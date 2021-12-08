Получите все материалы CNews по ключевому слову
WLAN Wireless LAN Wi-LAN Wireless Local Area Network Беспроводная локальная сеть
Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах
Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах Логика построения беспроводных сетей становится сложнее с каждым днем. ИТ-отделы компаний должны адаптироваться к изменениям, чтобы соответствовать растущим требовани
|08.12.2021
|
Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям
wei подвела промежуточные итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является формирование на рынке пула экспертов, способных обеспечить выс
|02.08.2021
|
Кризис кадров: крупный вендор сам будет готовить ИТ-специалистов для российских компаний
экспертов в соответствующей области способствовали появлению программы сертификации экспертов HCIE WLAN. Если немного углубиться в отличия между уровнями, то базовый уровень сертификации (HCIA
|03.08.2018
|
«НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS
«НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» завершили тестирование совместного решения для создания конвергентных WLAN/UMTS сетей. Основой нового продукта стали система «Протей-WiХ» и виртуальная платформа Wimark. «Протей-WiХ» позволяет операторам мобильной связи интегрировать существующие WiFi-домены в ин
|17.08.2012
|
China Mobile выбрала решение GPON FTTW от Huawei для сетей WLAN Mobile Backhaul
Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, станет партнером подразделения China Mobile Shangdong (Shangdong Mobile) по развертыванию сетей WLAN в 17 городах провинции Шаньдун с использованием решения FTTW (Fiber-to-the-wireless). Это решение использует технологию доступа GPON для потоков данных backhaul WLAN, обеспечивая ск
|06.06.2011
|
Motorola Solutions расширяет линейку продуктов WiNG 5 для беспроводных локальных сетей
Компания Motorola Solutions представила дополнения к своему портфелю беспроводных решений WiNG 5 для сетей LAN (WLAN) – точки доступа, отвечающие требованиям стандарта 802.11n, с одним, двумя и тремя радиомодулями, а также высокопроизводительный контроллер интегрированных сервисов (Integrated Services Co
|17.11.2010
|
Juniper Networks приобретёт Trapeze Networks – разработчика решений WLAN
окончательного соглашения на приобретение Juniper компании Trapeze Networks (бренд компании Belden) – разработчика технологий, обеспечивающих работу систем корпоративных беспроводных локальных сетей (WLAN) и ПО управления. Стоимость сделки составит приблизительно $152 млн. Вступить в права владения Juniper Networks намерена в четвертом квартале 2010 г. Как ожидается, поглощение Trapeze Netw
|12.10.2010
|
Motorola представила новое решение для оптимизации беспроводных сетей
Компания Motorola Solutions представила WiNG5 WLAN – программную архитектуру следующего поколения для точек доступа и контроллеров беспроводных локальных сетей (WLAN) стандарта 802.11n. Решение WiNG5 WLAN обеспечивает сбор ин
|27.08.2009
|
Fluke Networks приобретёт AirMagnet - поставщика решений для управления WLAN
Компания Fluke Networks подписала окончательное соглашение о приобретении компании AirMagnet, поставщика решений для управления и обеспечения безопасности беспроводных сетей (WLAN). Ожидается, что приобретение AirMagnet приведет к созданию нового мирового лидера в быстрорастущем сегменте решений для тестирования беспроводных сетей 802.11 (Wi-Fi), а также приведет к
|28.05.2008
|
ФБР: беспроводные сети небезопасны
Поскольку все большее число американцев используют беспроводные сети в интернет-кафе и аэропортах, ФБР выступило с предупреждением о том, что хакеры могут незаметно осуществить кражу личности или банковские данные через незащищенные Wi-Fi-систе
|22.01.2008
|
МТТ реализовал в России международный WLAN-роуминг
Компания МТТ, провайдер WLAN-роуминга, запускают в коммерческую эксплуатацию услугу WLAN-роуминга в международ
|25.12.2007
|
III квартал 2007: мировой рынок WLAN-оборудования прибавил 14%
Мировой рынок оборудования для локальных сетей беспроводного доступа (WLAN), включая коммутаторы и контроллеры, оборудование точек доступа, коммутаторы для беспров
|06.12.2007
|
Из-за жалоб работников в библиотеках Парижа отключили WLAN
овки беспроводных компьютерных сетей в ряде библиотек на головную боль, тошноту, упадок сил пожаловалось 40 из 100 сотрудников учреждений. Защитники окружающей среды требуют, чтобы на установку сетей WLAN в библиотеках и музеях города был наложен мораторий до тех пор, пока не будет изучено их возможное воздействие на здоровье человека. Несколько месяцев назад общественные организации добили
|26.11.2007
|
WLAN-роуминг доступен в национальном масштабе
универсальный оператор связи «Танго Телеком» объявили о запуске в коммерческую эксплуатацию услуги WLAN-роуминга в национальном масштабе. Для авторизации в гостевой сети пользователь сможет ис
|12.11.2007
|
Разработан экономичный усилитель мощности для WLAN
Американская компания SST Communication объявила о разработке высокоэкономинчного встраиваемого усилителя мощности для сетей беспроводной связи WLAN 12LP14E и выпуске линейки продуктов на его основе. WLAN 12LP14E поддерживает сети стандарта 802.11g. Модуль 12LP14E при размерах 2х2х0,45 мм (корпус QFN) потребляет всего 90 мА при
|24.09.2007
|
AirMagnet и AirTight представили новые средства защиты WLAN
Две компании-поставщика решений WLAN - AirMagnet и AirTight - представили новые версии приложений защиты беспроводных сетей. AirMagnet представила AirMagnet Enterprise 8, обновление версии 7.5. Продукт сосредоточен на трех ас
|12.09.2007
|
«Петерстар» запускает WLAN-роуминг
ар» и ижевский Wi-Fi оператор ООО «Танго Телеком» начинают предоставлять бесплатный доступ к услуге WLAN-роуминг в связи с началом ее тестовой эксплуатации при поддержке «КОМСТАР–Объединенные Т
|05.06.2007
|
VeriSign и AirMagnet обезопасят беспроводные сети
VeriSign Security Services и AirMagnet представили в понедельник совместную разработку – сервис предотвращения вторжений в беспроводные сети, Versign Wireless IPS. Презентация состоялась на ежегодном саммите Gartner по ИТ-безопасности, сообщил SearchSecurity.com. Продукт объединяет в себе технологии компании AirMag
|23.04.2007
|
"Комстар-ОТС" и МТТ наладили WLAN-роуминг
ежрегиональный ТранзитТелеком» объявили о заключении договора о предоставлении пользователям услуги WLAN-роуминга. В соответствии с достигнутыми соглашениями, абоненты российских и зарубежных о
|12.03.2007
|
Рынок WLAN-оборудования вырос на 18%
беспроводных LAN switch, который продемонстрировал рост 27% в 2006 году. Согласно прогнозам, рынок WLAN-оборудования вырастет на 51% к 2010 году и достигнет $4,3 млрд. Доходы от продаж WLAN
|21.12.2006
|
МТТ реализует WLAN-роуминг в 9 городах
Оператор междугородной и международной связи РФ МТТ сообщил о реализации проекта по обеспечению WLAN-роуминга. Согласно подписанному договору с оператором связи Северо-Западного региона «Кв
|05.12.2006
|
Продажи оборудования WiMAX вырастут на 23%
образом: 38% приходится на Азиатско-тихоокеанский регион, 35% на Европу, Ближний Восток и Африку, 15% на Северную Америку и 12% на Центральную и Латинскую Америку. Годовые объемы продаж оборудования WLAN в 2009 г. достигнут по прогнозу $3,82 млрд. В 3 квартале 2006 г. на долю корпоративной продукции пришлось 48% от продаж оборудования WLAN, на долю потребительской продукции (residen
|30.05.2006
|
Китай жалуется на стандарт шифрования WLAN от Intel
Китайская индустриальная группа WAPI подала возражение в Международную организацию стандартов ISO по поводу технологии шифрования беспроводной связи стандарта WLAN (Wi-Fi), разработанного Intel. По мнению игроков местного рынка, Институт инженеров электроники и электротехники (IEEE) США нарушил правила ISO, стандартизовав продукт, по которому доминир
|10.05.2006
|
"Билайн" предложил абонентам новый вид роуминга
Группа компаний «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и WeRoam, мировой провайдер WLAN-роуминга, объявили о заключении соглашения. Абоненты «Билайн» теперь могут воспользовать
|25.05.2005
|
Рынок WLAN поставил квартальный рекорд
г. — с января по март включительно — рынок оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN) достиг рекордных показателей: $767,6 млн. при 12,2 млн. единиц, что по доходу на 20% вы
|01.02.2005
|
U.S. Robotics представила устройство для выноса WLAN
о питания или затруднена установка электрических розеток. Комплект PoE позволяет размещать точки беспроводного доступа за пределами зданий с толстыми стенами, обеспечивая взаимодействие внешней части WLAN с базовой локальной сетью, расположенной за этими стенами. При этом не требуется никакого специального электрического силового каблирования и/или установки дополнительных электрических роз
|20.12.2004
|
Siemens приобретет Chantry Networks
воей продукции, предназначенной для корпоративных клиентов в секторе «беспроводные локальные сети» (WLAN). Компания Chantry Networks, головной офис которой находится в США, а центр разработки п
|19.11.2004
|
Netmarks будет продавать Colubris WLAN в Японии
Вчера компании Netmarks и Colubris Networks подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Netmarks будет продавать и обеспечивать поддержку сетей WLAN от Colubris крупным предприятиям и сервис-провайдерам в Японии. Netmarks пополнит свое портфолио системами WLAN производства Colubris и будет заниматься проектированием инфраструкту
|08.10.2004
|
ВЦ Feria Valencia внедрит Alcatel OmniAccess WLAN
Пресс-служба компании Alcatel объявила о том, что выставочный центр и организатор выставок Feria Valencia выбрала решение Alcatel OmniAccess WLAN в качестве платформы для предоставления услуг широкополосного беспроводного доступа (WLAN). После того, как в восьми выставочных зданиях будут установлены платформы Alcatel OmniAcce
|23.09.2004
|
Jupiter: 35% западных компаний ежегодно инвестируют $10 тыс. в сети WLAN
ких исследований свидетельствуют о том, что основным барьером, препятствующим распространению сетей WLAN, является низкий уровень их защиты. В системах обеспечения безопасности WLAN сете
|29.07.2004
|
Avaya представила новые продукты для беспроводной IP-телефонии
авщик продуктов и услуг для корпоративных коммуникаций представила новые продукты - шлюз Avaya W310 WLAN и точку доступа W110. Предложенное решение основано на технологии использования IP-телеф
|29.07.2004
|
Avaya представила новые продукты для беспроводной IP-телефонии
авщик продуктов и услуг для корпоративных коммуникаций представила новые продукты - шлюз Avaya W310 WLAN и точку доступа W110. Предложенное решение основано на технологии использования IP-телеф
|27.07.2004
|
Sony будет продавать WLAN-модуль Airboard отдельно
Новый WLAN-модуль Airboard MiniPCX от Sony, встроенный в ЖК-телевизор LF-X1, будет продаваться отдельно, сообщает NE Asia Online. Опытные образцы модуля начнут поставляться уже в этом месяце. Телевиз
|13.07.2004
|
DoCoMo представил мобильник с поддержкой WLAN
ивается DoCoMo. Кроме того, им можно будет пользоваться в офисах через локальные беспроводные сети (WLAN). Совместимость с WLAN является уникальной особенностью предложенных DoCoMo телеф
|21.06.2004
|
Quorum представил ИС с поддержкой WLAN и GSM
Новая компания Quorum Systems объявила о выпуске первого в индустрии интегрированного чипа для мультимодовой беспроводной передачи данных Quorum Connection (QC) 2530, работающего как с частотами WLAN (802.11b/g), так и с четырьмя диапазонами сотовой связи стандартов GSM/GPRS/EDGE. В чипе применена патентованная технология множественного доступа позволяющая избежать интерференци при раб
|12.05.2004
|
"ВымпелКом" развивает WLAN-роуминг
Компания «ВымпелКом» объявила о начале тестирования услуг WLAN-роуминга совместно со швейцарской компанией TOGEWAnet. Взаимодействие «ВымпелКома» и TOG
|28.04.2004
|
Alcatel, Birdstep и Gemplus работают над безопасным взаимодействием сетей сотовой связи и WLAN
ормировании альянса, нацеленного на совместную разработку, продвижение и маркетинг безопасных решений для беспрепятственного взаимодействия между мобильными сетями GSM/GPRS/EDGE, UMTS и CDMA и сетями WLAN. Кроме того, этот альянс будет работать с новыми технологиями, такими как WiMAX. Альянс даст возможность пользователям ноутбуков и КПК иметь постоянное подключение к сети, независимо от св
|15.04.2004
|
Британский бизнес пренебрегает защитой WLAN
инимают никаких дополнительных мер безопасности, пишет Vnunet. В настоящее время беспроводными сетями В Великобритании пользуются более трети компаний. 2 года назад их было только 2% от общего числа. Беспроводные сети все чаще становяься объектом атак извне и каждая десятая британская компания регистрировала попытки несанкционированного доступа. Специалисты 23% фирм признают, что они даже н
|19.02.2004
|
AirMagnet обновил ПО для WLAN-анализатора
Компания AirMagnet выпустила новую демонстрационную версию программного обеспечения WLAN-анализатора AirMagnet Laptop Trio на базе ноутбука. Новинка является первым в индустрии анализатором WLAN, который обеспечивает единое решение для управления системами защиты, экспл
|04.02.2004
|
Китай твердо намерен внедрять собственный стандарт WLAN
Регулятивные органы КНР подтвердили намерение разрабатывать и внедрять собственный стандарт для беспроводных локальных сетей (WLAN). Согласно их заявлению, это делается с целью обеспечения национальной информационной безопасности. Начиная с 1 июня текущего года подключение хот -спотов к магистральным сетям китайских о
