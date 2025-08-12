Разделы

ГК ФСК внедрит голосовое управление инфраструктурой ЖК Sydney City

ГК ФСК совместно с «Юникорн» (ТМ Ujin) и «Яндекс» внедрит голосовое управление доступом в первой очереди жилого комплекса Sydney City. Платформа Ujin OS, ранее подключенная в ЖК, станет основой для запуска «Умного здания с Алисой» в квартирах от застройщика. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

Благодаря взаимодействию ИТ-компаний резиденты ЖК Sydney City смогут через «Яндекс Станцию» и «ТВ Станцию» управлять доступом на территорию квартала: принимать звонки с домофона, оформлять электронные пропуска для гостей и курьеров, просматривать записи с общедомовых камер.

«Сотрудничество с Ujin и «Яндекс» ― важный шаг для нас на пути к созданию по-настоящему удобной и современной среды в наших жилых комплексах. Новые цифровые возможности — это не просто дополнительные функции, а реальная забота о времени и комфорте наших жителей. Мы хотим, чтобы благодаря технологиям у людей появлялось больше времени для себя и своих близких», — сказала директор департамента аналитики и продукта ГК ФСК Ксения Цаплина.

«Внедрение голосового управления в ЖК Sydney City — это демонстрация готовности следовать современным тенденциям в девелопменте и задавать стандарты комфортной жизни. Платформа Ujin OS сегодня позволяет интегрировать новые технологии и сервисы уже после ввода объекта в эксплуатацию. Это делает ее незаменимым инструментом для девелоперов, стремящихся идти в ногу со временем и предоставлять жителям качественный сервис», — сказала CEO «Юникорн» Светлана Перминова.

