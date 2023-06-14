«Сбер» и Росстандарт: открыт доступ более чем к 60 стандартам в сфере искусственного интеллекта

Росстандарт предоставил открытый доступ более чем к 60 стандартам в сфере искусственного интеллекта, подготовленным Техническим комитетом по стандартизации № 164 «Искусственный интеллект», в целях оперативного обеспечения ускоренных темпов развития отрасли искусственного интеллекта в России. Соответствующее предложение было выдвинуто «Сбером», который является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Активное развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта способствуют достижению технологической независимости нашей страны в этой области. Президент России Владимир Путин в конце 2022 г. заявил о необходимости массового внедрения искусственного интеллекта в различные сферы жизнедеятельности: «Оно [внедрение] должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления».

Решение о предоставлении открытого доступа к стандартам в сфере искусственного интеллекта принято Росстандартом для содействия реализации утвержденной указом Президента России Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2023 г., одним из основных направлений которой является создание единых систем стандартизации и оценки соответствия технологических решений, разработанных на основе искусственного интеллекта.

На официальном сайте ведомства открыт доступ к ряду стандартов, таким как: «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Структура управления процессами для анализа больших данных (ИСО/МЭК 24668:2022)», «Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Высокоавтоматизированные транспортные средства. Термины и определения», «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Основные положения» и др.

Предоставление открытого бесплатного доступа к международным и национальным техническим стандартам позволит оценить релевантность действующих стандартов, при необходимости вносить в них изменения и получать обратную связь от российского сообщества разработчиков искусственного интеллекта.

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Антон Шалаев, руководитель Росстандарта: «Разработка и последующее предоставление доступа к стандартам направлено на повышение эффективности создания и внедрения технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики и социальной сферы. Россия входит в число государств-лидеров по количеству национальных стандартов, определяющих требования к применению подобных технологий».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Сбер поддерживает решение Росстандарта открыть доступ к стандартам в сфере искусственного интеллекта, ведь это поможет ускорить развитие новых технологий в стране. Мы уверены, что большой интерес к такой инициативе проявит российское сообщество разработчиков, и ожидаем от специалистов конструктивной обратной связи и предложений по актуализации стандартов. Вывод стандартов в открытый доступ — часть масштабной работы государства и бизнеса, которая направлена на то, чтобы параллельно с совершенствованием систем искусственного интеллекта динамично развивалась и регуляторика, а она должна обеспечивать как прогресс в этой жизненно важной области знаний, так и безопасность потребителей».

В целях систематизации работ в сфере искусственного интеллекта Росстандартом совместно с Министерством экономического развития России утверждена Перспективная программа стандартизации по приоритетному направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 гг. в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика России», которая содержит 217 тем.