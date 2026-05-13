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Росстандарт Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Ростехрегулирование Госстандарт
СОБЫТИЯ
|13.05.2026
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Российский госстандарт на ПАК будет пересмотрен
ющиеся доверенных интегральных микросхем и электронных модулей, рассказал Гоголев. До конца 2026 г. Росстандарт и технический комитет ТК 194 «Кибер-физические системы» также планируют утвердить
|01.04.2026
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VizorLabs вывел измерение труб на уровень госстандартов
учении положительного заключения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по результатам проверки испытаний программно-аппаратного комплекса для измерения
|12.01.2026
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Власти отреклись от ГОСТа на видеоигры
з от государственного стандарта В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в январе 2026 г. опровергли информацию о разработке государственного стандарта (
|12.12.2025
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«НЭК.ТЕХ» вошел в Техкомитет Росстандарта «Интеллектуальная собственность»
Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» вошел в состав Технического комитета Росстандарта №481 – «Интеллектуальная собственность». Соответствующее решение закреплено в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №1691. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ». Включение ООО «НЭК ТЕХ» (входит в группу «НЭК») в состав технического ко
|10.06.2025
|Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов
|29.01.2025
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Шумовая камера «Эфир» получила сертификат Росстандарта
Интеллектуальный программно-аппаратный комплекс «Эфир», определяющий события превышения шумового порога, прошел сертификацию Росстандарта. Приказом №51 от 14 января 2025 г. комплекс официально утвержден в качестве «типа средства измерения». Разработчиком «Эфира» является «ИТБ Софт», принадлежащая компании «Информацио
|27.12.2024
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В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад
ае 2024 г. CNews писал о начале в России работы по стандартизации. В нее были включены Минпромторг, Росстандарт и участники рынка. Их задача состояла в разработке концепции стандартизации радио
|31.10.2024
|Росстандарт утвердил национальный стандарт для систем автоматизированного управления учетными записями и правами доступа
|07.05.2024
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Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР
торговли России (Минпромторг) и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники и
|29.02.2024
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В Росстандарте появится дизайн-центр для стандартизации микросхем и печатных плат
андарту ФГБУ «Институт стандартизации» и ФГАУ «Академия стандартизации, метрологии и сертификации». Росстандарт размещал в феврале 2024 г. закупку с начальной ценой в 250 млн руб. на выполнение
|14.06.2023
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«Сбер» и Росстандарт: открыт доступ более чем к 60 стандартам в сфере искусственного интеллекта
связь от российского сообщества разработчиков искусственного интеллекта. Антон Шалаев, руководитель Росстандарта: «Разработка и последующее предоставление доступа к стандартам направлено на пов
|21.07.2022
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На портале «Госуслуг» появился новый сервис Росстандарта – цифровое утверждение типов средств измерений и стандартных образцов
С июля 2022 г. Росстандарт начал утверждать типы средств измерений и стандартных образцов в цифровом формате
|07.06.2022
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Росстандарт утвердил новый стандарт в области центров обработки данных
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 2 июня 2022 г. издало приказ об утверждении национального стандарта Российской Ф
|22.07.2021
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В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против
ам решит вопрос с точным временем Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) намерено поднять вопрос о продолжении работы радиостанций, транслирующих сигналы
|02.02.2021
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Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей
мативно-технического регулирования развивающегося рынка высоких технологий», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. «Стандарты решают важнейшую задачу обеспечения инженерной совмести
|28.12.2020
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Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс»
Приказом №1325-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждены рекомендации по стандартизации Р1323565.1.034-2020 «Информационная те
|16.09.2020
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Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов
ГОСТы для госзакупок Как стало известно CNews, Росстандарт выпустил для госзаказчиков рекомендации по использованию на закупках отечественны
|24.08.2020
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Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей
модификации на этапе апробации, с учетом обратной связи рынка», — отметил заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев. «Информационные технологии в своей максиме должны способствовать у
|28.02.2020
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Росстандарт утвердил два нацстандарта в области центров обработки данных
Приказами Росстандарта утверждены два национальных стандарта в области центров обработки данных. ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» регулирует стадии
|07.08.2019
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РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту
«Российская венчурная компания» (РВК) и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту. Об э
|20.05.2019
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Навигационное оборудование «Росэлектроники» вошло в реестр Росстандарта
ржденных типов средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Наличие сертифицированного модуля в составе навигационной аппаратуры потребител
|05.02.2019
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В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей
ативе Ассоциации интернета вещей. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по представлению технического комитета 194 «Кибер-физические системы», созданног
|28.01.2019
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Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ
Министерство промышленности и торговли России и Росстандарт утвердили «Перспективный план стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018 – 2025 гг.», предложенный рабочей группой по совершенствованию законодательства
|18.09.2017
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В России появился особый ГОСТ для штрих- и QR-кодов
ройств Как стало известно CNews, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 13 сентября 2017 г. был утвержден национальный стандарт для мобильных приложений
|21.08.2017
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«Диджитал Дизайн» усовершенствует СЭД «Росстандарта»
аммное обеспечение в 2017 году в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии («Росстандарт»). В 2015 г. в рамках проекта по развитию СЭД в «Росстандарте» была внедрена сист
|15.08.2017
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В России началась стандартизация блокчейн
тандартизации блокчейна, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на своем сайте. Комитет получил название «Программно-аппаратные средства техноло
|22.06.2016
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«Диджитал Дизайн» завершил модернизацию СЭД Росстандарта
мы электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в рамках которого платформа СЭД Lotus Notes была заменена на российскую Docsvis
|29.06.2015
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ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи Росстандарту
территориальному управлению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ДМТУ Росстандарт) в Хабаровске. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках государственного контракта,
|30.10.2014
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В Минкомсвязи поддержали концепцию информатизации Росстандарта до 2018 г.
ударственных стандартов и технических регламентов. В результате масштабной информатизации к 2018 г. Росстандарт станет современным и высокоэффективным национальным органом по стандартизации и о
|15.10.2014
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Новый глава Росстандарта затеял комплексную информатизацию за 1,4 млрд рублей
получателями данных, а также для унификации своих информационных ресурсов. Основные компоненты ФГИС Росстандарт намерен внедрить в период с 2016 по 2017 гг. одновременно с переходом на новые ст
|31.10.2012
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«Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт создадут центр стандартизации в инновационной сфере
«Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о взаимодействии в сфере стандартизации инновационной продук
|19.07.2012
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Опубликованы российские национальные стандарты в области проектного управления
Издательство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) опубликовало российские национальные стандарты в области проектного управления,
|03.07.2012
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Оборудование компании «Автодория» для измерения средней скорости движения автомобиля сертифицировано в Росстандарте
писано заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 18 июня 2012 г. В сентябре 2011 г. проект подал документы на сертификацию в Р
|30.06.2011
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«Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о сотрудничестве
циями по стандартизации. С ними участников «Сколково» планируется соединять напрямую, отметил глава Росстандарта Григорий Элькин. По его мнению, это должно облегчить вывод инновационной продукц
|17.04.2009
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Суд не указ: За ГОСТы вновь требуют деньги
Согласно новому приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование, бывши
|12.05.2008
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Чиновники вернули ГОСТы народу, но не все
Противостояние ИРСИ и Ростехрегулирования продолжается уже третий год. Все началось 1 сентября 2005 г., когда в Кра
|09.11.2007
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Ростехрегулирование заставили опубликовать ГОСТы
Третий год продолжается противостояние ИРСИ и Ростехрегулирования. Правозащитники требуют от чиновников свободной публикации ГОСТов в интер
|08.11.2007
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Ростехрегулирование выложило ГОСТы за 2006 год
7 ноября на сайте Ростехрегулирования появились тексты ГОСТов за 2006 год. Напомним, что Институт развития свободы информации уже долгое время ведёт борьбу за свободное распространение ГОСТов. «Торжествовать ран
|02.11.2007
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Торговлю ГОСТами остановить не удается
ный суд Красногвардейского района Санкт-Петербурга было подано заявление об оспаривании бездействия Ростехрегулирования. Заявитель, Юрий Скобин, внештатный консультант ИРСИ, настаивал, что аген
|24.09.2007
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Чиновники вновь готовят ГОСТы к продаже
осительно ситуации с публикацией ГОСТов в интернете. Институт выразил опасения в строгом соблюдении Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулированием) поря
Росстандарт и организации, системы, технологии, персоны:
|Уткин Никита 40 29
|Шалаев Антон 26 25
|Шадаев Максут 1210 24
|Раскина Ирина 24 24
|Шпак Василий 279 22
|Терещенко Денис 95 18
|Лысенко Эдуард 317 17
|Ципорин Павел 103 17
|Петрушин Андрей 110 17
|Хайруллин Айрат 108 16
|Разумовский Дмитрий 125 16
|Мартынова Елена 90 16
|Херсонцев Алексей 93 16
|Матвеева Татьяна 110 15
|Баканов Дмитрий 35 15
|Чирков Сергей 16 15
|Спиренков Вячеслав 38 15
|Артемов Андрей 15 15
|Слышкин Василий 129 14
|Немкин Антон 52 12
|Кирюшин Сергей 91 11
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Звонарева Елена 20 10
|Путин Владимир 3454 9
|Повалко Александр 36 8
|Гладышев Евгений 9 8
|Элькин Григорий 15 8
|Драгунов Алексей 25 7
|Хинштейн Александр 148 6
|Шульгинов Роман 15 6
|Покровский Иван 136 6
|Бирюков Артем 10 6
|Мишустин Михаил 787 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Комиссаров Дмитрий 248 5
|Гарбук Сергей 18 5
|Алехин Заурбек 9 5
|Кутузов Александр 40 5
|Пугачева Ольга 7 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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