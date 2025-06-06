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Кодекс этики ИИ Кодекс этики искусственного интеллекта


Кодекс этики в сфере ИИ предназначен для предотвращения использования вредоносных практик в системах искусственного интеллекта. Он был разработан в 2021 году в рамках Национальной стратегии развития ИИ в России. 26 октября 2021 года Кодекс подписали Правительство РФ, несколько крупных компаний и научно-исследовательских организаций. Кодекс, в частности, провозглашает человеко-ориентированный подход при развитии технологий ИИ, принципы безопасности работы с данными и информационной безопасности, идентификации ИИ в общении с человеком и уважения автономии воли человека, ответственности за последствия применения ИИ и другие. Следование Кодексу является добровольным.

Единый свод правил регулирует применение технологий искусственного интеллекта организациями. Например, в основе рекомендаций Кодекса лежат принципы недискриминации пользователей, ответственного отношения к частной жизни и персональным данным граждан, уважения свободы воли человека. Кроме того, ожидается, что подписанты будут налаживать взаимодействие в сфере ИИ, обмениваться лучшими практиками, формировать открытые базы знаний.

 

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Кодекс этики в сфере ИИ расширяет международное признание: 33 организации из 22 стран присоединились к российской инициативе 1
28.04.2025 Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 2
11.04.2025 Игорь Алутин, Московская биржа: Мы используем ИИ-системы для выявления аномалий на биржевом рынке 1
24.03.2025 Валерия Воробьева назначена директором Альянса в сфере ИИ 1
20.02.2025 Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1
12.12.2024 Альянс в сфере ИИ представил «Белую книгу» этики искусственного интеллекта 1
12.07.2024 Без цензуры и права на ошибку: чего ждать от ИИ в 2024 году 1
29.05.2024 Компания «ПравоТех» подписала Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта 1
09.04.2024 SpaceWeb начал тестировать ИИ в работе техподдержки 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Кодекс этики ИИ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3486 1
Ростелеком 9954 1
Yandex - Яндекс 7763 1
Т8 НТЦ 96 1
8502 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
Цифра ГК 2479 1
Информатика Маркетинг Сервис 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7632 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 943 1
Volkswagen Audi Group 218 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2980 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4979 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 242 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12086 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5577 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 250 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 97 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 11 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 466 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4671 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20879 3
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 389 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21228 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12420 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 321 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24893 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26071 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15095 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21887 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2899 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68400 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2540 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1118 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6887 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53136 1
Clone - Клонирование 511 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5015 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5741 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14635 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8094 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11499 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1515 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9470 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 929 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2248 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2483 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7056 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14111 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12920 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 123 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3843 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1093 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8095 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12355 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 902 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12416 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4290 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5461 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 348 1
Microsoft Azure 1430 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 867 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3303 1
Яндекс.Практикум 63 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 1
Шадаев Максут 1054 1
Мишустин Михаил 699 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Россия - РФ - Российская федерация 149485 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7750 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44283 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3027 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 870 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1614 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 581 1
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КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 49 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 1
Образование в России 2371 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6014 1
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