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ФСК ГК Финансово-строительная компания Лидер

ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер

ГК ФСК – одна из девелоперских компаний, объекты которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае. Основное направление ее деятельности — строительство жилья (комфорт- и бизнес-класса), коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры Выручка Группы компаний за 2021 год составила более 170 млрд рублей, что на 45% выше показателей предыдущего года. Объем введенной в эксплуатацию недвижимости по итогам прошлого года составил 909 тыс. кв. м.


14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
12.12.2024 Девелопер ГК ФСК внедрил в работу ИИ-платформу от red_mad_robot 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
02.08.2024 В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
03.07.2024 ГК ФСК и IYNO подписали соглашение об обмене опытом в области BIM-технологий 1
25.06.2024 Глобальное обновление цифровой экосистемы для девелоперов от резидента «Сколково» Profitbase 1
19.04.2024 Рекламодателям «Авито» стала доступна интеграция с платформой Smartis 1
16.04.2024 билайн и ГК ФСК заключили партнерское соглашение о развитии услуг связи в жилых комплексах Москвы 1
28.03.2024 Жителям ЖК Sydney City стал доступен сервис по контролю качества воздуха 1
22.03.2024 МТС и ГК ФСК договорились о сотрудничестве 1
15.02.2024 Tele2 оснастит инфраструктурой крупнейшие жилые комплексы ФСК 1
06.02.2024 VS Robotics автоматизирует работу контакт-центра ГК ФСК для улучшения клиентского опыта 1
18.05.2023 Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

ФСК ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 195 28
8213 27
Diasoft - Диасофт 870 26
R-Vision - Р-Вижн 153 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 18
Ростелеком 9700 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 16
Сбер - СберБизнес Софт 56 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 15
Газинформсервис - ГИС 272 14
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 14
Аусферр ИТЦ 28 14
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Ланит Интеграция 190 14
Polymedia - Полимедиа 138 14
ФинГрад - FinGrad 33 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 13
Северсталь Инфоком 63 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
Базальт СПО - BaseALT 655 12
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 12
МСК Групп - Даком М 61 12
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 10
Hoff Tech - Хофф Тех 39 9
SAP SE 5276 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 7
МегаФон 8804 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 6
Picvario - Пикварио 15 6
Сбер - СберАналитика 30 6
Терн ГК - Tern Group 75 6
Microsoft Corporation 24624 5
Кофемания 51 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 26
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 26
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 24
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 19
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 15
ФосАгро 126 15
Finn Flare - ФФ Стайл 43 15
Альфа-Банк 1769 15
Cotton Club - Коттон Клаб 21 15
РЖД - Российские железные дороги 1903 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 14
ВТБ - Почта Банк 466 14
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 14
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 13
Восток-Сервис ГК 52 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Северсталь ПАО - Severstal 478 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 12
Hansa - Ханса 114 12
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 11
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 11
Альфа-Капитал УК 102 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 19
Федеральное казначейство России 1772 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
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ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
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RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Linux OS 9936 3
1С:ERP Управление предприятием 550 3
Apple iPhone 6 4862 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 2
ELMA 365 Low-code BPM 109 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Microsoft Office 3734 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
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Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
Шадаев Максут 1008 28
Урусов Виктор 127 27
Нестеров Алексей 143 26
Глухов Иван 27 26
Суровец Дмитрий 76 26
Галкин Николай 104 26
Глазков Александр 137 26
Аникин Дмитрий 44 26
Пирогова Ирина 28 24
Желтухин Вадим 31 24
Кирьянова Александра 135 19
Козырев Алексей 321 19
Цыганков Дмитрий 24 18
Мельникова Алиса 90 18
Панченко Иван 138 17
Михалев Евгений 89 15
Смирнов Вячеслав 41 15
Ермаков Иван 27 15
Гуденко Илья 26 15
Шмаков Антон 45 14
Денисов Анатолий 35 14
Солдатенкова Ксения 26 14
Ульянов Николай 112 14
Краснов Александр 74 14
Шаев Виталий 43 14
Оберемок Надежда 30 14
Чаркин Евгений 296 14
Каушанский Александр 33 14
Замаруев Владимир 40 14
Соловьев Виталий 36 14
Абакумов Евгений 205 14
Новиков Денис 19 14
Желнова Алина 27 14
Воронин Павел 136 14
Врацкий Андрей 135 14
Белан Иван 26 14
Аксенов Олег 44 14
Натрусов Артем 284 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Россия - РФ - Российская федерация 144195 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Европа Восточная 3075 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Индия - Bharat 5432 1
Индонезия - Республика 956 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка - Американский регион 2160 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 29
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 23
Экономический эффект 1067 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 16
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 15
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 7
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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