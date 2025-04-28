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Хасанов Ильдар



28.04.2025 Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хасанов Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9875 1
SAP SE 5321 1
Accenture plc 685 1
Oracle Corporation 6751 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Brother - Brother Industries - Бразер 200 1
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Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 88 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2478 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 1
Альфа-Банк 1790 1
NanduQ - Qiwi 997 1
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Руснарбанк КБ 9 1
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Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1068 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 686 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 174 1
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4927 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12768 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5607 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12800 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30366 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5221 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7620 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21089 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3919 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 357 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1156 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4044 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4104 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6794 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3345 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3672 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 739 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 701 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
Atos Bull Sequana 27 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 318 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Atos Bull Escala 13 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
FlexSoft - FXL VaBank - Ва-Банк АБС 9 1
IBM Mainframe z/OS 62 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
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Никиточкин Иван 3 1
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Ананьев Денис 7 1
Белоусов Максим 108 1
Бычков Александр 40 1
Батай Илья 55 1
Залманов Андрей 37 1
Яковлев Александр 24 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Копысов Виталий 63 1
Минофьев Сергей 8 1
Дощенко Сергей 12 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147876 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1375 1
Израиль 2746 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 77 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24620 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5885 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6306 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4527 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6140 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5757 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2491 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 259 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13974 1
IDC - International Data Corporation 4915 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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