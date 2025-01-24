Васильев Юрий
Васильев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 2
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
|Ракова Анастасия 34 15
|Тыров Илья 25 9
|Дырмовский Дмитрий 129 3
|Пивоваров Александр 5 2
|Исаев Леонид 3 2
|Собянин Сергей 382 2
|Биккулова Гульнара 23 1
|Данилин Александр 17 1
|Уваров Александр 3 1
|Новиков Сергей 45 1
|Семенов Дмитрий 15 1
|Кудрявцев Никита 2 1
|Шарова Дарья 7 1
|Хан-Магомедов Джан 10 1
|Митрофанова Мария 2 1
|Березин Андрей 2 1
|Петряйкин Алексей 2 1
|Березин Максим 112 1
|Шуленин Вячеслав 6 1
|Радостева Наталья 3 1
|Лыхин Всеволод 1 1
|Путин Владимир 3172 1
|Веселов Вячеслав 1 1
|Ковалева Янина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
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