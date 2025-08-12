Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180391
ИКТ 14023
Организации 10900
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26018
Персоны 77655
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 864

Цаплина Ксения


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 ГК ФСК внедрит голосовое управление инфраструктурой ЖК Sydney City 1
21.06.2024 Цифровые сервисы ДОМ.РФ будут интегрированы в работу ГК ФСК 1
21.06.2024 Цифровые сервисы ДОМ.РФ будут интегрированы в работу ГК ФСК 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Цаплина Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 89 2
Yandex - Яндекс 7990 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 630 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 3
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 45 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2620 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4341 2
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 40 2
Лукьянов Александр 56 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 2
Россия - РФ - Российская федерация 151888 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1644 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8358 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5128 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3599 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще