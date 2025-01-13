Unicorn Юникорн
ООО «Юникорн» — ИТ-компания, разработчик платформы Ujin, а также линейки аппаратных решений для коммерческого и розничного рынков. Компания объединяет экспертизу в инженерных системах, искусственный интеллект и инновации в области интернета вещей.
Unicorn и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
|Promobot - Промобот 139 2
|Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 2
|МКД 56 2
|Yandex - Яндекс 7339 1
|БАРС Груп 545 1
|SAS Institute 971 1
|Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
|Oracle Corporation 6688 1
|1С-Битрикс - Bitrix 579 1
|SAP SE 5277 1
|Schneider Electric 575 1
|IBM - International Business Machines Corp 9441 1
|Salesforce.com 427 1
|Техзор ГК 2 1
|Honeywell 282 1
|Huawei 3933 1
|ЮНИ 68 1
|Siemens AG - Siemens Group 2589 1
|Сигма ГК 5 1
|Т Плюс - ИТ Плюс 17 1
|ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
|Telegram Group 1983 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
|Союз 317 1 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Перминова Светлана 25 22
|Южаков Алексей 27 6
|Кузяев Андрей 64 2
|Павлов Александр 88 2
|Акимов Максим 187 1
|Носков Константин 236 1
|Решетников Максим 31 1
|Козубова Любовь 1 1
|Голубицкий Вениамин 1 1
|Булатов Николай 7 1
|Топчиев Рустам 1 1
|Кирилловский Петр 4 1
|Обухов Александр 19 1
|Воронова Дарья 8 1
|Марков Сергей 14 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Морозов Сергей 59 1
|Алехин Алексей 4 1
|Галстян Арсен 6 1
|Горбачев Максим 2 1
|Брызгалов Павел 1 1
|Синицын Валентин 3 1
|Михайлик Константин 24 1
|Курманов Анатолий 4 1
|Иванов Михаил 100 1
|Сидоренко Ольга 2 1
|Симак Виталий 1 1
|Бородкин Андрей 2 1
|Горбачев Александр 21 1
|Киселев Станислав 5 1
|Ширинкин Сергей 1 1
|Вилесов Александр 1 1
|Макаренко Мила 1 1
|Суханов Виталий 1 1
|Лебедев Дмитрий 16 1
|Иголкин Андрей 1 1
|Инвияев Андрей 1 1
|Леновская Екатерина 1 1
|Леонтьева Анна 1 1
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