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Покровский Иван
СОБЫТИЯ
Публикаций - 136, упоминаний - 145
Покровский Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 787 17
|Легостаева Светлана 96 15
|Путин Владимир 3454 15
|Копосов Максим 74 13
|Евдокимов Андрей 95 10
|Борисов Юрий 122 10
|Овчинников Сергей 50 9
|Шпак Василий 279 9
|Мантуров Денис 126 8
|Касперская Наталья 319 7
|Богданов Виталий 12 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Комлев Николай 113 6
|Изумрудов Олег 41 6
|Брыкин Арсений 57 4
|Долгов Константин 10 4
|Сухман Сергей 13 4
|Квашенкина Ольга 56 4
|Чернышенко Дмитрий 580 4
|Макаров Валентин 251 4
|Трушкин Константин 60 4
|Степанов Владимир 91 4
|Боярков Федор 26 3
|Плясунов Юрий 11 3
|Маслов Михаил 15 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Бочаров Олег 28 3
|Дмитриенко Алексей 4 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
|Петричкович Ярослав 30 3
|Илюшникова Татьяна 15 2
|Фролов Денис 73 2
|Гутенёв Владимир 14 2
|Заренин Андрей 51 2
|Гольденберг Леонид 63 2
|Бойко Алексей 138 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Лачков Евгений 40 2
|Авдонин Борис 6 2
|Якимов Антон 11 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.