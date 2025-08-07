Разделы

Правительство Москвы ДЗМ Москва Центр диагностики и телемедицины ДЗМ НПКЦ ДиТ ДЗМ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий

Центр диагностики и телемедицины ДЗМ – научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 году. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.

07.08.2025 Главные игроки отрасли ИИ выдали особый статус магистрам-разработчикам из РТУ МИРЭА

также к развитию совместных научно‑исследовательских проектов. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Магистерская программа РТУ МИРЭА «Интеллектуальный ана
12.05.2025 Исследование подтвердило эффективность многоэтапного тестирования и мониторинга для совершенствования ИИ в анализе маммограмм

сообщили представители компании «Цельс». Тестирование проводилось в рамках Московского эксперимента Центра диагностики и телемедицины ДЗМ по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину
25.04.2025 Столичный Центр диагностики и телемедицины и Пекинский технологический университет запустили совместный проект по улучшению медицинской визуализации

ных направлена на повышение выявляемости рака молочной железы. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Развитие международного сотрудничества в сфере медици
22.04.2025 Москва ускорит тестирование ИИ-сервисов в медицине благодаря новым разработкам

ания ИИ-систем в здравоохранении, который позволит быстрее и точнее оценивать их надежность. Ученые Центра диагностики и телемедицины определили количество исследований для объективной проверки
10.04.2025 В Москве создали среду для развития ИИ-сервисов лучевой диагностики

езонансной томографии, диагностики сколиоза на рентгенографии. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Регулярная оценка ИИ-с
25.03.2025 Ученые из Саудовской Аравии и Филиппин заинтересовались новой разработкой специалистов столичного Центра диагностики и телемедицины

ания от взаимодействия в будущем, оценка перспектив внедрения. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Учет мнения врачей помогает оптимизировать процесс вне
05.11.2024 Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении

ниверситета получают образование в сфере ИИ в здравоохранении. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Мы, Центр диагностики и телемедицины, как организация
06.05.2024 Московская библиотека датасетов для ИИ пополнилась новыми наборами данных

рганов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Таким образом, на сегодняшний день сотрудниками Цен
03.04.2024 Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ

наборов данных для обучения и тестирования ИИ. Об этом заявил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев. «В н
15.01.2024 В Москве создан фантом лица для отработки инъекций под контролем ультразвука

я модель для тренировки манипуляций под контролем ультразвука. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Эстетическая медицина под ультразвуковым контролем —

12.01.2024 В России вышло первое учебное пособие по созданию набора данных для нейросетей

го обеспечения на основе технологии искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Это своего рода руков
29.12.2023 Центр диагностики и телемедицины ДЗМ подвел итоги уходящего 2023 г.

едой в национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины. С начала 2023 г. в Москве введена первая в России медицинс
26.12.2023 Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО

Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Ямало-Ненецкий автоно
21.12.2023 В Москве запустили первые комплексные сервисы искусственного интеллекта для поиска заболеваний головного мозга

оперативно отслеживать малейшие изменения состояний пациентов. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Седьмой и восьмой ком
29.11.2023 В Москве увеличение лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить искусственный интеллект

ме (КТ) органов грудной клетки увеличенные лимфатические узлы. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Мы продолжаем активно
14.11.2023 В Москве впервые искусственный интеллект начал выявлять ЛОР-заболевания на рентгене

чам получать предварительные результаты сразу после процедуры. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Лучевая диагностика быстрее других в здравоохранении

08.11.2023 В Москве ученые разработали модуль контроля качества рентгенологического исследования органов грудной клетки

рименять для контроля работы рентгенолаборанта. Об этом заявил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев. «Департамент здравоохранения Москвы стремитс
31.10.2023 Московские врачи могут использовать уже пять нейросетей для помощи в определении заболеваний органов грудной клетки

генологи могут использовать одно из шести комплексных решений. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «В Москве начал работу новый сервис на основе искусств
27.09.2023 Начал работу четвертый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний

зованию технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Это уже четвертое комплексное решение на отечественном
20.09.2023 Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине 

Он устанавливает основу процессов жизненного цикла нейросетей. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Это 11 по счету отечественный стандарт, не имеющий ана
06.09.2023 Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС

ерь наш город может проводить тестирование этих систем для всего Евразийского экономического союза. Центр диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения включен в реестр Рос
10.08.2023 В Москве искусственный интеллект обработал 10,5 млн лучевых исследований

венный интеллект обработал 10,5 млн лучевых исследований. Об этом результате и о других разработках Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы рассказал главный внешт
24.03.2023 В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга

с нейросети ищут патологии уже по 20 клиническим направлениям. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Диагностические инструменты на основе искусственного и
29.11.2022 Московские нейросети помогают регионам: семь алгоритмов и 4000 проанализированных лучевых исследований

скусственного интеллекта по четырем направлениям исследований. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Москва масштабирует проект по использованию сервисов и
30.09.2022 Врачам ЯНАО стала доступна московская платформа сервисов искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований

скором времени подключатся и все остальные медучреждения ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «В Москве более двух лет искусственный интеллект помог
08.07.2022 С помощью технологии голосового ввода московские радиологи заполнили более 160 тыс. медицинских документов

у. Этот сервис доступен московским врачам и позволяет экономить более 20% времени, сообщил директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы Юрий Васильев. «
31.08.2020 Врачи-рентгенологи стали больше доверять голосовому заполнению медицинских заключений

. м. н., главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы и ЦФО России, директор Центра диагностики и телемедицины сказал: «Еще недавно русский язык был сложным для распознав

