Кодекс этики в сфере ИИ предназначен для предотвращения использования вредоносных практик в системах искусственного интеллекта. Он был разработан в 2021 году в рамках Национальной стратегии развития ИИ в России. 26 октября 2021 года Кодекс подписали Правительство РФ, несколько крупных компаний и научно-исследовательских организаций. Кодекс, в частности, провозглашает человеко-ориентированный подход при развитии технологий ИИ, принципы безопасности работы с данными и информационной безопасности, идентификации ИИ в общении с человеком и уважения автономии воли человека, ответственности за последствия применения ИИ и другие. Следование Кодексу является добровольным.

Единый свод правил регулирует применение технологий искусственного интеллекта организациями. Например, в основе рекомендаций Кодекса лежат принципы недискриминации пользователей, ответственного отношения к частной жизни и персональным данным граждан, уважения свободы воли человека. Кроме того, ожидается, что подписанты будут налаживать взаимодействие в сфере ИИ, обмениваться лучшими практиками, формировать открытые базы знаний.