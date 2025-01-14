ФСК ГК Финансово-строительная компания Лидер
ГК ФСК – одна из девелоперских компаний, объекты которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае. Основное направление ее деятельности — строительство жилья (комфорт- и бизнес-класса), коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры Выручка Группы компаний за 2021 год составила более 170 млрд рублей, что на 45% выше показателей предыдущего года. Объем введенной в эксплуатацию недвижимости по итогам прошлого года составил 909 тыс. кв. м.
ФСК ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 28
|Урусов Виктор 127 27
|Нестеров Алексей 143 26
|Глухов Иван 27 26
|Суровец Дмитрий 76 26
|Галкин Николай 104 26
|Глазков Александр 137 26
|Аникин Дмитрий 44 26
|Пирогова Ирина 28 24
|Желтухин Вадим 31 24
|Кирьянова Александра 135 19
|Козырев Алексей 321 19
|Цыганков Дмитрий 24 18
|Мельникова Алиса 90 18
|Панченко Иван 138 17
|Михалев Евгений 89 15
|Смирнов Вячеслав 41 15
|Ермаков Иван 27 15
|Гуденко Илья 26 15
|Шмаков Антон 45 14
|Денисов Анатолий 35 14
|Солдатенкова Ксения 26 14
|Ульянов Николай 112 14
|Краснов Александр 74 14
|Шаев Виталий 43 14
|Оберемок Надежда 30 14
|Чаркин Евгений 296 14
|Каушанский Александр 33 14
|Замаруев Владимир 40 14
|Соловьев Виталий 36 14
|Абакумов Евгений 205 14
|Новиков Денис 19 14
|Желнова Алина 27 14
|Воронин Павел 136 14
|Врацкий Андрей 135 14
|Белан Иван 26 14
|Аксенов Олег 44 14
|Натрусов Артем 284 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Ермаков Валерий 124 14
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