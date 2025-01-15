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Сбер ДомКлик DomClick Центра недвижимости Сбербанка

Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка

«Домклик Сбербанка» — сервис недвижимости объявлений о продаже квартир. 


15.01.2025 Данные ДОМ.РФ помогут пользователям Домклик удобнее подбирать недвижимость

ДОМ.РФ и сервис Домклик реализовали обмен данными для онлайн-подбора недвижимости. Благодаря интеграции системы наш.дом.рф и платформы пользователи Домклик теперь могут видеть актуальные сведения о возв
19.12.2024 «Домклик»: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге превысила 40 тысяч рублей в месяц

нного жилья и временно снимать квартиру. В своем новом исследовании эксперты Аналитического центра «Домклик» рассказали, как за год изменились ключевые характеристики предложения в крупнейших р
02.12.2024 «Домклик» запустил возможность проведения сделок в сегменте ИЖС с открытием эскроу-счетов в других банках

«Домклик» «Сбера» запустил возможность проведения ИЖС сделок с открытием эскроу-счетов в других банках. Это позволит подрядчикам проводить сделки с клиентами в «Сбере» и при желании или необходи
18.10.2024 «Домклик» запустил подбор недвижимости с искусственным интеллектом GigaChat

Сервис недвижимости «Домклик» запустил новую бесплатную услугу подбора недвижимости с применением нейросетевой модели GigaChat. Благодаря этой возможности пользователи смогут подбирать объекты недвижимости для поку
11.10.2024 «Домклик» впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду

Аналитический центр «Домклик» Сбербанка изучил статистику нового сервиса краткосрочной аренды жилья «Домклик24», з
09.08.2024 «Домклик» использует инновационные решения для дистанционной оценки строительства домов

«Домклик» интегрировал платформу Рососмотр, созданную стартапом VIEWAPP, выпускником междунаро
01.08.2024 «Домклик»: доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО выросла до 67% в июле

Аналитики «Домклик» изучили структуру ипотечных кредитов Сбербанка в Санкт-Петербурге, Ленинградской обл
20.06.2024 На «Домклик» можно быстро и бесплатно создать описание объекта для продажи с помощью GigaChat

Благодаря интеграции сервиса недвижимости «Домклик» с программным интерфейсом доступа к нейросетевой модели GigaChat — GigaChat API, пользователи платформы теперь за несколько секунд могут составить подробное продающее объявление, котор
19.06.2024 Сбербанк создал «убийцу» сбежавшего из России сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb

ющих помещений. Как сообщал CNews, в июле 2022 г. краткосрочная аренда появилась в составе сервиса «Домклик». На вопрос редакции, почему спустя два года потребовалось вынести ее в отдельный веб
14.05.2024 Исследование «Домклик»: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50%

23,3% всех выдач в Сбербанке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Аналитический центр «Домклик» в своем ежемесячном исследовании рассказал о ключевых изменениях на российском рынке
10.04.2024 «Домклик» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

«Домклик» Сбербанка присоединился к Национальному кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Кодекс этики в сфере ИИ, разработанный Альянсом
08.04.2024 «Домклик» перешел на безбумажный документооборот HRlink

Онлайн-сервис «Домклик» перевел кадровый документооборот в электронный формат с помощью программного решения от HRlink. Половина сотрудников перешла на кадровый ЭДО в первый же месяц проекта. Сейчас сервис ис
04.04.2024 «Домклик» запустил сервис продажи новостроек

«Домклик» запустил универсальный сервис продажи новостроек для застройщиков и агентств недвижимости. Новый сервис представляет собой единую платформу для застройщиков и агентов, где можно заброн
18.03.2024 Покупатели вторички на «Домклик» могут записаться онлайн на просмотр квартиры или дома

«Домклик» от Сбербанка запустил новую функцию — онлайн-запись на просмотр жилья. Новая услуга

15.02.2024 «Домклик» провёл быструю межрегиональную сделку с разницей во времени между покупателем и продавцом в 9 часов

Сервис недвижимости «Домклик» провёл первую асинхронную межрегиональную сделку, в которой покупателя и продавца ра
08.02.2024 «СберТранспорт» запустил удобный и безопасный сервис переезда под ключ в «Домклик»

Платформа для управления транспортными процессами «СберТранспорт» и сервис недвижимости «Домклик» запустили услугу переезда под ключ. Она помогает организовать переезд: вызвать грузч
30.01.2024 Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу проведения платежей от арендатора собственнику жилья

Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу проведения платежей от арендатора собственнику жиль
24.01.2024 «Домклик» запустил сервис «Аренда» для собственников жилья

Собственникам жилья теперь доступен сервис «Домклик Аренда», чтобы сдать жилье быстро, выгодно и без лишних хлопот. «Домклик» возь
18.01.2024 Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки — исследование «Домклик»

ичина бурного роста — последовательное смягчение условий программы. Эксперты аналитического центра «Домклик» изучили, как менялся при этом портрет заемщика. Об этом CNews сообщили представители
17.01.2024 МТТ и «Домклик» защитили номера пользователей

едоставил решение «Защита номера» для одного из ведущих онлайн-сервисов по сделкам с недвижимостью «Домклик Сбербанка». Решение, реализованное на облачной коммуникационной платформе МТС Exolve,
16.01.2024 «Домклик» запустил подписки для агентств недвижимости и риелторов

Сервис недвижимости «Домклик» запустил подписки для партнеров — агентств недвижимости и риелторов. Новая услуга позволяет экономить на размещении и продвижении объявлений и дает эффективные инструменты для стимуляц
14.12.2023 «Домклик» провел первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ»

«Домклик» интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок. Теперь к
14.11.2023 «Домклик» Сбербанка запустил сервис «Моя недвижимость»

«Домклик» запустил новый сервис «Моя недвижимость» на своем официальном сайте и в мобильном пр
07.07.2023 С сервисом «Госключ» купить новую квартиру на «Домклик» можно без посещения офиса «Сбера»

«Сбер» интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения жилищных сделок на «Домклик». Полностью онлайн, без посещения офиса банка, быстро, удобно и безопасно теперь можно купить недвижимость у застройщика за собственные средства, сообщил первый заместитель председателя
08.06.2023 80% ипотечных сделок «Сбера» одобряют роботы-юристы «Домклика»

показатель достигнет 90%. Об этом сообщил исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов. Робот-юрист — это алгоритм, который проверяет все обремене
11.04.2023 «Домклик» запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика без посещения Росреестра и МФЦ

Сервис «Домклик» запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика. Теперь клиенты «
31.03.2023 Аналитики сервиса «Домклик» назвали наиболее развитые регионы России по цифровизации сделок с недвижимостью

Чтобы выявить лидеров цифровизации жилищного кредитования в России, аналитики сервиса «Домклик» от «Сбера» изучили, как за последние три года изменилась доля электронной регистрации сделок с недвижимостью. Электронная регистрация сделок с недвижимостью начала стремительно развива
27.03.2023 На «Домклик» можно подтвердить право владения недвижимостью

озможность быстро и бесплатно подтвердить свое право владения недвижимостью — сделать это можно на «Домклик». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. С 1 марта 2023 г. Росреестр переста
12.01.2023 В сервисе «Домклик» появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки

Теперь при поиске земельного участка под строительство дома пользователи сервиса «Домклик» видят объекты, которые подпадают под условия льготных программ «Господдержка» и «Семейная ипотека». Это значит, что для строительства дома на таких участках можно оформить льготную ипо
12.08.2022 Сервис «Домклик» улучшил поиск загородной недвижимости

В сервисе «Домклик» стали доступны карточки коттеджных поселков – клиент увидит характеристики поселка, фотографии, видео, объявления в поселке, панорамы и генплан, отзывы жильцов. Перейти в карточку посе
05.08.2022 «Сбер» запустил сервис альтернативных сделок с жильём под ключ

«Сбер» запустил сервис проведения полного цикла альтернативных сделок на «Домклик». Альтернативная сделка представляет собой цепочку сделок с жильём (как с ипотекой, так и без неё) с участием нескольких продавцов и покупателей. Продавец не получает деньги, а сразу же
06.07.2022 «Домклик» запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир

«Домклик» от «Сбера» и сервис «Суточно.ру» объявили о партнерстве и запустили онлайн-бронирование посуточной аренды жилья. Поиск отеля, мини-гостиницы, дома, квартиры, комнаты, или хостела досту
20.04.2022 «Домклик» расширяет возможности сервиса электронной регистрации сделки

Теперь клиенты «Домклик» могут воспользоваться сервисом электронной регистрации по программам рефинансирования ипотечного кредита на вторичном рынке, рефинансирования семейной ипотеки и кредита под залог недви
29.03.2022 «Домклик» возобновляет онлайн-бронирование квартир в новостройках со скидкой на ипотеку «Сбера» до 0,5%

Сервис «Домклик» Сбербанка позволяет подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно ее заброн
15.10.2021 «Домклик» Сбербанка предложил партнёрам бесшовную интеграцию

Компания «Домклик» Сбербанка внедрила новое OpenApi, обеспечивающее высокоуровневую интеграцию с автома
20.05.2021 «Домклик» запустил видеоконсультации со специалистами по ипотеке

Сервис Сбербанка «Домклик» запустил видеоконсультации для граждан со специалистами по ипотечному кредитованию.

15.10.2020 Договоры купли-продажи недвижимости «Домклик» защитили QR-кодом

Теперь на всех договорах купли-продажи недвижимости, составленных специалистами «Домклик», размещается QR-код для проверки подлинности и получения актуальной информации по сделке. Если в проект договора купли-продажи, с которого отсканирован QR-код, вносили изменения, участ
01.10.2020 «Домклик» запустил бесплатный сервис для съемки панорамы недвижимости

«Домклик» запустил бесплатный сервис для съемки панорамы недвижимости. Сервис «Панорамы 360°» позволяет самостоятельно создать интерактивную фотографию квартиры и загрузить в объявления о продаж
08.09.2020 «Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости

«Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости. Информационный проект
20.05.2020 Сервис по выбору и приобретению жилья «Домклик» интегрирован с порталом госуслуг

ив свои данные с портала госуслуг. В настоящий момент сервис доступен для пользователей веб-версии «Домклик». Для клиента процесс похож на популярную функцию «Войти через социальную сеть/поиско

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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 9
Apple Inc 12100 6
Yandex - Яндекс 7339 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 5
МегаФон 8804 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 3
Google LLC 11775 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 2
NtechLab - НтехЛаб 121 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 18 2
Qmonitoring 2 2
Ростелеком 9700 1
SAP SE 5276 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
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Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
Цифровые активы 118 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Intel Corporation 12197 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Эвотор - Evotor 184 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
8213 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 91
ЦИАН - CIAN 131 6
Сбер - СберАвто 30 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 5
Альфа-Банк 1769 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 3
YouDo Web Technologies Limited 46 3
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Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Ситимобил - Служба такси 158 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Superjob - Суперджоб 502 2
Legenda Intelligent Development 3 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 21 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Суточно АО - Суточно.ру 6 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 2
Пионер ГК 12 2
Инград - Ingrad 12 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
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