейший девелопер Коми подключил пятый ЖК к платформе Ujin 1
28.08.2024 Комплекс апартаментов бизнес-класса Alcon Tower подключен к цифровым сервисам на базе платформы Ujin 1
21.08.2024 Управляющие организации и застройщики могут провести аналитику пользовательской активности цифровых сервисов на базе Ujin 2
16.08.2024 Частью единой цифровой среды строящегося ЖК «PRIME» в Перми станет персональный помощник, созданный на основе технологий искусственного интеллекта 2
31.07.2024 Ujin выпустил устройство для создания умной светодиодной подсветки в доме 1
22.07.2024 Юникорн» и «ЕкатеринодарИнвест-Строй» заключили стратегическое соглашение 2
08.07.2024 Ujin вывел умного помощника на первую линию технической поддержки во взаимодействии с умным домом 2
05.07.2024 Умные устройства Ujin теперь доступны в приложении «Салют» 1
03.07.2024 Группа компаний «Да!Девелопмент» подключает второй дом к платформе умных зданий Ujin 1
27.06.2024 «Группа ЛСР» создала смарт-инфраструктуру знаковых объектов на базе платформы Ujin 2
17.06.2024 Новые цифровые сервисы: в приложении «Госуслуги.Дом» появилась возможность управлять шлагбаумом или воротами 2
03.06.2024 Ujin и цифровой оператор связи Letit стали стратегическими партнерами 2
31.05.2024 ДКС выбрал Ujin в качестве партнера для производства линейки премиальных «умных устройств» 2
21.05.2024 «Техзор» и «Юникорн» реализовали совместное решение по устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств застройщика 3
14.05.2024 Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе 3
08.04.2024 Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом» 4
28.03.2024 Жителям ЖК Sydney City стал доступен сервис по контролю качества воздуха 2
13.03.2024 Нижегородский девелопер ННДК подключает ЖК «Корица» и ЖК «Бекетов Парк» к платформе Ujin OS 3
16.02.2024 Пермь продолжает прирастать умными зданиями. Еще два ЖК подключены к платформе Ujin OS 4
24.01.2024 Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда 3
16.10.2023 Управляющая организация «Юни премиум» подключила ЖК «Вишневый сад» к платформе для умных зданий Ujin OS 2
10.07.2023 Пермские разработчики автоматизируют работу УК с технической документацией с помощью ТИМ-моделей 2
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 2
31.01.2023 4 сложности переходного периода у стартапа и способы их преодоления 1
03.10.2022 В России построят первый поселок с единой цифровой средой и умными домами 1
15.06.2022 Ujin и Aiken выводят на рынок новую систему управления микроклиматом в квартирах 1
08.06.2022 ГК «А101» разработала единый цифровой стандарт для жилых комплексов 1
26.04.2022 «Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin 1
10.03.2022 Ujin и Gidrolock объявили о партнерстве 1
25.08.2021 МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств 1
25.03.2021 «Юникорн» внедрит систему «Умный дом» на объектах жилой недвижимости 2
01.02.2021 Резидент «Сколково» создал цифровую среду в бизнес-центре «Савеловский Сити» 1
25.01.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» запустит пилотный «умный город» в Пермском крае 1

Публикаций - 44, упоминаний - 73

Unicorn и организации, системы, технологии, персоны:

Unicorn - Юникорн 43 33
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 3
Promobot - Промобот 139 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
SAP SE 5276 2
МКД 56 2
Telegram Group 1983 2
Yandex - Яндекс 7339 1
БАРС Груп 545 1
ELARI 34 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
Rubetek - Рубетек 18 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 1
Hikvision - Ezviz 14 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
SAS Institute 971 1
Yeelight 15 1
Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Microsoft Corporation 24624 1
Ростелеком 9700 1
Миранда-Медиа 59 1
МегаФон 8804 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Сател 125 1
Optimacros - Оптимакрос 55 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Монолит-Инфо 121 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
ИнфоТех 27 1
Top Systems - Топ Системы 64 1
Омега 82 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 3
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
Брусника 13 2
Веста 51 2
Ситиматик 5 2
Ак Барс Банк 272 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Tashir Group - Ташир ГК 30 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
MR Group - МР Групп 33 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 2 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 1
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Ак барс дом 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Газпром ПАО 1342 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
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