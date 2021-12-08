Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах Логика построения беспроводных сетей становится сложнее с каждым днем. ИТ-отделы компаний должны адаптироваться к изменениям, чтобы соответствовать растущим требовани

Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям wei подвела промежуточные итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является формирование на рынке пула экспертов, способных обеспечить выс

Кризис кадров: крупный вендор сам будет готовить ИТ-специалистов для российских компаний экспертов в соответствующей области способствовали появлению программы сертификации экспертов HCIE WLAN. Если немного углубиться в отличия между уровнями, то базовый уровень сертификации (HCIA

«НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» завершили тестирование совместного решения для создания конвергентных WLAN/UMTS сетей. Основой нового продукта стали система «Протей-WiХ» и виртуальная платформа Wimark. «Протей-WiХ» позволяет операторам мобильной связи интегрировать существующие WiFi-домены в ин

China Mobile выбрала решение GPON FTTW от Huawei для сетей WLAN Mobile Backhaul Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, станет партнером подразделения China Mobile Shangdong (Shangdong Mobile) по развертыванию сетей WLAN в 17 городах провинции Шаньдун с использованием решения FTTW (Fiber-to-the-wireless). Это решение использует технологию доступа GPON для потоков данных backhaul WLAN, обеспечивая ск

Motorola Solutions расширяет линейку продуктов WiNG 5 для беспроводных локальных сетей Компания Motorola Solutions представила дополнения к своему портфелю беспроводных решений WiNG 5 для сетей LAN (WLAN) – точки доступа, отвечающие требованиям стандарта 802.11n, с одним, двумя и тремя радиомодулями, а также высокопроизводительный контроллер интегрированных сервисов (Integrated Services Co

Juniper Networks приобретёт Trapeze Networks – разработчика решений WLAN окончательного соглашения на приобретение Juniper компании Trapeze Networks (бренд компании Belden) – разработчика технологий, обеспечивающих работу систем корпоративных беспроводных локальных сетей (WLAN) и ПО управления. Стоимость сделки составит приблизительно $152 млн. Вступить в права владения Juniper Networks намерена в четвертом квартале 2010 г. Как ожидается, поглощение Trapeze Netw

Motorola представила новое решение для оптимизации беспроводных сетей Компания Motorola Solutions представила WiNG5 WLAN – программную архитектуру следующего поколения для точек доступа и контроллеров беспроводных локальных сетей (WLAN) стандарта 802.11n. Решение WiNG5 WLAN обеспечивает сбор ин

Fluke Networks приобретёт AirMagnet - поставщика решений для управления WLAN Компания Fluke Networks подписала окончательное соглашение о приобретении компании AirMagnet, поставщика решений для управления и обеспечения безопасности беспроводных сетей (WLAN). Ожидается, что приобретение AirMagnet приведет к созданию нового мирового лидера в быстрорастущем сегменте решений для тестирования беспроводных сетей 802.11 (Wi-Fi), а также приведет к

ФБР: беспроводные сети небезопасны Поскольку все большее число американцев используют беспроводные сети в интернет-кафе и аэропортах, ФБР выступило с предупреждением о том, что хакеры могут незаметно осуществить кражу личности или банковские данные через незащищенные Wi-Fi-систе

МТТ реализовал в России международный WLAN-роуминг Компания МТТ, провайдер WLAN-роуминга, запускают в коммерческую эксплуатацию услугу WLAN-роуминга в международ

III квартал 2007: мировой рынок WLAN-оборудования прибавил 14% Мировой рынок оборудования для локальных сетей беспроводного доступа (WLAN), включая коммутаторы и контроллеры, оборудование точек доступа, коммутаторы для беспров

Из-за жалоб работников в библиотеках Парижа отключили WLAN овки беспроводных компьютерных сетей в ряде библиотек на головную боль, тошноту, упадок сил пожаловалось 40 из 100 сотрудников учреждений. Защитники окружающей среды требуют, чтобы на установку сетей WLAN в библиотеках и музеях города был наложен мораторий до тех пор, пока не будет изучено их возможное воздействие на здоровье человека. Несколько месяцев назад общественные организации добили

WLAN-роуминг доступен в национальном масштабе универсальный оператор связи «Танго Телеком» объявили о запуске в коммерческую эксплуатацию услуги WLAN-роуминга в национальном масштабе. Для авторизации в гостевой сети пользователь сможет ис

Разработан экономичный усилитель мощности для WLAN Американская компания SST Communication объявила о разработке высокоэкономинчного встраиваемого усилителя мощности для сетей беспроводной связи WLAN 12LP14E и выпуске линейки продуктов на его основе. WLAN 12LP14E поддерживает сети стандарта 802.11g. Модуль 12LP14E при размерах 2х2х0,45 мм (корпус QFN) потребляет всего 90 мА при

AirMagnet и AirTight представили новые средства защиты WLAN Две компании-поставщика решений WLAN - AirMagnet и AirTight - представили новые версии приложений защиты беспроводных сетей. AirMagnet представила AirMagnet Enterprise 8, обновление версии 7.5. Продукт сосредоточен на трех ас

«Петерстар» запускает WLAN-роуминг ар» и ижевский Wi-Fi оператор ООО «Танго Телеком» начинают предоставлять бесплатный доступ к услуге WLAN-роуминг в связи с началом ее тестовой эксплуатации при поддержке «КОМСТАР–Объединенные Т

VeriSign и AirMagnet обезопасят беспроводные сети VeriSign Security Services и AirMagnet представили в понедельник совместную разработку – сервис предотвращения вторжений в беспроводные сети, Versign Wireless IPS. Презентация состоялась на ежегодном саммите Gartner по ИТ-безопасности, сообщил SearchSecurity.com. Продукт объединяет в себе технологии компании AirMag

"Комстар-ОТС" и МТТ наладили WLAN-роуминг ежрегиональный ТранзитТелеком» объявили о заключении договора о предоставлении пользователям услуги WLAN-роуминга. В соответствии с достигнутыми соглашениями, абоненты российских и зарубежных о

Рынок WLAN-оборудования вырос на 18% беспроводных LAN switch, который продемонстрировал рост 27% в 2006 году. Согласно прогнозам, рынок WLAN-оборудования вырастет на 51% к 2010 году и достигнет $4,3 млрд. Доходы от продаж WLAN

МТТ реализует WLAN-роуминг в 9 городах Оператор междугородной и международной связи РФ МТТ сообщил о реализации проекта по обеспечению WLAN-роуминга. Согласно подписанному договору с оператором связи Северо-Западного региона «Кв

Продажи оборудования WiMAX вырастут на 23% образом: 38% приходится на Азиатско-тихоокеанский регион, 35% на Европу, Ближний Восток и Африку, 15% на Северную Америку и 12% на Центральную и Латинскую Америку. Годовые объемы продаж оборудования WLAN в 2009 г. достигнут по прогнозу $3,82 млрд. В 3 квартале 2006 г. на долю корпоративной продукции пришлось 48% от продаж оборудования WLAN, на долю потребительской продукции (residen

Китай жалуется на стандарт шифрования WLAN от Intel Китайская индустриальная группа WAPI подала возражение в Международную организацию стандартов ISO по поводу технологии шифрования беспроводной связи стандарта WLAN (Wi-Fi), разработанного Intel. По мнению игроков местного рынка, Институт инженеров электроники и электротехники (IEEE) США нарушил правила ISO, стандартизовав продукт, по которому доминир

"Билайн" предложил абонентам новый вид роуминга Группа компаний «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и WeRoam, мировой провайдер WLAN-роуминга, объявили о заключении соглашения. Абоненты «Билайн» теперь могут воспользовать

Рынок WLAN поставил квартальный рекорд г. — с января по март включительно — рынок оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN) достиг рекордных показателей: $767,6 млн. при 12,2 млн. единиц, что по доходу на 20% вы

U.S. Robotics представила устройство для выноса WLAN о питания или затруднена установка электрических розеток. Комплект PoE позволяет размещать точки беспроводного доступа за пределами зданий с толстыми стенами, обеспечивая взаимодействие внешней части WLAN с базовой локальной сетью, расположенной за этими стенами. При этом не требуется никакого специального электрического силового каблирования и/или установки дополнительных электрических роз

Siemens приобретет Chantry Networks воей продукции, предназначенной для корпоративных клиентов в секторе «беспроводные локальные сети» (WLAN). Компания Chantry Networks, головной офис которой находится в США, а центр разработки п

Netmarks будет продавать Colubris WLAN в Японии Вчера компании Netmarks и Colubris Networks подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Netmarks будет продавать и обеспечивать поддержку сетей WLAN от Colubris крупным предприятиям и сервис-провайдерам в Японии. Netmarks пополнит свое портфолио системами WLAN производства Colubris и будет заниматься проектированием инфраструкту

ВЦ Feria Valencia внедрит Alcatel OmniAccess WLAN Пресс-служба компании Alcatel объявила о том, что выставочный центр и организатор выставок Feria Valencia выбрала решение Alcatel OmniAccess WLAN в качестве платформы для предоставления услуг широкополосного беспроводного доступа (WLAN). После того, как в восьми выставочных зданиях будут установлены платформы Alcatel OmniAcce

Jupiter: 35% западных компаний ежегодно инвестируют $10 тыс. в сети WLAN ких исследований свидетельствуют о том, что основным барьером, препятствующим распространению сетей WLAN, является низкий уровень их защиты. В системах обеспечения безопасности WLAN сете

Avaya представила новые продукты для беспроводной IP-телефонии авщик продуктов и услуг для корпоративных коммуникаций представила новые продукты - шлюз Avaya W310 WLAN и точку доступа W110. Предложенное решение основано на технологии использования IP-телеф

Sony будет продавать WLAN-модуль Airboard отдельно Новый WLAN-модуль Airboard MiniPCX от Sony, встроенный в ЖК-телевизор LF-X1, будет продаваться отдельно, сообщает NE Asia Online. Опытные образцы модуля начнут поставляться уже в этом месяце. Телевиз

DoCoMo представил мобильник с поддержкой WLAN ивается DoCoMo. Кроме того, им можно будет пользоваться в офисах через локальные беспроводные сети (WLAN). Совместимость с WLAN является уникальной особенностью предложенных DoCoMo телеф

Quorum представил ИС с поддержкой WLAN и GSM Новая компания Quorum Systems объявила о выпуске первого в индустрии интегрированного чипа для мультимодовой беспроводной передачи данных Quorum Connection (QC) 2530, работающего как с частотами WLAN (802.11b/g), так и с четырьмя диапазонами сотовой связи стандартов GSM/GPRS/EDGE. В чипе применена патентованная технология множественного доступа позволяющая избежать интерференци при раб

"ВымпелКом" развивает WLAN-роуминг Компания «ВымпелКом» объявила о начале тестирования услуг WLAN-роуминга совместно со швейцарской компанией TOGEWAnet. Взаимодействие «ВымпелКома» и TOG

Alcatel, Birdstep и Gemplus работают над безопасным взаимодействием сетей сотовой связи и WLAN ормировании альянса, нацеленного на совместную разработку, продвижение и маркетинг безопасных решений для беспрепятственного взаимодействия между мобильными сетями GSM/GPRS/EDGE, UMTS и CDMA и сетями WLAN. Кроме того, этот альянс будет работать с новыми технологиями, такими как WiMAX. Альянс даст возможность пользователям ноутбуков и КПК иметь постоянное подключение к сети, независимо от св

Британский бизнес пренебрегает защитой WLAN инимают никаких дополнительных мер безопасности, пишет Vnunet. В настоящее время беспроводными сетями В Великобритании пользуются более трети компаний. 2 года назад их было только 2% от общего числа. Беспроводные сети все чаще становяься объектом атак извне и каждая десятая британская компания регистрировала попытки несанкционированного доступа. Специалисты 23% фирм признают, что они даже н

AirMagnet обновил ПО для WLAN-анализатора Компания AirMagnet выпустила новую демонстрационную версию программного обеспечения WLAN-анализатора AirMagnet Laptop Trio на базе ноутбука. Новинка является первым в индустрии анализатором WLAN, который обеспечивает единое решение для управления системами защиты, экспл