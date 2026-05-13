Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт

Российский госстандарт на ПАК будет пересмотрен ющиеся доверенных интегральных микросхем и электронных модулей, рассказал Гоголев. До конца 2026 г. Росстандарт и технический комитет ТК 194 «Кибер-физические системы» также планируют утвердить

VizorLabs вывел измерение труб на уровень госстандартов учении положительного заключения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по результатам проверки испытаний программно-аппаратного комплекса для измерения

Власти отреклись от ГОСТа на видеоигры з от государственного стандарта В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в январе 2026 г. опровергли информацию о разработке государственного стандарта (

«НЭК.ТЕХ» вошел в Техкомитет Росстандарта «Интеллектуальная собственность» Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» вошел в состав Технического комитета Росстандарта №481 – «Интеллектуальная собственность». Соответствующее решение закреплено в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №1691. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ». Включение ООО «НЭК ТЕХ» (входит в группу «НЭК») в состав технического ко

Шумовая камера «Эфир» получила сертификат Росстандарта Интеллектуальный программно-аппаратный комплекс «Эфир», определяющий события превышения шумового порога, прошел сертификацию Росстандарта. Приказом №51 от 14 января 2025 г. комплекс официально утвержден в качестве «типа средства измерения». Разработчиком «Эфира» является «ИТБ Софт», принадлежащая компании «Информацио

В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад ае 2024 г. CNews писал о начале в России работы по стандартизации. В нее были включены Минпромторг, Росстандарт и участники рынка. Их задача состояла в разработке концепции стандартизации радио

Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР торговли России (Минпромторг) и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники и

В Росстандарте появится дизайн-центр для стандартизации микросхем и печатных плат андарту ФГБУ «Институт стандартизации» и ФГАУ «Академия стандартизации, метрологии и сертификации». Росстандарт размещал в феврале 2024 г. закупку с начальной ценой в 250 млн руб. на выполнение

«Сбер» и Росстандарт: открыт доступ более чем к 60 стандартам в сфере искусственного интеллекта связь от российского сообщества разработчиков искусственного интеллекта. Антон Шалаев, руководитель Росстандарта: «Разработка и последующее предоставление доступа к стандартам направлено на пов

На портале «Госуслуг» появился новый сервис Росстандарта – цифровое утверждение типов средств измерений и стандартных образцов С июля 2022 г. Росстандарт начал утверждать типы средств измерений и стандартных образцов в цифровом формате

Росстандарт утвердил новый стандарт в области центров обработки данных Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 2 июня 2022 г. издало приказ об утверждении национального стандарта Российской Ф

В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против ам решит вопрос с точным временем Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) намерено поднять вопрос о продолжении работы радиостанций, транслирующих сигналы

Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей мативно-технического регулирования развивающегося рынка высоких технологий», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. «Стандарты решают важнейшую задачу обеспечения инженерной совмести

Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс» Приказом №1325-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждены рекомендации по стандартизации Р1323565.1.034-2020 «Информационная те

Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов ГОСТы для госзакупок Как стало известно CNews, Росстандарт выпустил для госзаказчиков рекомендации по использованию на закупках отечественны

Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей модификации на этапе апробации, с учетом обратной связи рынка», — отметил заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев. «Информационные технологии в своей максиме должны способствовать у

Росстандарт утвердил два нацстандарта в области центров обработки данных Приказами Росстандарта утверждены два национальных стандарта в области центров обработки данных. ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» регулирует стадии

РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту «Российская венчурная компания» (РВК) и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту. Об э

Навигационное оборудование «Росэлектроники» вошло в реестр Росстандарта ржденных типов средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Наличие сертифицированного модуля в составе навигационной аппаратуры потребител

В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей ативе Ассоциации интернета вещей. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по представлению технического комитета 194 «Кибер-физические системы», созданног

Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ Министерство промышленности и торговли России и Росстандарт утвердили «Перспективный план стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018 – 2025 гг.», предложенный рабочей группой по совершенствованию законодательства

В России появился особый ГОСТ для штрих- и QR-кодов ройств Как стало известно CNews, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 13 сентября 2017 г. был утвержден национальный стандарт для мобильных приложений

«Диджитал Дизайн» усовершенствует СЭД «Росстандарта» аммное обеспечение в 2017 году в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии («Росстандарт»). В 2015 г. в рамках проекта по развитию СЭД в «Росстандарте» была внедрена сист

В России началась стандартизация блокчейн тандартизации блокчейна, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на своем сайте. Комитет получил название «Программно-аппаратные средства техноло

«Диджитал Дизайн» завершил модернизацию СЭД Росстандарта мы электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в рамках которого платформа СЭД Lotus Notes была заменена на российскую Docsvis

ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи Росстандарту территориальному управлению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ДМТУ Росстандарт) в Хабаровске. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках государственного контракта,

В Минкомсвязи поддержали концепцию информатизации Росстандарта до 2018 г. ударственных стандартов и технических регламентов. В результате масштабной информатизации к 2018 г. Росстандарт станет современным и высокоэффективным национальным органом по стандартизации и о

Новый глава Росстандарта затеял комплексную информатизацию за 1,4 млрд рублей получателями данных, а также для унификации своих информационных ресурсов. Основные компоненты ФГИС Росстандарт намерен внедрить в период с 2016 по 2017 гг. одновременно с переходом на новые ст

«Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт создадут центр стандартизации в инновационной сфере «Роснано», фонд «Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о взаимодействии в сфере стандартизации инновационной продук

Опубликованы российские национальные стандарты в области проектного управления Издательство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) опубликовало российские национальные стандарты в области проектного управления,

Оборудование компании «Автодория» для измерения средней скорости движения автомобиля сертифицировано в Росстандарте писано заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 18 июня 2012 г. В сентябре 2011 г. проект подал документы на сертификацию в Р

«Сколково» и Росстандарт подписали соглашение о сотрудничестве циями по стандартизации. С ними участников «Сколково» планируется соединять напрямую, отметил глава Росстандарта Григорий Элькин. По его мнению, это должно облегчить вывод инновационной продукц

Суд не указ: За ГОСТы вновь требуют деньги Согласно новому приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование, бывши

Чиновники вернули ГОСТы народу, но не все Противостояние ИРСИ и Ростехрегулирования продолжается уже третий год. Все началось 1 сентября 2005 г., когда в Кра

Ростехрегулирование заставили опубликовать ГОСТы Третий год продолжается противостояние ИРСИ и Ростехрегулирования. Правозащитники требуют от чиновников свободной публикации ГОСТов в интер

Ростехрегулирование выложило ГОСТы за 2006 год 7 ноября на сайте Ростехрегулирования появились тексты ГОСТов за 2006 год. Напомним, что Институт развития свободы информации уже долгое время ведёт борьбу за свободное распространение ГОСТов. «Торжествовать ран

Торговлю ГОСТами остановить не удается ный суд Красногвардейского района Санкт-Петербурга было подано заявление об оспаривании бездействия Ростехрегулирования. Заявитель, Юрий Скобин, внештатный консультант ИРСИ, настаивал, что аген