На платформе «МосМедИИ» доступно 17 сервисов искусственного интеллекта. Они помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний. Нейросети отмечают на медицинском изображении области возможных патологий цветовыми подсказками, а также автоматически делают измерения для постановки диагноза и составляют описания исследований. Контролирует безопасность и качество умных алгоритмов Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа, которую вместе разработали комплекс социального развития столицы и городской Департамент информационных технологий. Она позволяет индивидуально вести каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения.