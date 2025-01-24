Васильев Юрий

Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении 1

Еще четыре региона подключились к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта 1

Модульбанк запустил прием оплаты с мобильного телефона по NFC 1

Модульбанк запустил новое приложение для приема оплат ModulPay 1

В Москве создан фантом лица для отработки инъекций под контролем ультразвука 1

В России вышло первое учебное пособие по созданию набора данных для нейросетей 1

В Москве запустили первые комплексные сервисы искусственного интеллекта для поиска заболеваний головного мозга 1

В Москве увеличение лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить искусственный интеллект 1

В Москве протестировали первую отечественную нейросеть для анализа научных публикаций 1

В Москве ученые разработали модуль контроля качества рентгенологического исследования органов грудной клетки 1

Московские врачи могут использовать уже пять нейросетей для помощи в определении заболеваний органов грудной клетки 1

Начала работу новый сервис ИИ для диагностики новообразований мозга на МРТ 1

Новый комплексный сервис искусственного интеллекта может выявить сразу шесть патологий на одном снимке 1

Начал работу четвертый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний 1

Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине 1

Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС 1

Искусственный интеллект помог рентгенологам проанализировать 10 млн исследований 1

В Москве заработал второй комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики семи заболеваний 1

В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга 1

Разработку голосового ввода для рентгенологов отметили премией Правительства России 1

Комплексный сервис искусственного интеллекта поможет медикам Москвы диагностировать признаки ишемической болезни сердца 1