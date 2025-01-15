Сбер ДомКлик DomClick Центра недвижимости Сбербанка
«Домклик Сбербанка» — сервис недвижимости объявлений о продаже квартир.
|15.01.2025
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Данные ДОМ.РФ помогут пользователям Домклик удобнее подбирать недвижимость
ДОМ.РФ и сервис Домклик реализовали обмен данными для онлайн-подбора недвижимости. Благодаря интеграции системы наш.дом.рф и платформы пользователи Домклик теперь могут видеть актуальные сведения о возв
|19.12.2024
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«Домклик»: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге превысила 40 тысяч рублей в месяц
нного жилья и временно снимать квартиру. В своем новом исследовании эксперты Аналитического центра «Домклик» рассказали, как за год изменились ключевые характеристики предложения в крупнейших р
|02.12.2024
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«Домклик» запустил возможность проведения сделок в сегменте ИЖС с открытием эскроу-счетов в других банках
«Домклик» «Сбера» запустил возможность проведения ИЖС сделок с открытием эскроу-счетов в других банках. Это позволит подрядчикам проводить сделки с клиентами в «Сбере» и при желании или необходи
|18.10.2024
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«Домклик» запустил подбор недвижимости с искусственным интеллектом GigaChat
Сервис недвижимости «Домклик» запустил новую бесплатную услугу подбора недвижимости с применением нейросетевой модели GigaChat. Благодаря этой возможности пользователи смогут подбирать объекты недвижимости для поку
|11.10.2024
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«Домклик» впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду
Аналитический центр «Домклик» Сбербанка изучил статистику нового сервиса краткосрочной аренды жилья «Домклик24», з
|09.08.2024
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«Домклик» использует инновационные решения для дистанционной оценки строительства домов
«Домклик» интегрировал платформу Рососмотр, созданную стартапом VIEWAPP, выпускником междунаро
|01.08.2024
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«Домклик»: доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО выросла до 67% в июле
Аналитики «Домклик» изучили структуру ипотечных кредитов Сбербанка в Санкт-Петербурге, Ленинградской обл
|20.06.2024
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На «Домклик» можно быстро и бесплатно создать описание объекта для продажи с помощью GigaChat
Благодаря интеграции сервиса недвижимости «Домклик» с программным интерфейсом доступа к нейросетевой модели GigaChat — GigaChat API, пользователи платформы теперь за несколько секунд могут составить подробное продающее объявление, котор
|19.06.2024
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Сбербанк создал «убийцу» сбежавшего из России сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb
ющих помещений. Как сообщал CNews, в июле 2022 г. краткосрочная аренда появилась в составе сервиса «Домклик». На вопрос редакции, почему спустя два года потребовалось вынести ее в отдельный веб
|14.05.2024
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Исследование «Домклик»: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50%
23,3% всех выдач в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Аналитический центр «Домклик» в своем ежемесячном исследовании рассказал о ключевых изменениях на российском рынке
|10.04.2024
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«Домклик» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта
«Домклик» Сбербанка присоединился к Национальному кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Кодекс этики в сфере ИИ, разработанный Альянсом
|08.04.2024
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«Домклик» перешел на безбумажный документооборот HRlink
Онлайн-сервис «Домклик» перевел кадровый документооборот в электронный формат с помощью программного решения от HRlink. Половина сотрудников перешла на кадровый ЭДО в первый же месяц проекта. Сейчас сервис ис
|04.04.2024
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«Домклик» запустил сервис продажи новостроек
«Домклик» запустил универсальный сервис продажи новостроек для застройщиков и агентств недвижимости. Новый сервис представляет собой единую платформу для застройщиков и агентов, где можно заброн
|18.03.2024
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Покупатели вторички на «Домклик» могут записаться онлайн на просмотр квартиры или дома
«Домклик» от Сбербанка запустил новую функцию — онлайн-запись на просмотр жилья. Новая услуга
|15.02.2024
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«Домклик» провёл быструю межрегиональную сделку с разницей во времени между покупателем и продавцом в 9 часов
Сервис недвижимости «Домклик» провёл первую асинхронную межрегиональную сделку, в которой покупателя и продавца ра
|08.02.2024
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«СберТранспорт» запустил удобный и безопасный сервис переезда под ключ в «Домклик»
Платформа для управления транспортными процессами «СберТранспорт» и сервис недвижимости «Домклик» запустили услугу переезда под ключ. Она помогает организовать переезд: вызвать грузч
|30.01.2024
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Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу проведения платежей от арендатора собственнику жилья
Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу проведения платежей от арендатора собственнику жиль
|24.01.2024
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«Домклик» запустил сервис «Аренда» для собственников жилья
Собственникам жилья теперь доступен сервис «Домклик Аренда», чтобы сдать жилье быстро, выгодно и без лишних хлопот. «Домклик» возь
|18.01.2024
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Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки — исследование «Домклик»
ичина бурного роста — последовательное смягчение условий программы. Эксперты аналитического центра «Домклик» изучили, как менялся при этом портрет заемщика. Об этом CNews сообщили представители
|17.01.2024
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МТТ и «Домклик» защитили номера пользователей
едоставил решение «Защита номера» для одного из ведущих онлайн-сервисов по сделкам с недвижимостью «Домклик Сбербанка». Решение, реализованное на облачной коммуникационной платформе МТС Exolve,
|16.01.2024
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«Домклик» запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов
Сервис недвижимости «Домклик» запустил подписки для партнеров — агентств недвижимости и риелторов. Новая услуга позволяет экономить на размещении и продвижении объявлений и дает эффективные инструменты для стимуляц
|14.12.2023
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«Домклик» провел первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ»
«Домклик» интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок. Теперь к
|14.11.2023
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«Домклик» Сбербанка запустил сервис «Моя недвижимость»
«Домклик» запустил новый сервис «Моя недвижимость» на своем официальном сайте и в мобильном пр
|07.07.2023
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С сервисом «Госключ» купить новую квартиру на «Домклик» можно без посещения офиса «Сбера»
«Сбер» интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения жилищных сделок на «Домклик». Полностью онлайн, без посещения офиса банка, быстро, удобно и безопасно теперь можно купить недвижимость у застройщика за собственные средства, сообщил первый заместитель председателя
|08.06.2023
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80% ипотечных сделок «Сбера» одобряют роботы-юристы «Домклика»
показатель достигнет 90%. Об этом сообщил исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов. Робот-юрист — это алгоритм, который проверяет все обремене
|11.04.2023
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«Домклик» запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика без посещения Росреестра и МФЦ
Сервис «Домклик» запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика. Теперь клиенты «
|31.03.2023
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Аналитики сервиса «Домклик» назвали наиболее развитые регионы России по цифровизации сделок с недвижимостью
Чтобы выявить лидеров цифровизации жилищного кредитования в России, аналитики сервиса «Домклик» от «Сбера» изучили, как за последние три года изменилась доля электронной регистрации сделок с недвижимостью. Электронная регистрация сделок с недвижимостью начала стремительно развива
|27.03.2023
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На «Домклик» можно подтвердить право владения недвижимостью
озможность быстро и бесплатно подтвердить свое право владения недвижимостью — сделать это можно на «Домклик». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. С 1 марта 2023 г. Росреестр переста
|12.01.2023
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В сервисе «Домклик» появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки
Теперь при поиске земельного участка под строительство дома пользователи сервиса «Домклик» видят объекты, которые подпадают под условия льготных программ «Господдержка» и «Семейная ипотека». Это значит, что для строительства дома на таких участках можно оформить льготную ипо
|12.08.2022
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Сервис «Домклик» улучшил поиск загородной недвижимости
В сервисе «Домклик» стали доступны карточки коттеджных поселков – клиент увидит характеристики поселка, фотографии, видео, объявления в поселке, панорамы и генплан, отзывы жильцов. Перейти в карточку посе
|05.08.2022
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«Сбер» запустил сервис альтернативных сделок с жильём под ключ
«Сбер» запустил сервис проведения полного цикла альтернативных сделок на «Домклик». Альтернативная сделка представляет собой цепочку сделок с жильём (как с ипотекой, так и без неё) с участием нескольких продавцов и покупателей. Продавец не получает деньги, а сразу же
|06.07.2022
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«Домклик» запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир
«Домклик» от «Сбера» и сервис «Суточно.ру» объявили о партнерстве и запустили онлайн-бронирование посуточной аренды жилья. Поиск отеля, мини-гостиницы, дома, квартиры, комнаты, или хостела досту
|20.04.2022
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«Домклик» расширяет возможности сервиса электронной регистрации сделки
Теперь клиенты «Домклик» могут воспользоваться сервисом электронной регистрации по программам рефинансирования ипотечного кредита на вторичном рынке, рефинансирования семейной ипотеки и кредита под залог недви
|29.03.2022
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«Домклик» возобновляет онлайн-бронирование квартир в новостройках со скидкой на ипотеку «Сбера» до 0,5%
Сервис «Домклик» Сбербанка позволяет подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее заброн
|15.10.2021
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«Домклик» Сбербанка предложил партнёрам бесшовную интеграцию
Компания «Домклик» Сбербанка внедрила новое OpenApi, обеспечивающее высокоуровневую интеграцию с автома
|20.05.2021
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«Домклик» запустил видеоконсультации со специалистами по ипотеке
Сервис Сбербанка «Домклик» запустил видеоконсультации для граждан со специалистами по ипотечному кредитованию.
|15.10.2020
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Договоры купли-продажи недвижимости «Домклик» защитили QR-кодом
Теперь на всех договорах купли-продажи недвижимости, составленных специалистами «Домклик», размещается QR-код для проверки подлинности и получения актуальной информации по сделке. Если в проект договора купли-продажи, с которого отсканирован QR-код, вносили изменения, участ
|01.10.2020
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«Домклик» запустил бесплатный сервис для съемки панорамы недвижимости
«Домклик» запустил бесплатный сервис для съемки панорамы недвижимости. Сервис «Панорамы 360°» позволяет самостоятельно создать интерактивную фотографию квартиры и загрузить в объявления о продаж
|08.09.2020
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«Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости
«Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости. Информационный проект
|20.05.2020
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Сервис по выбору и приобретению жилья «Домклик» интегрирован с порталом госуслуг
ив свои данные с портала госуслуг. В настоящий момент сервис доступен для пользователей веб-версии «Домклик». Для клиента процесс похож на популярную функцию «Войти через социальную сеть/поиско
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Васев Николай 32 30
|Лейпи Алексей 18 18
|Цыбульников Вячеслав 74 3
|Кирьянов Артем 11 3
|Козак Николай 161 3
|Шадаев Максут 1008 2
|Хасис Лев 105 2
|Абрамченко Виктория 18 2
|Гурджиян Руслан 20 2
|Казарян Карен 74 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Правдивый Владимир 15 2
|Царев Кирилл 28 2
|Махлин Дмитрий 95 2
|Самоходкин Дмитрий 10 2
|Зингер Анатолий 3 1
|Зыков Павел 1 1
|Кирсанова Светлана 69 1
|Климарев Михаил 48 1
|Боим Анна 11 1
|Комаров Алексей 13 1
|Зыков Владимир 7 1
|Вершков Сергей 5 1
|Зарубинский Игорь 12 1
|Малежин Максим 3 1
|Мяков Алексей 7 1
|Рафаловский Давид 32 1
|Алексеева Марина 22 1
|Алонсо Виктор Вентимилла 15 1
|Кузьмин Иван 12 1
|Хусаинов Ильдар 2 1
|Журавлев Дмитрий 12 1
|Горелкин Антон 93 1
|Суховерхов Дмитрий 12 1
|Кузнецов Станислав 127 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Белевцев Андрей 63 1
|Ромчанова Мария 1 1
|Щетинин Михаил 3 1
|Ситников Алексей 6 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
|Mobile Research Group 79 1
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