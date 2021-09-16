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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Покровский Иван
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 61
Покровский Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 7
|Борисов Юрий 91 6
|Касперская Наталья 197 5
|Евдокимов Андрей 54 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Дмитриенко Алексей 3 3
|Бочаров Олег 27 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Смирнов Алексей 142 2
|Макаров Валентин 112 2
|Григоренко Дмитрий 7 2
|Моисеев Алексей 30 2
|Мезенцев Дмитрий 10 1
|Рябухин Сергей 4 1
|Воронцов Сергей 2 1
|Гольденберг Леонид 15 1
|Рязанский Валерий 1 1
|Безруков Андрей 26 1
|Данилова Марина 7 1
|Ефанова Людмила 7 1
|Чугунова Тамара 7 1
|Шабурин Hиколай 7 1
|Долгов Константин 4 1
|Мельниченко Олег 4 1
|Матвеенко Андрей 1 1
|Петросов Владимир 7 1
|Яфраков Михаил 7 1
|Косачев Константин 4 1
|Кутепов Андрей 2 1
|Адамов Андрей 7 1
|Ульянов Алексей 2 1
|Трухманов Александр 7 1
|Кузнецова Светлана 7 1
|Шпак Василий 39 1
|Турчак Андрей 14 1
|Соколов Артем 28 1
|Мантуров Денис 56 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
|Ведомости 259 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767940, в очереди разбора - 671625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767940, в очереди разбора - 671625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru