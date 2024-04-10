«Домклик» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

«Домклик» Сбербанка присоединился к Национальному кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кодекс этики в сфере ИИ, разработанный Альянсом в сфере искусственного интеллекта, служит ориентиром для развития технологий ИИ в стране и призван обеспечивать доверие к ИИ со стороны пользователей, общества и государства.

В «Домклик» уже внедрено немало ИИ-решений, в том числе:

– Рекомендательная система для подбора недвижимости. Изучая поведение пользователя на Домклик, система анализирует его предпочтения и предлагает подборку из нескольких десятков объектов со схожими характеристиками. В итоге клиент быстрее находит оптимальный объект.

– ML-модель для ежедневной оценки стоимости объектов недвижимости. Сейчас модель присутствует в 90% ипотечных сделок Сбербанка. Она сокращает время выхода на сделку до пяти рабочих дней, снижает трудозатраты и расходы заемщиков на подготовку отчета об оценке, а также минимизирует риски банка, вызванные человеческим фактором. Кроме того, модель помогает собственникам определить рыночную цену объекта и примерные сроки продажи.

– Умная модель распознавания документов. Модель автоматически извлекает данные из отсканированных или сфотографированных документов, что ускоряет рассмотрение ипотечной заявки. Система уже распознает паспорта и кредитные документы, а вскоре научится распознавать свидетельства о рождении, договоры купли-продажи и долевого участия.

– Виртуальные ассистенты. Виртуальные ассистенты консультируют клиентов, которые звонят на номер 900 или пишут в чат «Домклик». С голосовыми и текстовыми коммуникациями работают разные модели, которые подбирают персональный ответ для каждого клиента. Благодаря ботам клиенты быстрее получают поддержку в простых вопросах, а сотрудники могут сосредоточиться на решении более сложных задач.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«Домклик» — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом. Сервис посещает в среднем 13 млн пользователей ежемесячно. В базе «Домклик» содержится более 2 млн объявлений.