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Росстандарт Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Ростехрегулирование Госстандарт

Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт

СОБЫТИЯ


13.05.2026 Российский госстандарт на ПАК будет пересмотрен

ющиеся доверенных интегральных микросхем и электронных модулей, рассказал Гоголев. До конца 2026 г. Росстандарт и технический комитет ТК 194 «Кибер-физические системы» также планируют утвердить
01.04.2026 VizorLabs вывел измерение труб на уровень госстандартов

учении положительного заключения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по результатам проверки испытаний программно-аппаратного комплекса для измерения
12.01.2026 Власти отреклись от ГОСТа на видеоигры

з от государственного стандарта В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в январе 2026 г. опровергли информацию о разработке государственного стандарта (
12.12.2025 «НЭК.ТЕХ» вошел в Техкомитет Росстандарта «Интеллектуальная собственность»

Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» вошел в состав Технического комитета Росстандарта №481 – «Интеллектуальная собственность». Соответствующее решение закреплено в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №1691. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ». Включение ООО «НЭК ТЕХ» (входит в группу «НЭК») в состав технического ко
10.06.2025 Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов
29.01.2025 Шумовая камера «Эфир» получила сертификат Росстандарта

Интеллектуальный программно-аппаратный комплекс «Эфир», определяющий события превышения шумового порога, прошел сертификацию Росстандарта. Приказом №51 от 14 января 2025 г. комплекс официально утвержден в качестве «типа средства измерения». Разработчиком «Эфира» является «ИТБ Софт», принадлежащая компании «Информацио
27.12.2024 В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад

ае 2024 г. CNews писал о начале в России работы по стандартизации. В нее были включены Минпромторг, Росстандарт и участники рынка. Их задача состояла в разработке концепции стандартизации радио
31.10.2024 Росстандарт утвердил национальный стандарт для систем автоматизированного управления учетными записями и правами доступа
07.05.2024 Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР

торговли России (Минпромторг) и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники и
29.02.2024 В Росстандарте появится дизайн-центр для стандартизации микросхем и печатных плат

андарту ФГБУ «Институт стандартизации» и ФГАУ «Академия стандартизации, метрологии и сертификации». Росстандарт размещал в феврале 2024 г. закупку с начальной ценой в 250 млн руб. на выполнение
14.06.2023 «Сбер» и Росстандарт: открыт доступ более чем к 60 стандартам в сфере искусственного интеллекта

связь от российского сообщества разработчиков искусственного интеллекта. Антон Шалаев, руководитель Росстандарта: «Разработка и последующее предоставление доступа к стандартам направлено на пов
21.07.2022 На портале «Госуслуг» появился новый сервис Росстандарта – цифровое утверждение типов средств измерений и стандартных образцов

С июля 2022 г. Росстандарт начал утверждать типы средств измерений и стандартных образцов в цифровом формате
07.06.2022 Росстандарт утвердил новый стандарт в области центров обработки данных

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 2 июня 2022 г. издало приказ об утверждении национального стандарта Российской Ф
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против

ам решит вопрос с точным временем Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) намерено поднять вопрос о продолжении работы радиостанций, транслирующих сигналы
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей

мативно-технического регулирования развивающегося рынка высоких технологий», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. «Стандарты решают важнейшую задачу обеспечения инженерной совмести
28.12.2020 Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс»

Приказом №1325-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждены рекомендации по стандартизации Р1323565.1.034-2020 «Информационная те
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов

ГОСТы для госзакупок Как стало известно CNews, Росстандарт выпустил для госзаказчиков рекомендации по использованию на закупках отечественны
24.08.2020 Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей

модификации на этапе апробации, с учетом обратной связи рынка», — отметил заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев. «Информационные технологии в своей максиме должны способствовать у
28.02.2020 Росстандарт утвердил два нацстандарта в области центров обработки данных

Приказами Росстандарта утверждены два национальных стандарта в области центров обработки данных. ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» регулирует стадии

07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту

«Российская венчурная компания» (РВК) и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту. Об э
20.05.2019 Навигационное оборудование «Росэлектроники» вошло в реестр Росстандарта

ржденных типов средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Наличие сертифицированного модуля в составе навигационной аппаратуры потребител
05.02.2019 В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей

ативе Ассоциации интернета вещей. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по представлению технического комитета 194 «Кибер-физические системы», созданног
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ

Министерство промышленности и торговли России и Росстандарт утвердили «Перспективный план стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018 – 2025 гг.», предложенный рабочей группой по совершенствованию законодательства

18.09.2017 В России появился особый ГОСТ для штрих- и QR-кодов

ройств Как стало известно CNews, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 13 сентября 2017 г. был утвержден национальный стандарт для мобильных приложений
21.08.2017 «Диджитал Дизайн» усовершенствует СЭД «Росстандарта»

аммное обеспечение в 2017 году в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии («Росстандарт»). В 2015 г. в рамках проекта по развитию СЭД в «Росстандарте» была внедрена сист
15.08.2017 В России началась стандартизация блокчейн

тандартизации блокчейна, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на своем сайте. Комитет получил название «Программно-аппаратные средства техноло
22.06.2016 «Диджитал Дизайн» завершил модернизацию СЭД Росстандарта

мы электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в рамках которого платформа СЭД Lotus Notes была заменена на российскую Docsvis
29.06.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи Росстандарту

территориальному управлению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ДМТУ Росстандарт) в Хабаровске. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках государственного контракта,
30.10.2014 В Минкомсвязи поддержали концепцию информатизации Росстандарта до 2018 г.

ударственных стандартов и технических регламентов. В результате масштабной информатизации к 2018 г. Росстандарт станет современным и высокоэффективным национальным органом по стандартизации и о
15.10.2014 Новый глава Росстандарта затеял комплексную информатизацию за 1,4 млрд рублей

получателями данных, а также для унификации своих информационных ресурсов. Основные компоненты ФГИС Росстандарт намерен внедрить в период с 2016 по 2017 гг. одновременно с переходом на новые ст
31.10.2012 «Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт создадут центр стандартизации в инновационной сфере

«Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о взаимодействии в сфере стандартизации инновационной продук
19.07.2012 Опубликованы российские национальные стандарты в области проектного управления

Издательство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) опубликовало российские национальные стандарты в области проектного управления,

03.07.2012 Оборудование компании «Автодория» для измерения средней скорости движения автомобиля сертифицировано в Росстандарте

писано заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 18 июня 2012 г. В сентябре 2011 г. проект подал документы на сертификацию в Р
30.06.2011 «Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о сотрудничестве

циями по стандартизации. С ними участников «Сколково» планируется соединять напрямую, отметил глава Росстандарта Григорий Элькин. По его мнению, это должно облегчить вывод инновационной продукц
17.04.2009 Суд не указ: За ГОСТы вновь требуют деньги

Согласно новому приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование, бывши
12.05.2008 Чиновники вернули ГОСТы народу, но не все

Противостояние ИРСИ и Ростехрегулирования продолжается уже третий год. Все началось 1 сентября 2005 г., когда в Кра
09.11.2007 Ростехрегулирование заставили опубликовать ГОСТы

Третий год продолжается противостояние ИРСИ и Ростехрегулирования. Правозащитники требуют от чиновников свободной публикации ГОСТов в интер
08.11.2007 Ростехрегулирование выложило ГОСТы за 2006 год

7 ноября на сайте Ростехрегулирования появились тексты ГОСТов за 2006 год. Напомним, что Институт развития свободы информации уже долгое время ведёт борьбу за свободное распространение ГОСТов. «Торжествовать ран
02.11.2007 Торговлю ГОСТами остановить не удается

ный суд Красногвардейского района Санкт-Петербурга было подано заявление об оспаривании бездействия Ростехрегулирования. Заявитель, Юрий Скобин, внештатный консультант ИРСИ, настаивал, что аген
24.09.2007 Чиновники вновь готовят ГОСТы к продаже

осительно ситуации с публикацией ГОСТов в интернете. Институт выразил опасения в строгом соблюдении Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулированием) поря

Публикаций - 382, упоминаний - 637

Росстандарт и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 35
Microsoft Corporation 25775 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
Yandex - Яндекс 9216 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 12
МегаФон 10742 11
Восход ФГБУ НИИ 721 10
9594 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 9
Apple Inc 13154 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 8
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 37 8
Cisco Systems 5372 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
PM Expert - ПМ Эксперт 119 7
Проектная практика 51 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Oracle Corporation 7074 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Huawei 4676 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
GS1 Russia - ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 18 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 5
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 5
Интерэкомс ГК - Интерэкомс НТЦ - НИИ экономики связи и информатики - Центр сертификации систем качества - Центр сертификации услуг связи и информационных технологий 14 5
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Intel Corporation 12811 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
Ланит - Норбит - Norbit 431 4
Docsvision - ДоксВижн 1060 4
РВК - Российская венчурная компания 571 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Газпром нефть 725 12
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Альфа-Банк 1979 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
Volkswagen Group - VW 308 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 5
Центр стандартизации управления проектами 6 5
ОТЭКО ГК 29 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
BMW Group 482 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Hyundai Motor Company 436 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Renault Groupe 166 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 162
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 84
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 83
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 67
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 56
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 41
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 39
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 38
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 33
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 28
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 26
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 26
Федеральное казначейство России 1949 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 21
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 19
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 18
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 15
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 15
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 15
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 13
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 40
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 22
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 4
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Ассоциация Российских Производителей пищевой продукции 3 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
Стандартизация - Standardization 2339 141
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 113
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 109
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 87
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 71
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 69
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Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 4
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FreePik 1841 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 3
Apple iPad 4011 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
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РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 3
НКТ - Р7-Офис 543 3
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Depositphotos - фотобанк 405 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 3
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Шалаев Антон 26 25
Шадаев Максут 1210 24
Раскина Ирина 24 24
Шпак Василий 279 22
Терещенко Денис 95 18
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Ципорин Павел 103 17
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Хайруллин Айрат 108 16
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Гарбук Сергей 18 5
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
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ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 4 3
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 3
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МГУ Национальный центр цифровой экономики 4 3
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Минпромторг РФ - НИИСУ ФГУП - Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации 2 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 16 2
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 2
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
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CNews AWARDS - награда 571 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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