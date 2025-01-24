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Васильев Юрий



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
05.11.2024 Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении 1
13.08.2024 Еще четыре региона подключились к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта 1
18.06.2024 Модульбанк запустил прием оплаты с мобильного телефона по NFC 1
31.05.2024 От анализа снимка до постановки диагноза: как нейросети помогают врачам в Москве 1
27.05.2024 Модульбанк запустил новое приложение для приема оплат ModulPay 1
03.04.2024 Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ 1
05.03.2024 Заммэра Ракова: медорганизации из девяти регионов России подали заявки на подключение к московской платформе ИИ-сервисов 1
15.01.2024 В Москве создан фантом лица для отработки инъекций под контролем ультразвука 1
12.01.2024 В России вышло первое учебное пособие по созданию набора данных для нейросетей 1
26.12.2023 Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО 1
21.12.2023 В Москве запустили первые комплексные сервисы искусственного интеллекта для поиска заболеваний головного мозга 1
29.11.2023 В Москве увеличение лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить искусственный интеллект 1
28.11.2023 В Москве протестировали первую отечественную нейросеть для анализа научных публикаций 1
14.11.2023 В Москве впервые искусственный интеллект начал выявлять ЛОР-заболевания на рентгене 1
08.11.2023 В Москве ученые разработали модуль контроля качества рентгенологического исследования органов грудной клетки 1
31.10.2023 Московские врачи могут использовать уже пять нейросетей для помощи в определении заболеваний органов грудной клетки 1
11.10.2023 Результаты внедрения искусственного интеллекта в систему ОМС: обработано 200 тыс. маммограмм   1
09.10.2023 Начала работу новый сервис ИИ для диагностики новообразований мозга на МРТ 1
04.10.2023 Новый комплексный сервис искусственного интеллекта может выявить сразу шесть патологий на одном снимке 1
03.10.2023 Искусственный интеллект обработал 1 млн маммограмм столичных пациенток за 3,5 года 1
27.09.2023 Начал работу четвертый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний 1
20.09.2023 Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине  1
13.09.2023 Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения 1
06.09.2023 Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС 1
01.09.2023 Березин Андрей Валерьевич— биография и карьера предпринимателя 3
21.08.2023 В Москве пополнилась официальная библиотека наборов данных для сферы здравоохранения на 50% за год 1
10.08.2023 В Москве искусственный интеллект обработал 10,5 млн лучевых исследований 1
22.06.2023 Искусственный интеллект помог рентгенологам проанализировать 10 млн исследований 1
08.06.2023 В Москве заработал второй комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики семи заболеваний 1
04.05.2023 Искусственный интеллект проанализировал более 27 тыс. медизображений пациентов ЯНАО 1
07.04.2023 В Москве возможности комплексного ИИ-сервиса для лучевой диагностики расширились почти на 30% за год 1
27.03.2023 Модульбанк добавил к интернет-эквайрингу возможность оформить рассрочку платежа 1
24.03.2023 В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга 1
09.01.2023 Московские рентгенологи заполнили более 210 тыс. протоколов с помощью голосового помощника 1
26.12.2022 Разработку голосового ввода для рентгенологов отметили премией Правительства России 1
08.12.2022 Комплексный сервис искусственного интеллекта поможет медикам Москвы диагностировать признаки ишемической болезни сердца 1
29.11.2022 Московские нейросети помогают регионам: семь алгоритмов и 4000 проанализированных лучевых исследований 1
24.11.2022 С помощью голосового ввода заполнено более 200 тыс. медицинских протоколов лучевых исследований 1
23.11.2022 Нейросети проанализировали уже почти 8 млн лучевых исследований 1

Публикаций - 52, упоминаний - 54

Васильев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 3
ParallelGraphics 19 2
UnitSpace Corporation 20 2
Microsoft Corporation 24632 1
Directum - Директум 1092 1
McKinsey & Company Int 249 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 172 1
GVA - Global Venture Alliance - Глобальный венчурный альянс 13 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МЦИТЗ АНО - Московский центр инновационных технологий в здравоохранении - Medtech Moscow - Технопарк медтех 6 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 37
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 8
Новоуренгойская ЦГБ - Новоуренгойская центральная городская больница 2 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Мортон 25 1
СЗРК - Северо-Западный рыбопромышленный консорциум 2 1
CarCraft - КарКрафт 5 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 36
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 22
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 568 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 37
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1562 31
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 30
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2993 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 17
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 525 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 10
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5352 5
Стандартизация - Standardization 2130 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 4
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 3
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Здравоохранение - Радиология - раздел медицины, изучающий применение лучевых методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия) различных заболеваний - Ядерная и лучевая медицина 20 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5034 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8567 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4104 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4607 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2949 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3848 2
Умные платформы 1684 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2306 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1560 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 457 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 220 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1262 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 8
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 7
Модульбанк - Модулькасса 30 5
ЦРТ Voice2Med 38 4
Национальный проект - Здравоохранение 23 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МосМедИИ 4 3
Модульбанк - ModulPay 2 2
Microsoft Azure 1408 1
ParallelGraphics Internet Model Optimizer 1 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 204 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Dassault Systemes - SolidWorks 120 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 1
Microsoft CityNext 4 1
Paylate Доверительная оплата 5 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Sechenov DataMed.AI 1 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 25 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 468 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1099 1
Ракова Анастасия 34 15
Тыров Илья 25 9
Дырмовский Дмитрий 129 3
Пивоваров Александр 5 2
Исаев Леонид 3 2
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
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Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 887 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1212 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Аренда 2419 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6704 1
Льготы - Льготный период 46 1
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ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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