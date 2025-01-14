ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер

ГК ФСК – одна из девелоперских компаний, объекты которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае. Основное направление ее деятельности — строительство жилья (комфорт- и бизнес-класса), коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры Выручка Группы компаний за 2021 год составила более 170 млрд рублей, что на 45% выше показателей предыдущего года. Объем введенной в эксплуатацию недвижимости по итогам прошлого года составил 909 тыс. кв. м.