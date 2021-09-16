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Покровский Иван


16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
08.07.2021 Отрасль воспротивилась идее признавать «железо» российским за деньги 1
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 1
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
31.05.2021 Разработчики просят власти заклеймить «железо» на импортных чипах и ограничить его финансирование 1
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 2
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 1
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1
20.01.2021 Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов 3
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО 1
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику 1
11.12.2020 ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда 1
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО 1
03.11.2020 Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов 1
25.09.2020 Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа» 1
17.09.2020 Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения 1
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов 1
09.09.2020 «Ростех» просит 180 млрд руб. на отечественные ПО и электронику для оборонки, банков и нефтегаза 1
07.09.2020 Российская микроэлектроника требует 800 миллиардов 1
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда 1
18.08.2020 Российские разработчики ПО и «железа» просят Мишустина создать новый госорган: Минкомсвязи и Минпромторг «недопустимо малоэффективны» 1
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 1
25.06.2020 Правительство призвали ввести персональную ответственность руководителей за закупку импортной электроники 3
08.06.2020 Минпромторг хочет обнулить НДС для российской радиоэлектроники вопреки мнению Правительства. Аргументы 1
25.05.2020 Правительство не захотело обнулять НДС для российской радиоэлектроники 1
14.04.2020 Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост 2
02.04.2020 Правительству предложили создать антикризисный штаб для спасения российской электроники 2
22.10.2018 Власти хотят ограничить иностранные компоненты в «отечественной» электронике. Возможно зря 1
07.09.2018 Электронщики предлагают государству нарастить объем отрасли до $100 млрд в год без допфинансирования 1
23.08.2017 «Байкал Электроникс» вступила в российскую Ассоциацию разработчиков и производителей электроники 1
13.06.2017 В России создана Ассоциация разработчиков и производителей электроники 2
24.03.2015 Россия: рынок контрактного производства электроники по итогам 2014 г. вырос на 22% 1
21.09.2010 30 сентября в Москве пройдет ежегодный форум «Живая электроника России» 1
15.01.2010 Российская электроника: 20 млрд руб. господдержки ушли в песок 2
02.12.2009 Минкомсвязи: российским электронщикам нужен свой системный интегратор 1
14.04.2009 Это возможно: выпуск электроники в РФ дешевле, чем в Китае 1

Публикаций - 47, упоминаний - 61

Покровский Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Rover Computers 77 2
Samsung Electronics 5714 2
Крок 1221 2
IBM 3554 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 2
Базальт СПО 206 2
GS Group - General Satellite 146 2
Google LLC 7168 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Dell Technologies 133 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
АФК Система ПАО 997 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 2 1
Lenovo Group 1641 1
Microsoft Corporation 11143 1
Nvidia Corp 2036 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
СтарЛайн НПО - StarLine 10 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
LMF 3 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 8 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Huawei 2733 1
Intel Corporation 4198 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Микрон - Micron 365 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Газпром ПАО 524 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Visa International 1346 1
Россети ПАО 168 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Правительство РФ 2207 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 5
Президент Российской Федерации 1442 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 17
Руссофт - Russoft 251 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЛДПР 69 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 1
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 20 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 491 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
ARMv8 - Архитектура процессора 60 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Linux OS 4272 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Microsoft Windows 854 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Huawei Cloud 26 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Путин Владимир 1828 7
Борисов Юрий 91 6
Касперская Наталья 197 5
Евдокимов Андрей 54 4
Чернышенко Дмитрий 234 3
Дмитриенко Алексей 3 3
Бочаров Олег 27 3
Мишустин Михаил 302 3
Смирнов Алексей 142 2
Макаров Валентин 112 2
Григоренко Дмитрий 7 2
Моисеев Алексей 30 2
Мезенцев Дмитрий 10 1
Рябухин Сергей 4 1
Воронцов Сергей 2 1
Гольденберг Леонид 15 1
Рязанский Валерий 1 1
Безруков Андрей 26 1
Данилова Марина 7 1
Ефанова Людмила 7 1
Чугунова Тамара 7 1
Шабурин Hиколай 7 1
Долгов Константин 4 1
Мельниченко Олег 4 1
Матвеенко Андрей 1 1
Петросов Владимир 7 1
Яфраков Михаил 7 1
Косачев Константин 4 1
Кутепов Андрей 2 1
Адамов Андрей 7 1
Ульянов Алексей 2 1
Трухманов Александр 7 1
Кузнецова Светлана 7 1
Шпак Василий 39 1
Турчак Андрей 14 1
Соколов Артем 28 1
Мантуров Денис 56 1
Овчинников Сергей 24 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Япония 2808 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Россия - Калининградская область 541 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Китай - Ухань 32 1
Китай - Тайвань 595 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Иркутская область 548 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Индия - Республика 2181 1
Южная Корея - Республика 1466 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
Ведомости 259 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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