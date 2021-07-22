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Индексная книга CNews*
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Росстандарт Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Ростехрегулирование Госстандарт

Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт


22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей
28.12.2020 Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс»
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов
24.08.2020 Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей
28.02.2020 Росстандарт утвердил два нацстандарта в области центров обработки данных
07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту
20.05.2019 Навигационное оборудование «Росэлектроники» вошло в реестр Росстандарта
05.02.2019 В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ
21.08.2017 «Диджитал Дизайн» усовершенствует СЭД «Росстандарта»
15.08.2017 В России началась стандартизация блокчейн
22.06.2016 «Диджитал Дизайн» завершил модернизацию СЭД Росстандарта
30.10.2014 В Минкомсвязи поддержали концепцию информатизации Росстандарта до 2018 г.
15.10.2014 Новый глава Росстандарта затеял комплексную информатизацию за 1,4 млрд рублей
31.10.2012 «Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт создадут центр стандартизации в инновационной сфере
19.07.2012 Опубликованы российские национальные стандарты в области проектного управления
03.07.2012 Оборудование компании «Автодория» для измерения средней скорости движения автомобиля сертифицировано в Росстандарте
30.06.2011 «Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о сотрудничестве
02.11.2007 Торговлю ГОСТами остановить не удается
24.09.2007 Чиновники вновь готовят ГОСТы к продаже
12.02.2007 Суд рассмотрит вопрос доступности ГОСТов в интернете

Публикаций - 212, упоминаний - 338

Росстандарт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 27
Microsoft Corporation 22497 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
Yandex - Яндекс 5015 8
PM Expert 112 7
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 24 7
Проектная практика 29 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Apple Inc 10683 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 5
6072 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Docsvision - ДоксВижн 948 4
Samsung Electronics 9333 4
Новые облачные технологии (НОТ) 277 4
VK - Mail.ru Group 3057 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 3
Крок - Croc 1616 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Huawei 3222 3
InfoWatch - Инфовотч 842 3
Восход ФГБУ НИИ 529 3
АйТи 1179 3
Google LLC 10352 3
Cisco Systems 4720 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 44 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 103 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 3
РВК - Российская венчурная компания 530 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
Газпром нефть 439 9
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 5
Beiten Burkhardt 62 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Президент-Отель ФГУП 63 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
Почта России ПАО 1853 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 31 2
Jaguar Land Rover 85 2
Самолёт ГК 216 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 70 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 90 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
UMG - Universal Music Group 253 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
Царицын капитал 22 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 1
Expedia Group 132 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
Почта Банк 319 1
АСК 36 1
Airbus Group - Airbus Industries 204 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 78
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 33
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 25
Президент Российской Федерации 3770 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 16
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 15
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 19 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 9
Правительство Москвы 1640 9
Администрация Президента РФ 904 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Федеральное казначейство России 1345 8
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 7
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 7
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 5
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 8
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 7 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
IPMA - International Project Management Association 7 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
Web development - Веб-разработка 0 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 42
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 40
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Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 4
Россия - ЮФО - Севастополь 469 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 43
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 41
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 19
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 12
Информационное общество - Государственная программа 1238 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 8
Федеральное законодательство 1944 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 6
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 4
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 34 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 29 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 83 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
Российская газета 228 3
Ведомости 375 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
CNews Северо-Запад 24 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
Открытые системы ИД 160 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Ananova 249 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
23ABC News 152 1
GizChina - Издание 42 1
N+1 - Издание 121 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Bloomberg 1009 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
IDC - International Data Corporation 4671 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 19 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Forrester Research 810 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 9
РАН - Российская академия наук 1397 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 5
РАМН ФИЦ - Института питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 6 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 3
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 2
МГУ Национальный центр цифровой экономики 4 2
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 3 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 64 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
РИФ - Российский Интернет Форум 46 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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