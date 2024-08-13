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Еще четыре региона подключились к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта

Еще четыре региона подключились к столичной платформе «МосМедИИ». Это Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Теперь пользоваться сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для обработки лучевых исследований могут врачи уже шести субъектов Российской Федерации. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Столица уже несколько лет работает над автоматизацией рутинных процессов, создает цифровых помощников для специалистов из разных областей. Это позволяет лучше и быстрее оказывать медпомощь и, соответственно, добиться увеличения продолжительности и повышения качества жизни москвичей. В начале 2024 года мы приняли решение делиться технологиями компьютерного зрения и открыли врачам из регионов России доступ к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта для быстрой интерпретации компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм. Медицинские учреждения Воронежской и Московской областей уже несколько месяцев используют умные алгоритмы. Сейчас к ним присоединились еще и Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Таким образом, уже шесть регионов страны завершили подключение к столичной платформе. На сегодняшний день наши ИИ-сервисы проанализировали свыше 160 тысяч исследований из этих субъектов», — сказала Анастасия Ракова.

На платформе «МосМедИИ» доступно 17 сервисов искусственного интеллекта. Они помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний. Нейросети отмечают на медицинском изображении области возможных патологий цветовыми подсказками, а также автоматически делают измерения для постановки диагноза и составляют описания исследований. Контролирует безопасность и качество умных алгоритмов Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы.

«С 2020 г. мы работаем с разработчиками сервисов искусственного интеллекта. В основном это отечественные решения. Наше главное отличие от других стран — мы точно знаем, с какой целью используем нейросети, получаем очевидную пользу для врача и здравоохранения в целом. Кроме того, в результате такой работы вступили в силу 11 национальных стандартов и три предстандарта в сфере применения искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Это оригинальные разработки, которых нет ни в одной другой стране мира», — сказал главный рентгенолог Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

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В результате эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике специалисты разработали и внедрили уникальную научную методологию, на основе которой подготовили более 300 эталонных наборов данных. Кроме того, была создана первая в России официальная библиотека ИИ-сервисов для сферы здравоохранения, а также матрица зрелости — интерактивная панель, помогающая принимать управленческие решения при использовании умных алгоритмов. Для удобства врачей опубликовано учебное пособие по подготовке наборов данных для нейросетей в медицине.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа, которую вместе разработали комплекс социального развития столицы и городской Департамент информационных технологий. Она позволяет индивидуально вести каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения.

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