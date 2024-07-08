Ujin вывел умного помощника на первую линию технической поддержки во взаимодействии с умным домом

Компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS и линейки умных устройств Ujin Kit, с помощью технологий искусственного интеллекта обновила персонального помощника Ujin Assistant. Он принимает пользовательские обращения, направленные в службу технической поддержки. Основная задача Ujin Assistant – сделать взаимодействие пользователя со смарт-сервисами более быстрым и понятным.

Персональный помощник отвечает на вопросы о том, какие сервисы мобильного приложения доступны пользователю и как их использовать, как подключить и настроить умные устройства Ujin или провести их диагностику. Ассистент поможет решить вопросы работоспособности элементов управления или ключей доступа на территорию ЖК, недоступности видеопотока или разделов мобильного приложения, загрузки квитанций и многое другое. Если пользователю потребуется поддержка человека, ассистент оформит заявку для подключения специалиста.

Пользователь может обратиться к персональному помощнику голосом через умную колонку «Алиса», «Салют», «Маруся» либо текстом в мобильном приложении Ujin или чате Telegram.

«Ключевая задача, которую мы ставили перед собой при разработке навыков персонального помощника, – это максимально облегчить жизнь пользователя в умном здании и умной квартире. Мы проанализировали пользовательский опыт и сценарии поведения человека. На основе этих знаний мы разработали список возможных пользовательских заявок и ответы на них. Ujin Assistant постоянно обучается понимать пользовательские запросы и обрабатывать их. Ассистент способен стать той самой первой линией технической поддержки, которая снимает нагрузку с реальных специалистов УК и сервисной организации, делая смарт-технологии незаменимой частью нашей повседневной жизни», – сказала директор «Юникорн» Светлана Перминова.

В июне обновление персонального помощника в качестве первой линии технической поддержки стало доступно жильцам ЖК «Основатели» (Новосибирск) и ЖК Nova (Пермь) и сейчас проходит b-период настройки и адаптации. Далее ассистент будет доступен во всех ЖК, подключенных к платформе умных зданий Ujin.