Россия готовится к массовому производству процессоров по топологии 65 нм. Первые попытки были 13 лет назад

В России к 2028 г. заработает серийное производство процессоров по нормам 65 нм. Эта технология не относится к современным – пик ее популярности был 20 лет назад. По-настоящему современные CPU выпускаются по техпроцессам 3, 4 или 5 нм, реже – 7 и 10 нм. Подобных мощностей в России нет.

Четверть века – не срок

Российские власти утвердили план по развитию отечественной электроники и микроэлектроники до 2030 г., частью которого является запуск серийного производства полупроводников по топологии 65 нм, пишет «Коммерсант». Запуск линии должен состояться до 2028 г., и для российской микроэлектроники это знаковое событие – оборудование 65 нм есть в стране давно, но массово оно не используется.

Между тем, сама по себе топология 65 нм не самая современная по меркам 2024 г. Intel и AMD эксплуатировали ее 20 лет назад, в начале XXI века, и к моменту запуска аналогичного производства в России этой разработке исполнится четверть века.

rawpixel.com / freepik.com Процессоры 65 нанометрах не сравнятся ни по производительности, ни по энергоэффективности даже с 28-нанометровыми чипами

Для сравнения, самые передовые современные процессоры имеют топологию 3 или 4 нм – их выпускают, как правило, на фабриках тайваньской компании TSMC. Китай тоже очень сильно обогнал Россию – 65 нм ему едва ли интересны, в отличие от 14, 7 и 5 нм, которые он активно осваивает.

Кто вернется в прошлое

По словам приближенного к Правительству России источника «Коммерсанта», запуск серийного 65-нанометрового производства – это не просто часть проекта по развитию отечественной микроэлектроники. Это буквально один из его целевых показателей, а достичь этой цели поручено, в том числе, АО «Микрон».

«Микрон», как указано на сайте компании, является «чипмейкером №1 в России». Собеседник издания утверждает, что компания станет основным предприятием по запуску 65-нанометрового производства. У нее уже есть необходимое для этого оборудование, поставленное много лет назад, но основная ее продукция сейчас – это микросхемы, выполненные по техпроцессам 180-90 нанометров. CNews писал, что первые тестовые чипы 65 нм «Микрон» выпустил в феврале 2014 г., более 10 лет назад.

Инициатива по началу серийного производства 65-нанометровых чипов в настоящее время прорабатывается с ГК «Элемент», в которую входит «Микрон», сообщили изданию представители Минпромторга. «65 нм применяется при производстве чипов для банковских и сим-карт, а также широкой номенклатуры контроллеров, в том числе для автоэлектроники и интернета вещей», – добавили они.

Новая попытка спустя годы

«Микрон» уже очень давно смотрит в сторону 65-нанометровой топологии – когда появились первые планы по массовому производству соответствующих микросхем, эта технология была еще относительно актуальной.

Речь про 2011 г. – 13 лет назад российский чипмейкер пытался наладить такое производство при помощи европейского контрактного производителя микросхем STmicroelectronics, рассказали «Коммерсанту» участники российского рынка микроэлектроники. По плану, STmicroelectronics должна была создать точную копию своего производства на мощностях «Микрона».

Но, как это часто бывает, реализация задуманного растянулась на несколько лет, в течение которых нормы 65 нм стремительно устаревали. В 2014 г. на фоне антироссийских санкций партнерству «Микрона» с Stmicroelectronics настал конец, и в итоге масштабное освоение техпроцесса 65 нм было заморожено.

А нужно ли все это

По оценке опрошенных изданием экспертов, чтобы полностью освоить 65-нанометровое производство, «Микрону» потребуется закупить необходимое оборудование, которое не выпускается в России. Следовательно, необходимо приобрести иностранное «железо» и попутно освоить процедуру выпуска 300-миллиметровых кремниевых пластин.

Некоторые собеседники издания полагают, что 65-нанометровые чипы, несмотря на древность этого техпроцесса, все же найдут свое применение в России «Процессоры 65 нм могут иметь очень широкую сферу применения в зависимости от доступных технологических опций, например, позволят полностью закрыть потребности рынка в микроконтроллерах»,- сказал «Коммерсанту» генеральный директор разработчика процессоров «Байкал» «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

Разработчик процессоров «Эльбрус», компания МЦСТ, полагает, что 65-нанометровые процессоры «могут использоваться в ноутбуках, персональных компьютерах, серверах и т. д.», пишет издание. Напомним, что процессоры Intel для ПК и ноутбуков выпускаются по 10-нанометровым нормам, а AMD освоила 5 нанометров.

Производители электроники считают, что 65-нанометровое производство не в состоянии перекрыть потребности в процессорах и чипах для так называемой «сложной электроники». К ней относятся серверы, ПК, планшеты, смартфоны и пр. Такое мнение высказали CNews представители российского производителя электроники Fplus. «Ключевой вопрос для «Микрона» – количественный объем выпуска, который должно будет обеспечить будущее производство. 65 нанометров закроет потребности микроэлектроники за исключением смартфонов, планшетов и серверов. Для всего остального такого технологического процесса достаточно, – сказали CNews представители Fplus. – Самая главная трудность состоит в получении оборудования для литографии. 2028 г. как целевой срок создания такого производства возможен, если вопрос с поставщиками оборудования уже решен, есть спецификация проекта, есть контракты на его поставку. Если этого еще нет, то планировать даты запуска более точно, может быть затруднительно».