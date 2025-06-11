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WAVIoT ВАВИОТ Телематические решения
УПОМИНАНИЯ
WAVIoT и организации, системы, технологии, персоны:
|Уткин Никита 37 6
|Колесников Андрей 88 6
|Повалко Александр 36 4
|Шалаев Антон 23 4
|Синицын Андрей 2 2
|Бакумено Андрей 2 2
|Бакуменко Андрей 2 2
|Ахмадишин Евгений 3 2
|Путин Владимир 3251 2
|Шипулин Алексей 2 1
|Гончарова Анастасия 4 1
|Куприн Андрей 1 1
|Жуков Андрей 12 1
|Плигин Александр 1 1
|Иванов Олег 145 1
|Ракович Дмитрий 8 1
|Жестеров Максим 3 1
|Исаев Иван 2 1
|Ежов Василий 42 1
|Аникин Денис 33 1
|Меркулов Сергей 45 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Шульгинов Роман 15 1
|Воробьева Мария 16 1
|Филь Иван 7 1
|Щербина Сергей 14 1
|Стрельникова Таисия 1 1
|Семенов Максим 25 1
|Алиев Юрий 1 1
|Матвеева Ольга 1 1
|Смирнова Ирина 10 1
|Синицина Светлана 1 1
|Соловенчук Александр 116 1
|Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 1
|Ахмадишина Валентина 1 1
|Евтюхин Максим 2 1
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Ротенберг Игорь 37 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Семеновская Елена 41 1
|IDC - International Data Corporation 4921 5
|Gartner - Гартнер 3575 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 84 1
|Cleantech Group 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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