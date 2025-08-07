Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Москвы ДЗМ Москва Центр диагностики и телемедицины ДЗМ НПКЦ ДиТ ДЗМ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий
Центр диагностики и телемедицины ДЗМ – научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 году. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|07.08.2025
|
Главные игроки отрасли ИИ выдали особый статус магистрам-разработчикам из РТУ МИРЭА
также к развитию совместных научно‑исследовательских проектов. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Магистерская программа РТУ МИРЭА «Интеллектуальный ана
|12.05.2025
|
Исследование подтвердило эффективность многоэтапного тестирования и мониторинга для совершенствования ИИ в анализе маммограмм
сообщили представители компании «Цельс». Тестирование проводилось в рамках Московского эксперимента Центра диагностики и телемедицины ДЗМ по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину
|25.04.2025
|
Столичный Центр диагностики и телемедицины и Пекинский технологический университет запустили совместный проект по улучшению медицинской визуализации
ных направлена на повышение выявляемости рака молочной железы. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Развитие международного сотрудничества в сфере медици
|22.04.2025
|
Москва ускорит тестирование ИИ-сервисов в медицине благодаря новым разработкам
ания ИИ-систем в здравоохранении, который позволит быстрее и точнее оценивать их надежность. Ученые Центра диагностики и телемедицины определили количество исследований для объективной проверки
|10.04.2025
|
В Москве создали среду для развития ИИ-сервисов лучевой диагностики
езонансной томографии, диагностики сколиоза на рентгенографии. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Регулярная оценка ИИ-с
|25.03.2025
|
Ученые из Саудовской Аравии и Филиппин заинтересовались новой разработкой специалистов столичного Центра диагностики и телемедицины
ания от взаимодействия в будущем, оценка перспектив внедрения. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Учет мнения врачей помогает оптимизировать процесс вне
|05.11.2024
|
Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении
ниверситета получают образование в сфере ИИ в здравоохранении. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Мы, Центр диагностики и телемедицины, как организация
|06.05.2024
|
Московская библиотека датасетов для ИИ пополнилась новыми наборами данных
рганов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Таким образом, на сегодняшний день сотрудниками Цен
|03.04.2024
|
Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ
наборов данных для обучения и тестирования ИИ. Об этом заявил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев. «В н
|15.01.2024
|
В Москве создан фантом лица для отработки инъекций под контролем ультразвука
я модель для тренировки манипуляций под контролем ультразвука. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Эстетическая медицина под ультразвуковым контролем —
|12.01.2024
|
В России вышло первое учебное пособие по созданию набора данных для нейросетей
го обеспечения на основе технологии искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Это своего рода руков
|29.12.2023
|
Центр диагностики и телемедицины ДЗМ подвел итоги уходящего 2023 г.
едой в национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины. С начала 2023 г. в Москве введена первая в России медицинс
|26.12.2023
|
Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО
Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Ямало-Ненецкий автоно
|21.12.2023
|
В Москве запустили первые комплексные сервисы искусственного интеллекта для поиска заболеваний головного мозга
оперативно отслеживать малейшие изменения состояний пациентов. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Седьмой и восьмой ком
|29.11.2023
|
В Москве увеличение лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить искусственный интеллект
ме (КТ) органов грудной клетки увеличенные лимфатические узлы. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Мы продолжаем активно
|14.11.2023
|
В Москве впервые искусственный интеллект начал выявлять ЛОР-заболевания на рентгене
чам получать предварительные результаты сразу после процедуры. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Лучевая диагностика быстрее других в здравоохранении
|08.11.2023
|
В Москве ученые разработали модуль контроля качества рентгенологического исследования органов грудной клетки
рименять для контроля работы рентгенолаборанта. Об этом заявил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев. «Департамент здравоохранения Москвы стремитс
|31.10.2023
|
Московские врачи могут использовать уже пять нейросетей для помощи в определении заболеваний органов грудной клетки
генологи могут использовать одно из шести комплексных решений. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «В Москве начал работу новый сервис на основе искусств
|27.09.2023
|
Начал работу четвертый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний
зованию технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Это уже четвертое комплексное решение на отечественном
|20.09.2023
|
Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине
Он устанавливает основу процессов жизненного цикла нейросетей. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Это 11 по счету отечественный стандарт, не имеющий ана
|06.09.2023
|
Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС
ерь наш город может проводить тестирование этих систем для всего Евразийского экономического союза. Центр диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения включен в реестр Рос
|10.08.2023
|
В Москве искусственный интеллект обработал 10,5 млн лучевых исследований
венный интеллект обработал 10,5 млн лучевых исследований. Об этом результате и о других разработках Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы рассказал главный внешт
|24.03.2023
|
В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга
с нейросети ищут патологии уже по 20 клиническим направлениям. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Диагностические инструменты на основе искусственного и
|29.11.2022
|
Московские нейросети помогают регионам: семь алгоритмов и 4000 проанализированных лучевых исследований
скусственного интеллекта по четырем направлениям исследований. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Москва масштабирует проект по использованию сервисов и
|30.09.2022
|
Врачам ЯНАО стала доступна московская платформа сервисов искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований
скором времени подключатся и все остальные медучреждения ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «В Москве более двух лет искусственный интеллект помог
|08.07.2022
|
С помощью технологии голосового ввода московские радиологи заполнили более 160 тыс. медицинских документов
у. Этот сервис доступен московским врачам и позволяет экономить более 20% времени, сообщил директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы Юрий Васильев. «
|31.08.2020
|
Врачи-рентгенологи стали больше доверять голосовому заполнению медицинских заключений
. м. н., главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы и ЦФО России, директор Центра диагностики и телемедицины сказал: «Еще недавно русский язык был сложным для распознав
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Юрий 66 51
|Ракова Анастасия 48 23
|Тыров Илья 29 13
|Анкудинов Николай 19 11
|Бахаев Алексей 13 11
|Морозов Сергей 59 10
|Остроушко Алексей 20 9
|Дырмовский Дмитрий 142 8
|Шарова Дарья 7 7
|Леонова Мария 7 7
|Сапожникова Алла 8 7
|Фишер Андрей 74 7
|Владзимирский Антон 13 7
|Шупенин Юрий 9 6
|Ковалев Евгений 10 6
|Зайцев Илья 7 6
|Зубков Виталий 6 6
|Архангельский Юрий 6 6
|Гнеушев Сергей 6 6
|Веселова Оксана 5 5
|Федосеев Петр 5 5
|Волкова Оксана 6 5
|Симаков Олег 113 5
|Образцов Алексей 14 5
|Апасов Николай 10 5
|Будова Александра 6 5
|Ваньков Вадим 22 5
|Архипов Алексей 10 4
|Потишний Роман 11 4
|Махров Игорь 4 4
|Полищук Никита 5 4
|Богомолов Денис 17 4
|Артемова Олия 5 4
|Ряузов Александр 7 4
|Кузьменчук Сергей 5 4
|Головина Ирина 4 4
|Радюк Ирина 4 4
|Федяев Денис 4 4
|Дроздова Любовь 4 4
|Шубников Сергей 5 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413430, в очереди разбора - 729690.
Создано именных указателей - 189047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.