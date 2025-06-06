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Кодекс этики ИИ Кодекс этики искусственного интеллекта
Кодекс этики в сфере ИИ предназначен для предотвращения использования вредоносных практик в системах искусственного интеллекта. Он был разработан в 2021 году в рамках Национальной стратегии развития ИИ в России. 26 октября 2021 года Кодекс подписали Правительство РФ, несколько крупных компаний и научно-исследовательских организаций. Кодекс, в частности, провозглашает человеко-ориентированный подход при развитии технологий ИИ, принципы безопасности работы с данными и информационной безопасности, идентификации ИИ в общении с человеком и уважения автономии воли человека, ответственности за последствия применения ИИ и другие. Следование Кодексу является добровольным.
Единый свод правил регулирует применение технологий искусственного интеллекта организациями. Например, в основе рекомендаций Кодекса лежат принципы недискриминации пользователей, ответственного отношения к частной жизни и персональным данным граждан, уважения свободы воли человека. Кроме того, ожидается, что подписанты будут налаживать взаимодействие в сфере ИИ, обмениваться лучшими практиками, формировать открытые базы знаний.
УПОМИНАНИЯ
Кодекс этики ИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3486 1
|Ростелеком 9954 1
|Yandex - Яндекс 7763 1
|Т8 НТЦ 96 1
|1С 8502 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
|Цифра ГК 2479 1
|Информатика Маркетинг Сервис 2 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
|Шадаев Максут 1054 1
|Мишустин Михаил 699 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
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