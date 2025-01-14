Шалаев Антон
Шалаев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Уткин Никита 35 13
|Повалко Александр 36 4
|Шульгинов Роман 15 4
|Колесников Андрей 85 2
|Тарасенко Оксана 12 2
|Бочаров Олег 28 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Незнамов Андрей 10 1
|Швиндт Антоний 13 1
|Валуев Сергей 8 1
|Афанасьев Сергей 20 1
|Бакуменко Андрей 2 1
|Ратников Виктор 20 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Качалин Игорь 5 1
|Путин Владимир 3171 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Гончаров Андрей 5 1
|Клоков Антон 2 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Духвалов Андрей 25 1
|Шпак Василий 223 1
|Покровский Иван 118 1
|Тынянкин Сергей 1 1
|IDC - International Data Corporation 4910 4
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.