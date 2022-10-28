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Метрология Нанометрология Nanometrology



28.10.2022 Гендиректор, обещавший поднять Intel с колен, не справляется. Выручка рухнула, впереди массовые сокращения 1
25.10.2022 Власти США уничтожили китайского конкурента Nvidia, создавшего более мощные ускорители 1
18.10.2022 Америка уничтожает бизнес Samsung и TSMC на основе закона столетней давности. Им грозит полный запрет на продажи в США 1
10.10.2022 «Аквариус» займется разработкой процессоров на архитектуре RISC-V 1
27.09.2022 Vivo представила смартфоны серии V25 в России 1
16.09.2022 Китай срывает планы США. Страна начала импортонезависимое производство чипов по современным нормам 1
05.08.2022 Сбежавшая из России Intel обрушила мировой переход на 3-нанометровые чипы 1
01.08.2022 США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир 1
20.06.2022 Конкурент Xiaomi выпустил ультрабюджетный телефон с огромным аккумулятором дешевле 6000 рублей 1
16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
31.05.2022 Искусственный интеллект научился делать цветные снимки лиц в темноте 1
17.05.2022 Открыта регистрация на Саммит дизайн-центров электроники 1
29.04.2022 Уникальную установку для печати микрочипов создадут с участием резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» 1
20.04.2022 Цена подержанного «железа» для производства чипов во всем мире взлетела в разы 1
01.04.2022 Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики 1
22.02.2022 Производители процессоров надолго застряли на старых техпроцессах по вине одной-единственной компании 1
19.02.2022 RADAR и LiDAR — в чем различия и как их используют в гаджетах 1
09.02.2022 Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской 1
17.01.2022 Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях 1
22.11.2021 В России за 5,7 миллиарда создадут оборудование для печати процессоров по технологии 17-летней давности 1
31.10.2021 Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники 1
23.08.2021 Концерн «Автоматика» представил прототип бюджетного ПК на базе процессора «Эльбрус-2С3» 1
30.07.2021 Intel выпустила 10-нанометровые процессоры Xeon для рабочих станций. Они уступают AMD Ryzen годичной давности 2
27.07.2021 Intel решила догнать и перегнать конкурентов, отказавшись от слова нанометр 1
26.07.2021 Китай создал первый в мире 512-ядерный процессор. Intel и AMD далеко позади 1
23.07.2021 Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов 1
05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников 2
10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК 1
24.05.2021 В производстве процессоров нанореволюция. TSMC вот-вот запустит 1-нанометровый техпроцесс 1
21.05.2021 Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok 1
23.04.2021 Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41% 1
08.04.2021 Китайцы создали видеокарту мощнее недавних чипов Nvidia и AMD 1
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения 1
29.03.2021 Xiaomi выпустила топовый флагман Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа, маленьким и объемным. Цена 1
24.03.2021 Intel раскрыла свою стратегию по восстанию из мертвых 2
23.03.2021 Экс-президент Intel создала процессор круче, чем Intel и AMD 1
11.03.2021 OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты 1
09.03.2021 TSMC и Apple объединились против всех, чтобы поразить мир 2-нанометровыми чипами 3
03.03.2021 Ученые приблизились к созданию квантового компьютера 1

Публикаций - 686, упоминаний - 732

Метрология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11624 66
AMD - Advanced Micro Devices 3836 52
IBM - International Business Machines Corp 9167 40
Samsung Electronics 9667 35
Элемент ГК - Elementec 25 35
Apple Inc 11103 27
Huawei 3459 15
Nvidia Corp 3203 11
Microsoft Corporation 23395 7
Amazon Inc - Amazon.com 2777 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 5
Xiaomi 1254 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 4
Lenovo Group 2151 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 2
Compal Electronics 133 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 2
HP Labs 57 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 2
HP - Hewlett-Packard 3597 2
BBK OPPO Electronics 318 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 192 2
Yandex - Яндекс 5551 2
STMicroelectronics 287 2
Рикор Холдинг - Rikor 98 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 216 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
Галактика - Корпорация 1410 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 107 1
BBK Electronics Corp 277 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 1
Kingston Technology 191 1
Dell Technologies - Dell Computer 1918 1
М2М телематика 231 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 3
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 2
LEGO 219 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 15
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 8
Президент Российской Федерации 3492 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
Администрация Президента РФ 976 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 97
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 36
DDR - Double data rate 2523 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 24
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 13
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 12
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 9
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1281 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 8
NAND flash memory - флеш-память 589 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 8
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 185 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 6
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 344 24
Microsoft Windows 2000 12612 14
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 13
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 112 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 8
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 8
Linux OS 8153 7
Intel Celeron - Серия процессоров 941 5
AMD Radeon R - Серия видеокарт 123 5
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 51 5
Intel XScale PXA 167 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 4
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 183 4
Google Android 12432 3
AMD Radeon 273 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 2
Microsoft DirectX 692 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 171 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 2
Honor - серия смартфонов 149 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 1
Nokia Sirocco 97 1
МЦСТ - Эльбрус 2С3 - 16-нанометровый двухъядерный процессор 4 1
Aladdin Secret Disk 80 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 48 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 105 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
AMD Radeon RX 43 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Intel Pentium III 724 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
Покровский Иван 78 1
Путин Владимир 2696 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 127
Китай - Тайвань 3659 39
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 31
Япония 12847 28
Земля - планета Солнечной системы 9676 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 10
Сатурн - Титан (спутник) 424 8
Солнечная система - Solar system 2449 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 7
Нидерланды 3287 5
Беларусь - Белоруссия 4165 5
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 4
Азия - Азиатский регион 4633 4
Германия - Берлин 697 4
Бразилия - Федеративная Республика 2082 2
Швеция - Королевство 3449 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 2
Чехия - Чешская Республика 1276 2
Америка 2151 2
Юпитер - планета Солнечной системы 532 2
Россия - Сибирь 2004 1
Луна - спутник Земли 1316 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Казахстан - Республика 4750 1
Сатурн - планета Солнечной системы 132 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 35
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 12
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 12
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 9
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 7
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 7
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 7
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 5
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 3
Физика - Physics - область естествознания 2423 2
Метан - methanum - болотный газ 341 2
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 275 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Тёмная материя - Dark Matter 199 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 55 1
DigiTimes - Издание 1292 8
Thomson Reuters - Рейтер 5763 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
Forbes - Форбс 623 2
РИА Новости 800 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 2
University of Manchester - Манчестерский университет 52 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
НИЦ Курчатовский институт - ГосНИИгенетика - Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов 1 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

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Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
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