Власти заставят российские процессоры подешеветь до уровня Intel и AMD. Кто и сколько за это заплатит

Российские процессоры могут сравняться по цене с с иностранными чипами, например, производства Intel. Сейчас они стоят дороже, но власти намерены решить этот вопрос путем субсидирования российских разработчиков. Примерные затраты – в пределах 9 млрд руб. бюджетных денег ежегодно.

Принудительное удешевление

В Минпромторге России ведется проработка вопроса субсидирования российских разработчиков процессоров, чтобы те могли продавать свою продукцию по более низкой цене, пишет «Коммерсант». Идея обсуждается с участниками рынка, а основная цель – снизить цены на российские CPU до уровня чипов Intel и других иностранных брендов.

Конечная цель затеи заключается в том, чтобы российские производители серверов, систем хранения данных и тому подобных устройств смогли серийно выпускать свою продукцию на российских процессорах без увеличения ее итоговой стоимости.

К моменту выпуска материала не было точно известно, как цена российских CPU будет коррелировать с ценами на иностранные чипы. Еще есть вероятность, что отечественный чип базового уровня даже после субсидий будет стоить как, например, Intel Core i5 среднего уровня.

Сколько нужно денег

Опрошенные изданием эксперты расходятся во мнении о размерах субсидий, способных снизить стоимость российских CPU до уровня иностранных. Основатель НПЦ «Элвис», разработчика процессора «Скиф», Ярослав Петричкович, к примеру, полагает, что может потребоваться «несколько сотен миллионов рублей», в то время как глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский говорит о миллиардах рублей.

По мнению Покровского, нужно субсидировать не конечную стоимость процессоров, а их разработку. «Цена складывается как раз из стоимости разработки, например, если на нее было потрачено 5 млрд руб. при тираже чипов в 1 млн штук, то конечная стоимость составит примерно 5 тыс. руб. Но если тираж остается на уровне нескольких тысяч штук, как сейчас, то конечная стоимость оказывается неконкурентоспособной», – сказал Покровский «Коммерсанту», подчеркнув, что субсидирование разработки отечественных процессоров обойдется приблизительно в 6-9 млрд руб. в год.

Процессоры есть, а производства нет

Представители Минпромторга подтвердили изданию, что подобная мера поддержки действительно прорабатывается, но не уточнили, откуда будут браться деньги для выплаты субсидий. «В настоящее время формируется финансово-экономическая модель и основные условия для данной меры, в том числе и формат поддержки (субсидия на скидку, компенсация недополученных доходов и др.)», – заявили они.

Между тем, нельзя не отметить, что производство современных процессоров на территории России пока возможным не представляется. В стране нет соответствующих фабрик – максимум, на что сейчас могут рассчитывать разработчики CPU, так это на 65 нанометров от «Микрона», но эта технология утратила свою актуальность около 20 лет назад. К тому же на момент выпуска материла массовый выпуск 65-нанометровых решений пока невозможен – CNews писал, что на полную мощность соответствующую линию производства планируется вывести не раньше 2028 г.

До конца февраля 2022 г. российские передовые чипы выпускались в Тайване на мощностях компании TSMC – крупнейшего контрактного вендора микросхем в мире.

На фоне проблем с производством на рынке присутствует дефицит российских процессоров – интерес к ним у ИТ-отрасли есть, но имеющегося их количества недостаточно, сообщил изданию источник среди производителей электроники. Он тоже отметил, что российские CPU стоят в разы дороже более производительных процессоров Intel и AMD.

Низкая конкурентоспособность

О том, что из-за санкций производство российских процессоров затруднено, говорят и сами разработчики. В частности, на это изданию указал основатель Ярослав Петричкович. Но, по его словам, это не единственная проблема российских чипов.

«Даже до санкций отечественные процессоры отставали от иностранных на 10-15 лет, что делало технику, основанную на этих чипах, более устаревшей», – сказал Петричкович.

В тоже время основатель НПЦ «Элвис» полагает, что российские чипы мало интересуют отечественных производителей электроники. По его мнению, у таких чипов низкая конкурентоспособность, вследствие чего вендоры будут отдавать предпочтение более современным и совершенным китайским и западным CPU.

Не стоит забывать также, что, в отличие от процессоров Intel и AMD, российские чипы основаны вовсе не на архитектуре х86 – самой распространенной в сегменте серверов, ноутбуков и настольных ПК. Из-за этого, как отметил источник издания среди производителей электроники, у них наблюдаются проблемы с функциональностью – подавляющее большинство компьютерных программ в мире создавалось именно под х86-процессоры.

По мнению этого собеседника «Коммерсанта», субсидии не смогут решить все проблемы российских чипов . «Нужен доступ на фабрики по производству чипов, но все, которые могут произвести нужные кристаллы, кроме Китая, находятся не в дружественных странах, а логистика не налажена», – отметил он.