Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цаплина Ксения
УПОМИНАНИЯ
|12.08.2025
|ГК ФСК внедрит голосовое управление инфраструктурой ЖК Sydney City 1
|21.06.2024
|Цифровые сервисы ДОМ.РФ будут интегрированы в работу ГК ФСК 1
|21.06.2024
|Цифровые сервисы ДОМ.РФ будут интегрированы в работу ГК ФСК 1
Цаплина Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 630 2
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 2
|Россия - РФ - Российская федерация 151888 2
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1644 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.