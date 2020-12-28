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Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии

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, Текст: Ирина Пешкова
Эксперты из техкомитета 194 «Кибер-физические системы» на базе РВК, совместно с компанией «Телематические решения» и Ассоциацией интернета вещей, вынесли на обсуждение проект ГОСТ Р в области использования новой технологии беспроводной передачи данных. Документ подготовлен на основе предварительного стандарта, созданного в 2019 г.

ГОСТ Р для протокола интернета вещей NB-Fi

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» на базе Российской венчурной компании (РВК) при участии компании «Телематические решения» (бренд WAVIoT) и Ассоциации интернета вещей подготовили проект ГОСТ Р в области использования новой технологии беспроводной передачи данных. Об этом CNews 28 декабря 2020 г. сообщила пресс-служба РВК.

Публичное обсуждение проекта ГОСТ Р «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала (NB-Fi)» продлится до 31 марта 2021 г. Затем он будет внесен на утверждение в Росстандарт. Напомним, что сертификация ГОСТ Р — это процедура, подтверждающая, что продукт или услуга полностью соответствуют стандартам, разработанным для применения в России. В качестве экспертов выступают независимые органы по сертификации

Что такое NB-Fi

Протокол NB-Fi — технология класса LPWAN (беспроводные технологии передачи небольших по объему данных на дальние расстояния) для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей. Применение технологии NB-Fi в устройствах позволяет обеспечить устойчивую дальность передачи данных до 10 км в условиях плотной городской застройки и до 30 км в сельской местности. Для производства оконечных устройств требуется недорогая компонентная база с высокой степенью локализации производства.

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В России разработан ГОСТ протокола интернета вещей на основе стандарта NB-Fi

В основе NB-Fi лежит российская технология, которая позволяет создавать беспроводные сети обмена данными между множеством оконечных устройств с одной стороны и множеством базовых станций с другой стороны, и уже на практике показала возможность ее применения в масштабных проектах.

Протокол NB-Fi разработан российской компанией WAVIoT (торговая марка компании «Телематические Решения») для функционирования в широком спектре радиочастот.

Что предшествовало созданию ГОСТ

В феврале 2019 г. CNews писал, что Росстандарт утвердил первый в России предварительный национальный стандарт интернета вещей на базе NB-Fi. Разработкой стандарта занимался технический комитет 194 «Кибер-физические системы».

Инициатива создания стандарта принадлежала Ассоциации интернета вещей. Документ в течение трех месяцев публично обсуждался в отрасли, на него составляли заключения ключевые участники рынка. Стандарт вступил в силу с 1 апреля 2019 г. и действует до 1 апреля 2022 г.

В феврале 2019 г. заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев рассказывал, что формат предварительного национального стандарта позволит проводить более широкую апробацию и корректировку NB-Fi до его перевода в статус ГОСТа. В 2019 г. говорилось, что следующие три года комитет «Кибер-физические системы» будет следить за применением нового стандарта и оценивать его. Определенный объем опыта рыночного применения NB-Fi необходим для присвоения ему статуса ГОСТа.

Как проходила апробация стандарта

Предварительный стандарт стал первым национальным стандартом в области интернета вещей в России. В ходе его апробации были детально изучены вопросы безопасности и доверенности протокола, проведены доработки в соответствии с прогрессом в развитии как непосредственно протокола NB-Fi, так и самой технологии интернета вещей. Председатель Технического комитета 194 «Кибер-физические системы», руководитель программ РВК Никита Уткин уверен, что сейчас РВК может гарантировать качество стандарта и стандартизируемой технологии в качестве ГОСТ Р, а также ее беспрепятственное практическое использование.

Заместитель генерального директора компании «Телематические Решения» Андрей Бакуменко рассказал, что авторы проекта смогли не только апробировать стандарт NB-Fi и доработать его описание, но и улучшить характеристики протокола по стойкости к различным видам атак. «Уже несколько компаний осуществляют разработку собственных устройств, совместимых с нашим оборудованием — среди них производители счетчиков воды, тепла и газа. Стандарт NB-Fi дал мощный импульс для распространения технологии NB-Fi и в других секторах экономики, кроме традиционных энергетики и ЖКХ. В частности, уже появилось NB-Fi устройство, разработанное сторонней компанией, для применения в нефтегазодобывающей промышленности», — пояснил он.

Краткая информация о техническом комитете 194 и РВК

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» создан на базе РВК в 2017 г. Фактически этот коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики и Национальной технологической инициативы (НТИ) за счет разработки стандартов цифровых технологий для новых перспективных рынков.

Комитет объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения. Среди его участников —«Газпром нефть», «Ростелеком», «Руссофт», «Лаборатория Касперского», «Сколтех», МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ.

АО РВК — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли России. Основные его цели деятельности: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса НТИ.

Уставный капитал АО РВК составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 28, их суммарный размер — 58,2 млрд руб. Доля РВК — 31,1 млрд руб. Фонды с участием капитала РВК проинвестировали более 290 портфельных компаний на общую сумму более 23 млрд руб.

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