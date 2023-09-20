Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине

Вступил в силу разработанный с участием московских рентгенологов ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и технического обслуживания систем искусственного интеллекта в клинической медицине. Он устанавливает основу процессов жизненного цикла нейросетей. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

Это 11 по счету отечественный стандарт, не имеющий аналогов в мире. Его будут применять разработчики сервисов искусственного интеллекта, сотрудники лабораторий при технических испытаниях и специалисты медицинских организаций в клинических испытаниях. Об этом сообщила Анастасия Ракова, исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, которое идет в московском здравоохранении, поставило вопрос о необходимости принятия норм, регламентирующих его использование. Этому вопросу уделяется особое внимание: столичные специалисты работают над стандартами уже третий год. Новый ГОСТ — уже 11 созданный в России стандарт для тестирования искусственного интеллекта, он не имеет аналогов в мире. Документ определяет требования для каждого процесса жизненного цикла систем искусственного интеллекта. Использование стандартов обеспечит внедрение только проверенных, надежных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих», — сказала Анастасия Ракова.

Новый стандарт дополняет существующий ГОСТ IEC 62304-2022. Авторы добавили в набор процессов жизненного цикла программного обеспечения медицинских изделий необходимость проведения мониторинга системы искусственного интеллекта на всех этапах, связанных с эксплуатацией.

Для разработки единых понятий и норм столица объединила несколько десятков специалистов: разработчиков программного обеспечения, медиков, профессоров, научных сотрудников. Среди авторов стандарта есть специалисты Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

«На базе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ осуществляется беспрецедентный научный Эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику. Наработанный опыт и научные результаты эксперимента и дали возможность нашим специалистам начать работу над созданием национальных стандартов. Сегодня разработаны 11 ГОСТов, 10 из которых вступили в силу и функционируют с 1 января 2023 г., в данный момент еще 3 проекта стандарта прошли публичные обсуждения», – сказал главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Юрий Васильев.

Как управлять корпоративными паролями по-новому Безопасность

Инициатива создания национальных стандартов для внедрения систем искусственного интеллекта в клиническую медицину принадлежит профильному подкомитету технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект» Росстандарта, организованному на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

***

Центр диагностики и телемедицины — научно-практическая организация в структуре комплекса социального развития, основанная в 1996 г. Она специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.