Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nanotechweb
Публикаций - 89, упоминаний - 89
Nanotechweb упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM 8661 5
|Infineon Technologies 389 2
|Philips Healthcare - Philips Medical Systems 11 2
|Intel Corporation 10778 1
|U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru