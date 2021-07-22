Индексная книга CNews*
Росстандарт Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Ростехрегулирование Госстандарт
Публикаций - 212, упоминаний - 338
Росстандарт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Уткин Никита 27 23
|Шалаев Антон 14 14
|Павлов Иван 28 9
|Медведев Дмитрий 1604 9
|Повалко Александр 36 8
|Шульгинов Роман 14 6
|Комиссаров Дмитрий 192 5
|Кутузов Александр 39 5
|Элькин Григорий 13 5
|Путин Владимир 2542 4
|Колесников Андрей 82 4
|Никифоров Николай 1161 4
|Тарасенко Оксана 11 3
|Наумов Виктор 124 3
|Алехин Заурбек 8 3
|Полковников Алексей 6 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Повесьма Дмитрий 0 3
|Гарбук Сергей 16 3
|Чурсин Игорь 20 2
|Басистый Дмитрий 4 2
|Клименко Федор 18 2
|Бочаров Олег 27 2
|Албычев Александр 86 2
|Солдатов Алексей 85 2
|Ротенберг Аркадий 45 2
|Семенов Алексей 70 2
|Скляр Алексей 51 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Вексельберг Виктор 143 2
|Петухов Михаил 5 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Торбахов Александр 55 2
|Кисляков Евгений 91 2
|Зажигалкин Александр 3 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Покровский Иван 67 2
|Касперская Наталья 248 2
|Потемкин Борис 2 2
|Андреев Владимир 83 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.