Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

Главные игроки отрасли ИИ выдали особый статус магистрам-разработчикам из РТУ МИРЭА также к развитию совместных научно‑исследовательских проектов. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Магистерская программа РТУ МИРЭА «Интеллектуальный ана

Исследование подтвердило эффективность многоэтапного тестирования и мониторинга для совершенствования ИИ в анализе маммограмм сообщили представители компании «Цельс». Тестирование проводилось в рамках Московского эксперимента Центра диагностики и телемедицины ДЗМ по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину

Столичный Центр диагностики и телемедицины и Пекинский технологический университет запустили совместный проект по улучшению медицинской визуализации ных направлена на повышение выявляемости рака молочной железы. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Развитие международного сотрудничества в сфере медици

Москва ускорит тестирование ИИ-сервисов в медицине благодаря новым разработкам ания ИИ-систем в здравоохранении, который позволит быстрее и точнее оценивать их надежность. Ученые Центра диагностики и телемедицины определили количество исследований для объективной проверки

В Москве создали среду для развития ИИ-сервисов лучевой диагностики езонансной томографии, диагностики сколиоза на рентгенографии. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Регулярная оценка ИИ-с

Ученые из Саудовской Аравии и Филиппин заинтересовались новой разработкой специалистов столичного Центра диагностики и телемедицины ания от взаимодействия в будущем, оценка перспектив внедрения. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Учет мнения врачей помогает оптимизировать процесс вне

Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении ниверситета получают образование в сфере ИИ в здравоохранении. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Мы, Центр диагностики и телемедицины, как организация

Московская библиотека датасетов для ИИ пополнилась новыми наборами данных рганов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Таким образом, на сегодняшний день сотрудниками Цен

Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ наборов данных для обучения и тестирования ИИ. Об этом заявил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев. «В н

В Москве создан фантом лица для отработки инъекций под контролем ультразвука я модель для тренировки манипуляций под контролем ультразвука. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Эстетическая медицина под ультразвуковым контролем —

В России вышло первое учебное пособие по созданию набора данных для нейросетей го обеспечения на основе технологии искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Это своего рода руков

Центр диагностики и телемедицины ДЗМ подвел итоги уходящего 2023 г. едой в национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины. С начала 2023 г. в Москве введена первая в России медицинс

Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Ямало-Ненецкий автоно

В Москве запустили первые комплексные сервисы искусственного интеллекта для поиска заболеваний головного мозга оперативно отслеживать малейшие изменения состояний пациентов. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Седьмой и восьмой ком

В Москве увеличение лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить искусственный интеллект ме (КТ) органов грудной клетки увеличенные лимфатические узлы. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Мы продолжаем активно

В Москве впервые искусственный интеллект начал выявлять ЛОР-заболевания на рентгене чам получать предварительные результаты сразу после процедуры. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Лучевая диагностика быстрее других в здравоохранении

В Москве ученые разработали модуль контроля качества рентгенологического исследования органов грудной клетки рименять для контроля работы рентгенолаборанта. Об этом заявил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев. «Департамент здравоохранения Москвы стремитс

Московские врачи могут использовать уже пять нейросетей для помощи в определении заболеваний органов грудной клетки генологи могут использовать одно из шести комплексных решений. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «В Москве начал работу новый сервис на основе искусств

Начал работу четвертый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний зованию технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Это уже четвертое комплексное решение на отечественном

Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине Он устанавливает основу процессов жизненного цикла нейросетей. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Это 11 по счету отечественный стандарт, не имеющий ана

Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС ерь наш город может проводить тестирование этих систем для всего Евразийского экономического союза. Центр диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения включен в реестр Рос

В Москве искусственный интеллект обработал 10,5 млн лучевых исследований венный интеллект обработал 10,5 млн лучевых исследований. Об этом результате и о других разработках Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы рассказал главный внешт

В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга с нейросети ищут патологии уже по 20 клиническим направлениям. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Диагностические инструменты на основе искусственного и

Московские нейросети помогают регионам: семь алгоритмов и 4000 проанализированных лучевых исследований скусственного интеллекта по четырем направлениям исследований. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Москва масштабирует проект по использованию сервисов и

Врачам ЯНАО стала доступна московская платформа сервисов искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований скором времени подключатся и все остальные медучреждения ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «В Москве более двух лет искусственный интеллект помог

С помощью технологии голосового ввода московские радиологи заполнили более 160 тыс. медицинских документов у. Этот сервис доступен московским врачам и позволяет экономить более 20% времени, сообщил директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы Юрий Васильев. «