Правительство Москвы ДЗМ Москва МосМедИИ
На платформе «МосМедИИ» доступно 17 сервисов искусственного интеллекта. Они помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний. Нейросети отмечают на медицинском изображении области возможных патологий цветовыми подсказками, а также автоматически делают измерения для постановки диагноза и составляют описания исследований. Контролирует безопасность и качество умных алгоритмов Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы.
Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа, которую вместе разработали комплекс социального развития столицы и городской Департамент информационных технологий. Она позволяет индивидуально вести каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения.
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
|ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 240 1
|Васильев Юрий 56 3
|Ракова Анастасия 34 2
|Зарубина Камила 9 1
|Гомболевский Виктор 1 1
|Путин Владимир 3191 1
|Собянин Сергей 390 1
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