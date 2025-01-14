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Шалаев Антон



14.01.2025 В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками 1
31.07.2024 «Лаборатория Касперского» помогла разработать новый международный стандарт ISO для устройств интернета вещей 1
23.06.2023 «Швабе» импортозаместит измерительные приборы на российских предприятиях 1
14.06.2023 «Сбер» и Росстандарт: открыт доступ более чем к 60 стандартам в сфере искусственного интеллекта 1
06.10.2022 Уведомления о том, что автомобилю нужен ремонт, будут приходить на «Госуслуги» 1
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 1
23.12.2020 В России появятся стандарты в области искусственного интеллекта 1
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов 1
24.08.2020 Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей 1
02.04.2020 Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе 1
07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту 1
29.05.2019 В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей 1
16.04.2019 РВК: международные стандарты по искусственному интеллекту будут разработаны на русском языке 1
05.02.2019 В России принят первый национальный стандарт интернета вещей 1
05.02.2019 В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей 1
29.10.2018 Предложенный Россией проект стандарта промышленного интернета вещей станет международным 1
04.07.2018 Российские эксперты разработали проект международного стандарта для «умного производства» 1
04.06.2018 Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке 1
17.05.2018 Россия впервые примет заседание международного подкомитета по разработке стандартов для «интернета вещей» 1
01.12.2017 Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Шалаев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 4
МегаФон 8804 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 135 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
LoRa Alliance 5 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Ростех - Швабе НПЗ - Новосибирский приборостроительный завод 10 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
РВК - Российская венчурная компания 549 13
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 6
Газпром нефть 618 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 21
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 35 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 11
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 11 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 7
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 12
Стандартизация - Standardization 2130 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 6
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 5
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 5
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 1
Умные платформы 1682 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
NVision Барьер 648 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Уткин Никита 35 13
Повалко Александр 36 4
Шульгинов Роман 15 4
Колесников Андрей 85 2
Тарасенко Оксана 12 2
Бочаров Олег 28 1
Гарбук Сергей 18 1
Незнамов Андрей 10 1
Швиндт Антоний 13 1
Валуев Сергей 8 1
Афанасьев Сергей 20 1
Бакуменко Андрей 2 1
Ратников Виктор 20 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Качалин Игорь 5 1
Путин Владимир 3171 1
Ведяхин Александр 131 1
Гончаров Андрей 5 1
Клоков Антон 2 1
Смирнов Алексей 243 1
Духвалов Андрей 25 1
Шпак Василий 223 1
Покровский Иван 118 1
Тынянкин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 21
Германия - Берлин 715 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Япония 13282 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Европа Восточная 3075 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Ирландия - Дублин 159 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
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Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Английский язык 6634 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 9 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Экономический эффект 1067 1
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Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
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Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
IDC - International Data Corporation 4910 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 11 1
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