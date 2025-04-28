Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хасанов Ильдар
|28.04.2025
|Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 1
|23.03.2020
|Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
Хасанов Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4914 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2016 1
|Иванов Сергей 388 1
|Гоц Роман 47 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Ананьев Денис 7 1
|Белоусов Максим 108 1
|Бычков Александр 40 1
|Батай Илья 55 1
|Залманов Андрей 37 1
|Яковлев Александр 24 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Копысов Виталий 63 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Дощенко Сергей 12 1
|Перепелкин Вадим 3 1
|Аглицкий Антон 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147876 1
|Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1375 1
|Израиль 2746 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.