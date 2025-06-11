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WAVIoT ВАВИОТ Телематические решения

WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения

УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра 1
26.08.2024 Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем ИСУЭ WAVIoT 2
Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России 1
10.11.2021 Французская технология интернета вещей станет национальным стандартом в России 1
29.10.2021 Интернет вещей в России ждет устойчивый рост 2
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 2
12.01.2021 Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 2
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 1
11.06.2019 Системы мониторинга корпоративного транспорта и дроны помогут улучить состояние российских дорог 1
05.02.2019 В России принят первый национальный стандарт интернета вещей 1
05.02.2019 В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей 1
04.06.2018 Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке 2
17.04.2018 «РВК» представила проект национального стандарта интернета вещей 2
16.11.2017 Создатель московских «умных» парковок и ЖКХ арестован ФСБ 2
25.09.2017 Рынок интернета вещей в России в 2017 г. превысит $4 млрд 1
18.08.2017 Mail.Ru ворвалась на рынок промышленного «интернета вещей» 4
27.06.2017 Внедрение «Скаут» обеспечило 42% сокращение топливных затрат тюменским энергетикам 1
07.02.2017 Orange Business Services обеспечит Viasat глобальным IoT-роумингом 1
17.10.2016 МТС подвел итоги работы на корпоративном рынке Мордовии 1
04.10.2016 МТС подвел итоги работы в B2B-секторе республики Марий Эл 1
05.07.2016 МТС отмечает рост популярности облачных и телематических сервисов среди бизнес-клиентов Среднего Урала 1
03.08.2015 МТС отмечает рост потребления М2М-услуг в Новосибирской области 1
02.02.2015 «Билайн Бизнес» продолжит сотрудничество с ГУ МВД по Новосибирской области 1
26.01.2015 Интернет вещей: футуристические прогнозы сбываются 1
07.11.2014 «Билайн Бизнес» обеспечит связью крупнейшего в мире производителя титана 1
26.12.2013 Более 50 тыс. sim-карт МТС используется в системе ЖКХ Новосибирска 1
11.11.2013 Сервисами МТС пользуются более 80% самарских служб такси 1
17.10.2013 МТС отмечает рост использования M2M-сервисов корпоративными клиентами в Омской области 1

Публикаций - 31, упоминаний - 41

WAVIoT и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 10
Ростелеком 9957 6
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8915 3
МегаФон 9327 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 847 3
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5045 2
VK - Mail.ru Group 3486 2
Huawei 4034 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 34 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 140 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 432 2
МТС Сибирь макрорегион 48 2
Вега-Абсолют 6 2
Крок - Croc 1785 1
Meta System 4 1
Samsung Electronics 10388 1
Ланит Интеграция 195 1
Microsoft Corporation 24877 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
Intel Corporation 12322 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2969 1
InfoWatch - Инфовотч 1046 1
Корус Консалтинг ГК 1263 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 324 1
TeamViewer 125 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
8511 1
Oracle Corporation 6763 1
HP Inc. 5719 1
Intech 22 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Телематические системы 54 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
СКАУТ 77 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
РВК - Российская венчурная компания 551 7
Газпром нефть 644 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 401 3
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
Boeing 1013 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
Ford 415 1
Coca-Cola Company 256 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
John Deere - Джон Дир 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 1
Почта России ПАО 2167 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Нижегородский водоканал 10 1
АСК 43 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 8
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3138 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2757 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3113 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 243 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6094 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 706 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2592 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Мосгордума - Московская городская Дума 144 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 423 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6307 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 749 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5896 17
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 898 14
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 13
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 13
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4927 8
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21181 5
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1811 4
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2803 3
VK - Mail.ru Tarantool IIoT 5 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 407 2
МТС Мобильные сотрудники 113 2
МТС Коммуникатор 31 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 157 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Microsoft Azure IoT 30 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5046 1
OSIsoft PI System 14 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 311 1
АТБ ОЕМ Оборудование 4 1
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 485 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 1
МТС Автосекретарь 67 1
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 4 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 17 1
МегаФон ПроБизнес 11 1
Философт - Мажордом 27 1
TeamViewer Assist AR 3 1
TeamViewer IoT - TeamViewer Frontline 3 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 215 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3324 1
Уткин Никита 37 6
Колесников Андрей 88 6
Повалко Александр 36 4
Шалаев Антон 23 4
Синицын Андрей 2 2
Бакумено Андрей 2 2
Бакуменко Андрей 2 2
Ахмадишин Евгений 3 2
Путин Владимир 3251 2
Шипулин Алексей 2 1
Гончарова Анастасия 4 1
Куприн Андрей 1 1
Жуков Андрей 12 1
Плигин Александр 1 1
Иванов Олег 145 1
Ракович Дмитрий 8 1
Жестеров Максим 3 1
Исаев Иван 2 1
Ежов Василий 42 1
Аникин Денис 33 1
Меркулов Сергей 45 1
Аполлонова Светлана 10 1
Шульгинов Роман 15 1
Воробьева Мария 16 1
Филь Иван 7 1
Щербина Сергей 14 1
Стрельникова Таисия 1 1
Семенов Максим 25 1
Алиев Юрий 1 1
Матвеева Ольга 1 1
Смирнова Ирина 10 1
Синицина Светлана 1 1
Соловенчук Александр 116 1
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 1
Ахмадишина Валентина 1 1
Евтюхин Максим 2 1
Смиркин Дмитрий 17 1
Ротенберг Игорь 37 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Семеновская Елена 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 149651 19
Европа 24407 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52636 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44316 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1745 2
Россия - СФО - Новосибирск 4445 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 1
Германия - Берлин 719 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Канада 4926 1
Россия - УФО - Свердловская область 1596 1
Сатурн - Титан (спутник) 488 1
Россия - СФО - Омская область 701 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2573 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 419 1
Германия - Федеративная Республика 12793 1
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2828 1
Россия - УФО - Тюменская область 1201 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 616 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 1
Дания - Королевство 1309 1
Азия - Азиатский регион 5624 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 140 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5257 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1746 6
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9111 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30314 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49363 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 3
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5037 3
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Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 901 3
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 3
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5685 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 844 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11154 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4147 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5770 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6004 2
Английский язык 6752 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2190 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5740 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1250 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6571 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1296 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4256 1
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 84 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 370 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 2
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Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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