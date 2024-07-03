ГК ФСК и IYNO подписали соглашение об обмене опытом в области BIM-технологий

Группа компаний ФСК (ГК ФСК) и IYNO, разработчик цифровой платформы для управления себестоимостью строительства на основе данных, заключили партнерское соглашение в сфере реализации проектов цифрового девелопмента. Документ подписали вице-президент по ИT и цифровой трансформации ГК ФСК Дмитрий Цыганков и гендиректор IYNO Анастасия Морозова. Об этом CNews сообщили представители ГК ФСК.

В рамках соглашения стороны договорились о намерении развивать технологическое взаимодействие для цифровизации и повышения эффективности процессов от автоматизации расчета ведомостей объемов работ (ВОР) до контроля план-факта и автоматизированной проверки актов выполненных работ за счет поэлементного учета, реализованного в IYNO. Проекты, реализуемые в рамках достигнутых договоренностей, призваны не только улучшить показатели эффективности строительства, но и создать комфортную среду в будущих объектах недвижимости девелопера.

Ранее IYNO была приглашена для разработки и внедрения аналитического и управленческого инструмента на московском проекте ГК ФСК. Предложенное компанией решение помогло сэкономить время на поиск и сопоставление информации и связать все данные о ходе стройки в единый аналитический дашборд для эффективного управления строительством объекта. После этого было принято решение об увеличении количества объектов ГК ФСК на территории Москвы и Московской области.

«Цифровизация бизнеса является одним из приоритетных направлений развития деятельности ГК ФСК. Девелопер стал одной из первых компаний на рынке, кто внедрил BIM-решения в процессы проектирования и строительства объектов. Сегодня ГК ФСК не только использует, но и разрабатывает собственные модули для информационного моделирования. Сотрудничество с IYNO позволит использовать на проектах компании новые возможности по работе с данными», – отметил вице-президент по ИT и цифровой трансформации ГК ФСК Дмитрий Цыганков.

«На рынке сейчас есть две достаточно яркие тенденции. Первая – это BIM-разочарование. Многие девелоперы пытались наладить работу с BIM-данными на этапе строительства и почти отчаялись. Вторая – это осознание, насколько дорого и долго создавать свои решения, которые не просто автоматизируют отдельные этапы процесса, а позволяют организовать бесшовный информационный поток связных данных, позволяющий принимать оптимальные решения, не терять деньги и время. ГК ФСК — один из инновационных лидеров строительного рынка, который выбрал сбалансированное решение объединить рыночное решение IYNO PRO и свои собственные уникальные разработки в единую систему. Это позволяет избежать сложностей, с которыми столкнулось большинство девелоперов, и создать ядро данных, которое объединит как BIM, так и не BIM-данные для принятия оптимальных решений», – сказала генеральный директор IYNO Анастасия Морозова.