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Росстандарт РВК ТК 194 Технический комитет по стандартизации 194 Кибер-физические системы

СОБЫТИЯ


13.05.2026 Российский госстандарт на ПАК будет пересмотрен 2
16.02.2026 В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей 1
29.01.2026 В России введены единые стандарты для систем онлайн-мониторинга здоровья граждан 1
20.01.2025 В России разработан план стандартизации для «Индустрии 4.0» 1
14.01.2025 В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками 4
07.10.2024 МТС разработала ГОСТ для интернета вещей 4
15.01.2024 В России легализовали протокол связи для интернета вещей 2
14.04.2023 «Лаборатория Касперского» разработала два новых национальных стандарта 1
25.08.2022 Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД 4
20.06.2022 Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями 2
14.02.2022 Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий 4
10.11.2021 Французская технология интернета вещей станет национальным стандартом в России 3
29.10.2021 Интернет вещей в России ждет устойчивый рост 2
30.03.2021 Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт 1
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 3
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 2
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 5
24.08.2020 Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей 2
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 1
16.06.2020 «Ростелеком-Солар» примет участие в разработке национальных стандартов (ГОСТ) по кибербезопасности 1
02.04.2020 Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе 3
22.01.2020 Серия национальных стандартов интернета вещей представлена на публичное обсуждение 3
14.01.2020 Стартовало публичное обсуждение проекта национального стандарта показателей для оценки умных городов 1
29.07.2019 Опубликован проект открытого стандарта интернета вещей OpenUNB 3
11.06.2019 Российские эксперты станут соредакторами международного стандарта интернета вещей в области безопасности 3
28.05.2019 Пришло время стандартизировать ИИ. Что скажут бюрократы? 1
16.04.2019 РВК: международные стандарты по искусственному интеллекту будут разработаны на русском языке 2
05.02.2019 В России принят первый национальный стандарт интернета вещей 1
05.02.2019 В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей 2
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ 1
07.12.2018 Центры компетенций НТИ будут участвовать в нормативно-техническом регулировании новых рынков 1
06.11.2018 РВК и «Энерджинет НТИ» разработают стандарты архитектуры для «интернета энергии» 1
29.10.2018 Предложенный Россией проект стандарта промышленного интернета вещей станет международным 1
04.07.2018 Российские эксперты разработали проект международного стандарта для «умного производства» 2
04.06.2018 Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке 5
17.05.2018 Россия впервые примет заседание международного подкомитета по разработке стандартов для «интернета вещей» 2
17.04.2018 «РВК» представила проект национального стандарта интернета вещей 2
01.12.2017 Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики» 1
15.08.2017 В России началась стандартизация блокчейн 2

Публикаций - 39, упоминаний - 83

Росстандарт и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 17
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 37 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 4
МегаФон 10742 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Microsoft Corporation 25775 2
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
Sigfox 13 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 1
Интерсвязь 28 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 52 1
Вега-Абсолют 7 1
ST IT - СТ АЙТИ - Сервайс Технолоджи Айти 20 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
GoodWAN 8 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 1
LoRa Alliance 5 1
РВК - Российская венчурная компания 571 23
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 15
Газпром нефть 725 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
DLP-Эксперт 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 28
Стандартизация - Standardization 2339 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 13
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 12
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
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Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Microsoft Azure IoT 33 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 19 1
Уткин Никита 40 29
Шалаев Антон 26 14
Шульгинов Роман 15 6
Повалко Александр 36 5
Шпак Василий 279 3
Бочаров Олег 28 2
Глейм Артур 6 1
Барышева Екатерина 1 1
Бородин Алексей 5 1
Александров Виталий 17 1
Бакуменко Андрей 2 1
Полторак Дмитрий 8 1
Дубинская Елена 1 1
Ратников Виктор 21 1
Алдошин Олег 41 1
Парьев Сергей 1 1
Семион Кирилл 51 1
Качалин Игорь 8 1
Даутов Амир 3 1
Тынянкин Сергей 1 1
Аверьянов Антон 22 1
Гоголев Дмитрий 3 1
Каврусова Анастасия 2 1
Касперская Наталья 319 1
Глазков Борис 48 1
Шадаев Максут 1210 1
Иванов Олег 153 1
Холкин Дмитрий 21 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Федоров Алексей 142 1
Салов Антон 38 1
Колсанов Александр 10 1
Лаконцев Дмитрий 26 1
Беспрозванных Алексей 8 1
Рудина Екатерина 4 1
Немкин Антон 52 1
Гавренков Сергей 12 1
Валуев Сергей 8 1
Покровский Иван 136 1
Дацко Ксения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Китай - Чунцин 24 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
Английский язык 7030 2
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 5 2
Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 3 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
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ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Гайдаровский форум 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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