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Правительство Москвы ДЗМ Москва МосМедИИ


На платформе «МосМедИИ» доступно 17 сервисов искусственного интеллекта. Они помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний. Нейросети отмечают на медицинском изображении области возможных патологий цветовыми подсказками, а также автоматически делают измерения для постановки диагноза и составляют описания исследований. Контролирует безопасность и качество умных алгоритмов Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа, которую вместе разработали комплекс социального развития столицы и городской Департамент информационных технологий. Она позволяет индивидуально вести каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения.


24.02.2025 За пять лет ИИ проанализировал 14 млн лучевых исследований в Москве 1
13.08.2024 Еще четыре региона подключились к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта 1
21.06.2024 Медицинский мультицелевой ИИ-помощник резидента «Сколково» зарегистрирован Росздравнадзором 2
31.05.2024 От анализа снимка до постановки диагноза: как нейросети помогают врачам в Москве 1
05.03.2024 Заммэра Ракова: медорганизации из девяти регионов России подали заявки на подключение к московской платформе ИИ-сервисов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

IRA Labs - АЙРА Лабс 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 90 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 191 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3070 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 529 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 56 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16202 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1213 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1212 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 436 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 240 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1397 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 512 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 385 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 549 1
Россия - УФО - Челябинская область 1230 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1897 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4387 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2766 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 790 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1232 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 279 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6429 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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