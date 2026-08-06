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Покровский Иван

СОБЫТИЯ


06.08.2026 Больше никаких MacBook и iPad. Российских госзаказчиков лишат хитрой возможности в открытую закупать западную электронику 1
04.08.2026 Баллы за кристаллы. Власти ужесточают требования к многокристальным чипам. Электронщики говорят, что это по ним ударит 1
13.05.2026 Российский госстандарт на ПАК будет пересмотрен 1
14.01.2026 Рынок российской микроэлектроники рухнул на четверть. Он состоит в основном из иностранной продукции 2
09.12.2025 Власти хотят из-за санкций продлить срок действия госсубсидий на разработку чипов 1
10.11.2025 Разработчик процессоров Baikal остановил корпусирование чипов в России. Не хватает компонентов 1
07.11.2025 Власти хотят считать должниками разработчиков микроэлектроники, пока они не продадут продукцию, на которую брали субсидии 1
27.10.2025 В России ужесточают правила госзакупок радиоэлектроники 1
06.10.2025 Начались задержки в выдаче грантов производителям чипов: Раньше документы проверяли в течение недели, теперь задержка четыре месяца 1
11.09.2025 Российский рынок электронных компонентов упадет на четверть 1
24.07.2025 «Байкал Электроникс» начала выпуск микроконтроллеров на архитектуре RISC-V 1
11.07.2025 Российскую радиоэлектронику лишили миллиардов господдержки. Объемы вливаний госсредств сократились вдвое 1
11.06.2025 Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра 1
28.04.2025 Производство чипов в России выросло на треть. Рынок радиоэлектроники составил 3,5 триллиона 1
15.04.2025 Российских производителей радиоэлектроники лишат субсидий и переведут на кредиты 1
17.03.2025 Производители: российской электронике перекрывают дорогу за рубеж. Стало трудно получить лицензию на вывоз из страны 1
14.03.2025 Испугались не на шутку. Российские ИТ-компании умоляют государство о поддержке, если иностранные конкуренты вернутся 1
04.03.2025 ИТ-отрасль разработала альтернативную стратегию создания чипов в России, раскритиковав подход властей 1
16.01.2025 Производители электроники считают маркировку «скрытым налогом на отрасль». Минпромторг затраты на нее засекретил 1
13.01.2025 Российские базовые станции массово включили в реестр радиоэлектроники в обход балльной системы. По баллам они не проходят 1
27.12.2024 В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад 1
22.11.2024 Доля производителя ИТ-оборудования «Аквариус» перешла к Сбербанку 1
08.11.2024 Атакованный российский завод микроэлектроники вложит миллиарды в контрактное производство и корпусирование чипов 1
09.10.2024 Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление 1
12.08.2024 В России могут дать производителям электроники такие же льготы, как у ИТ-шников 1
05.08.2024 В России хотят дать новые определения компьютерам и серверам 1
04.07.2024 Власти заставят российские процессоры подешеветь до уровня Intel и AMD. Кто и сколько за это заплатит 1
27.06.2024 Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции 1
25.04.2024 В России контрактное производство электроники выросло в 1,5 раза 1
24.04.2024 Импорт серверов и СДХ в России вернулся на досанкционный уровень 1
23.04.2024 8 задач, чтобы перезапустить инженерную школу в России 1
04.04.2024 Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
29.03.2024 Производитель электроники «Элемент» инвестирует 20 миллиардов в производство силовых транзисторов и диодов 1
26.03.2024 Разработчик процессоров Baikal локализует сборку чипов в России 1
26.01.2024 Россия наращивает производство плат на процессорах прошлых поколений 1
26.12.2023 Конфликт в телекоме: Право проверять «российскость» «железа» отбирают у производителей. Отрасль изо всех сил сопротивляется 1
19.12.2023 «Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза 1
15.12.2023 Электронщики просят власти не наказывать их рублем за срыв разработок. Ожидается массовое неисполнение обязательств 1
23.11.2023 Власти хотят ввести утильсбор с производителей электроники — сначала для иностранной, а через год и для российской 1
03.11.2023 Льготные деньги кончились. В России перестали выдавать дешевые кредиты производителям электроники 1

Публикаций - 136, упоминаний - 145

Покровский Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 30
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 24
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 23
Intel Corporation 12811 21
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 20
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
Норси-Транс - НТ 146 16
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 15
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Ростелеком 10948 13
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 13
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 12
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 11
Huawei 4675 10
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 9
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 7
Merlion iRU - Деловой офис 352 7
Zelax - Зелакс 90 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 6
Nvidia Corp 4002 5
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 5
Samsung Electronics 11064 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 5
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 15 4
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 4
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 66 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
Газпром ПАО 1493 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
Газпром нефть 725 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Kama Flow - КФ Венчурс 32 1
Татэнерго - Татэнергосбыт 10 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
РЖД ТД - Торговый дом 9 1
Антракс МНПП 1 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
РУСАЛ Кремний Урал 1 1
Ворсино Индустриальный парк 10 1
Элинс НТЦ 11 1
Kedah Wafer Emas 5 1
Трамплин Венчурс 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 84
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 107
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 6
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 88
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 59
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 56
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 43
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 40
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 14
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 13
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 9
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 171 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 7
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 7
Стандартизация - Standardization 2339 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 6
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 6
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 5
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 671 5
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 5
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 47
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 26
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 25
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 20
FreePik 1841 16
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 12
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 9
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 9
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 4
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 24 3
Linux OS 11533 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 3
Google Android 15243 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Microsoft Windows 16882 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 23
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Росатом - Наука и инновации АО - НИИП - Научно-исследовательский институт приборов 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
НИРО ГБОУ ДПО - Нижегородский институт развития образования 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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