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Nanotechweb



05.07.2007 Нанонити сканируют биологические образцы 1
22.06.2007 Нанозолото обеспечит недорогую меддиагностику 1
05.06.2007 Разработан новый метод массового производства нанокластеров 1
22.05.2007 Наноматериалы защитят от космической радиации 1
21.05.2007 Жуки-нанотехнологи помогут оптоволоконной технике 1
15.05.2007 Наночастицы могут побить рекорды Blu-ray 1
25.04.2007 Паноптикум наноструктур пополнился нанорожками 1
23.04.2007 "Нано-бабочки" помогут в создании магнитной логики 1
12.04.2007 Нейлоновый нанокомпозит бьет рекорды жесткости 1
11.04.2007 Сделан первый шаг к созданию высокоскоростного нанотранзистора 1
06.04.2007 Эксперимент Гюйгенса впервые повторили в наномасштабе 1
28.03.2007 Наночастицами будут управлять дистанционно 1
23.03.2007 Из нанотрубки сделали пипетку 1
15.03.2007 Магнитные вихри станут ячейками памяти 1
27.02.2007 Получен новый материал на основе паучьего шелка 1
22.02.2007 Микроманипулятор обзавелся "пальцами" 1
16.02.2007 Найдена замена медным контактам в микрочипах 1
13.02.2007 В диагностике атеросклероза сделан очередной шаг 1
12.02.2007 Медицинские нанокапсулы будут собирать из молекул 1
30.01.2007 Разрабатывается броня из эластичной нанопаутины 1
26.01.2007 Создан одноатомный резонатор для взвешивания молекул 1
24.01.2007 Разработан новый метод интеграции нанотрубок в чипы 1
17.01.2007 Нанояды входят в нашу жизнь 1
16.01.2007 Разработана технология контроля качества для нанотрубок 1
11.01.2007 Платина: кремний будущего? 1
10.01.2007 Углеродные нанотрубки способны "модулировать" ДНК 1
10.01.2007 Наночастицы атакуют раковые опухоли 1
09.01.2007 Разработана технология печати гибкой 3D-электроники 1
21.12.2006 Создана наноразмерная "камера ночного видения" 1
18.12.2006 Массовое производство нанотрубок опасно для мирового океана 1
18.12.2006 Массовое производство нанотрубок опасно для мирового океана 1
13.12.2006 Впервые получена видеозапись химической реакции между атомами 1
13.12.2006 Впервые получена видеозапись химической реакции между атомами 1
11.12.2006 ДНК-машины открывают путь нанороботам 1
11.12.2006 ДНК-машины открывают путь нанороботам 1
06.12.2006 Память из нанонитей бьет рекорды по скорости записи 1
06.12.2006 Память из нанонитей бьет рекорды по скорости записи 1
01.12.2006 Самосборка жидких кристаллов поставлена на поток 1
01.12.2006 Доказана биосовместимость наноматериалов 1
01.12.2006 Доказана биосовместимость наноматериалов 1

Публикаций - 89, упоминаний - 89

Nanotechweb упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8661 5
Infineon Technologies 389 2
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 11 2
Intel Corporation 10778 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 150 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 57 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2106 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 1
GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 35 1
Графен - Graphene - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 62 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 17 2
Squid - прокси-сервер 31 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 25
Южная Корея - Республика 3249 5
Нидерланды 1988 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 3
Финляндия - Финляндская Республика 1620 2
США - Джорджия 219 2
Россия - Российская федерация - РФ 82110 2
Швеция - Королевство 1806 2
Китай - Пекин 814 2
Германия - Федеративная Республика 7774 2
Италия - Итальянская Республика 2815 2
США - Колумбия - Вашингтон 1074 2
Молдавия - Республика Молдова 643 1
США - Калифорния 3066 1
Луна 1155 1
США - Пенсильвания 278 1
США - Калифорния - Беркли 121 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 116 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 197 1
США - Теннесси 66 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 304 1
США - Нью-Джерси 253 1
Украина 5523 1
Франция - Французская Республика 4920 1
Канада 3049 1
Земля - планета Солнечной системы 6448 1
Закон Мура - Moore's law 167 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 4
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 61 4
University of Toronto - Университет Торонто 89 2
Cornell University - Корнеллский университет 100 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 281 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 75 2
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 84 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 18 2
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 7 2
University of Virginia - Виргинский университет 14 1
РАН - Российская академия наук 935 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 103 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 50 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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