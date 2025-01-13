Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Unicorn Юникорн

Unicorn - Юникорн

ООО «Юникорн» — ИТ-компания, разработчик платформы Ujin, а также линейки аппаратных решений для коммерческого и розничного рынков. Компания объединяет экспертизу в инженерных системах, искусственный интеллект и инновации в области интернета вещей


13.01.2025 Системы «Умного доступа» в московском ЖК Hide 1
16.10.2024 Аудитория мобильного приложения для «умного дома» в жилых комплексах ГК «Кортрос» превысила 10 тысяч пользователей 1
14.10.2024 В Чебоксарах появился второй умный жилой комплекс 1
10.10.2024 Компания «Веб Разработка» выполнит разработку интеграции для партнеров Ujin 1
19.09.2024 Решения резидентов «Сколково» создадут цифровое будущее российских городов 2
18.09.2024 Крупнейший девелопер Коми подключил пятый ЖК к платформе Ujin 1
28.08.2024 Комплекс апартаментов бизнес-класса Alcon Tower подключен к цифровым сервисам на базе платформы Ujin 1
21.08.2024 Управляющие организации и застройщики могут провести аналитику пользовательской активности цифровых сервисов на базе Ujin 1
16.08.2024 Частью единой цифровой среды строящегося ЖК «PRIME» в Перми станет персональный помощник, созданный на основе технологий искусственного интеллекта 1
31.07.2024 Ujin выпустил устройство для создания умной светодиодной подсветки в доме 1
22.07.2024 Юникорн» и «ЕкатеринодарИнвест-Строй» заключили стратегическое соглашение 2
08.07.2024 Ujin вывел умного помощника на первую линию технической поддержки во взаимодействии с умным домом 1
05.07.2024 Умные устройства Ujin теперь доступны в приложении «Салют» 1
03.07.2024 Группа компаний «Да!Девелопмент» подключает второй дом к платформе умных зданий Ujin 2
27.06.2024 «Группа ЛСР» создала смарт-инфраструктуру знаковых объектов на базе платформы Ujin 1
17.06.2024 Новые цифровые сервисы: в приложении «Госуслуги.Дом» появилась возможность управлять шлагбаумом или воротами 1
03.06.2024 Ujin и цифровой оператор связи Letit стали стратегическими партнерами 2
31.05.2024 ДКС выбрал Ujin в качестве партнера для производства линейки премиальных «умных устройств» 2
21.05.2024 «Техзор» и «Юникорн» реализовали совместное решение по устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств застройщика 3
14.05.2024 Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе 3
08.04.2024 Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом» 2
28.03.2024 Жителям ЖК Sydney City стал доступен сервис по контролю качества воздуха 1
13.03.2024 Нижегородский девелопер ННДК подключает ЖК «Корица» и ЖК «Бекетов Парк» к платформе Ujin OS 2
16.02.2024 Пермь продолжает прирастать умными зданиями. Еще два ЖК подключены к платформе Ujin OS 2
24.01.2024 Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда 1
16.10.2023 Управляющая организация «Юни премиум» подключила ЖК «Вишневый сад» к платформе для умных зданий Ujin OS 2
10.07.2023 Пермские разработчики автоматизируют работу УК с технической документацией с помощью ТИМ-моделей 3
24.03.2023 Завершается прием заявок на I Национальную премию за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» 1
03.10.2022 В России построят первый поселок с единой цифровой средой и умными домами 1
15.06.2022 Ujin и Aiken выводят на рынок новую систему управления микроклиматом в квартирах 1
08.06.2022 ГК «А101» разработала единый цифровой стандарт для жилых комплексов 2
26.04.2022 «Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin 1
10.03.2022 Ujin и Gidrolock объявили о партнерстве 1
15.04.2021 MR Group и разработчик супераппов «Домиленд» объявили о стратегическом партнерстве 1
25.03.2021 «Юникорн» внедрит систему «Умный дом» на объектах жилой недвижимости 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» создал цифровую среду в бизнес-центре «Савеловский Сити» 1
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1
25.01.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» запустит пилотный «умный город» в Пермском крае 1
17.12.2018 Российское приложение SAPFIR подключит квартиры к искусственному интеллекту 1
17.10.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 59

Unicorn и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
Promobot - Промобот 139 2
Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 2
МКД 56 2
Yandex - Яндекс 7339 1
БАРС Груп 545 1
SAS Institute 971 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Oracle Corporation 6688 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
SAP SE 5277 1
Schneider Electric 575 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Salesforce.com 427 1
Техзор ГК 2 1
Honeywell 282 1
Huawei 3933 1
ЮНИ 68 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Сигма ГК 5 1
Т Плюс - ИТ Плюс 17 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
Telegram Group 1983 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Союз 317 1 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
MR Group - МР Групп 33 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
Tashir Group - Ташир ГК 30 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 2 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 1
Unicorn Capital Partners - Юникорн кэпитал партнерс 1 1
Ак Барс Банк 272 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 33 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
RBV Capital 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 1
Ак барс дом 2 1
Савеловский Сити БЦ 1 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ННДК - Нижегородская девелоперская компания 1 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Брусника 13 1
Веста 51 1
Юнисервис ГК 8 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 18 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Ситиматик 5 1
Gidrolock - Гидролок 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 19
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 17
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 7
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 6
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 351 6
Умные платформы 1682 5
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 3
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 33
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 4
Unicorn Sapfir 4 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Дом 4 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Apple iPhone 6 4862 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 1
Promobot Control - Промобот Контроль 2 1
Apple Face ID 209 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Oracle Java Development Kit - JDK 152 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Перминова Светлана 25 22
Южаков Алексей 27 6
Кузяев Андрей 64 2
Павлов Александр 88 2
Акимов Максим 187 1
Носков Константин 236 1
Решетников Максим 31 1
Козубова Любовь 1 1
Голубицкий Вениамин 1 1
Булатов Николай 7 1
Топчиев Рустам 1 1
Кирилловский Петр 4 1
Обухов Александр 19 1
Воронова Дарья 8 1
Марков Сергей 14 1
Сорокин Сергей 13 1
Дворкович Аркадий 210 1
Морозов Сергей 59 1
Алехин Алексей 4 1
Галстян Арсен 6 1
Горбачев Максим 2 1
Брызгалов Павел 1 1
Синицын Валентин 3 1
Михайлик Константин 24 1
Курманов Анатолий 4 1
Иванов Михаил 100 1
Сидоренко Ольга 2 1
Симак Виталий 1 1
Бородкин Андрей 2 1
Горбачев Александр 21 1
Киселев Станислав 5 1
Ширинкин Сергей 1 1
Вилесов Александр 1 1
Макаренко Мила 1 1
Суханов Виталий 1 1
Лебедев Дмитрий 16 1
Иголкин Андрей 1 1
Инвияев Андрей 1 1
Леновская Екатерина 1 1
Леонтьева Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1762 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 216 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 135 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 75 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 134 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 1 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще