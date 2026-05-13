Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росстандарт РВК ТК 194 Технический комитет по стандартизации 194 Кибер-физические системы
СОБЫТИЯ
Публикаций - 39, упоминаний - 83
Росстандарт и организации, системы, технологии, персоны:
|Уткин Никита 40 29
|Шалаев Антон 26 14
|Шульгинов Роман 15 6
|Повалко Александр 36 5
|Шпак Василий 279 3
|Бочаров Олег 28 2
|Глейм Артур 6 1
|Барышева Екатерина 1 1
|Бородин Алексей 5 1
|Александров Виталий 17 1
|Бакуменко Андрей 2 1
|Полторак Дмитрий 8 1
|Дубинская Елена 1 1
|Ратников Виктор 21 1
|Алдошин Олег 41 1
|Парьев Сергей 1 1
|Семион Кирилл 51 1
|Качалин Игорь 8 1
|Даутов Амир 3 1
|Тынянкин Сергей 1 1
|Аверьянов Антон 22 1
|Гоголев Дмитрий 3 1
|Каврусова Анастасия 2 1
|Касперская Наталья 319 1
|Глазков Борис 48 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Иванов Олег 153 1
|Холкин Дмитрий 21 1
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Федоров Алексей 142 1
|Салов Антон 38 1
|Колсанов Александр 10 1
|Лаконцев Дмитрий 26 1
|Беспрозванных Алексей 8 1
|Рудина Екатерина 4 1
|Немкин Антон 52 1
|Гавренков Сергей 12 1
|Валуев Сергей 8 1
|Покровский Иван 136 1
|Дацко Ксения 1 1
|IDC - International Data Corporation 4975 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.