Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189073
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Татэнерго Татэнергосбыт

Татэнерго - Татэнергосбыт

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.01.2026 В России на миллиард закупают умные счетчики. Прошлая закупка закончилась проверкой устройств и скандалом в ИТ-отрасли 2
11.06.2025 Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра 3
24.11.2023 Денис Лаптов, QA-Lead: Деструктивное мышление — один из важнейших навыков хорошего тестировщика 1
23.01.2018 Доходы группы компаний Abbyy в 2017 году выросли на 25% 2
10.10.2017 «Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture 1
25.12.2013 «Татэнергосбыт» модернизировал центр биллинговой печати с помощью решения Xerox 2
22.08.2013 CyberPlat упростил оплату счетов «Татэнергосбыта» 2
29.03.2013 Антон Грачев возглавил татарстанский «ИТ-парк» 1
18.01.2013 «Татэнергосбыт» передаст ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг в дата-центр казанского «ИТ-парка» 3
24.10.2012 Оплатить электроэнергию в Татарстане теперь можно с помощью «QIWI Терминалов» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 18

Татэнерго и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Xerox - The Haloid Company 1155 2
ST - Системные технологии 68 1
Startpack - СтартПак 25 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 1
Миртек ТД - MIRTEK Group - Миртек – Программные продукты 6 1
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 1
Samsung Electronics 10658 1
Fujitsu 2066 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 347 1
БАРС Груп 561 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
McKinsey & Company Int 273 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Автодория 44 1
ICL ГК 449 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 1
Seiko Epson Corporation 902 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 32 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 34 1
Ecwid - Эквид 34 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 61 2
Татфондбанк АИКБ 81 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3484 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3266 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 165 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Микроконтроллер - Micro Controller Unit, MCU - микросхема управления электронными устройствами 36 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1361 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 684 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 484 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4691 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 1
Монохромное изображение - Monochrome image 635 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1383 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1185 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5957 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1228 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 623 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2456 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1376 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1017 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2069 2
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 1
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 1
Xerox LPF 1 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1228 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 565 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Хузин Рамиль 3 3
Насыров Динар 7 2
Титов Андрей 5 1
Грачев Антон 8 1
Мазитов Ильгиз 1 1
Лаптов Денис 1 1
Пронский Александр 2 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Кузнецов Владимир 45 1
Покровский Иван 133 1
Persson Ulf - Перссон Ульф 7 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 7
Россия - РФ - Российская федерация 157776 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 2
Европа 24658 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Беларусь - Белоруссия 6056 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Китай - Тайвань 4140 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1605 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 393 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3788 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Английский язык 6880 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 144 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 264 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 400 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 128 1
Gartner - Гартнер 3615 1
S&P 500 562 1
КГФЭИ - Казанский государственный финансово-экономический институт 3 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 6 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще