Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202990
ИКТ 15757
Организации 11929
Ведомства 1509
Ассоциации 1134
Технологии 3599
Системы 27072
Персоны 88548
География 3161
Статьи 1594
Пресса 1345
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2864
Мероприятия 895

Электроника MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor PMOS p-channel Metal-Oxide-Semiconductor МОП-транзистор Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором

Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - PMOS - p-channel Metal-Oxide-Semiconductor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.06.2024 Сделано на «Микроне»: три транзистора Trench MOSFET для силовой электроники включены в Реестр Минпромторга России

19) и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) линейки изделий по технологии Trench MOSFET: транзисторов 4N20 (№10539092), 3N20 (№10539091), MIK8205 (№10539093). Линейка

29.05.2024 Сделано на «Микроне»: три транзистора Trench MOSFET для силовой электроники сертифицированы МТПП

Линейка изделий для систем управления Trench MOSFET «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний
25.01.2019 Завод «Ангстрем-Т» освоил технологию производства Trench MOSFET

«Ангстрем-Т» освоило современную технологию производства силовых транзисторов Trench MOSFET. В данный момент «Ангстрем-Т» является единственным в России производителем, ко
28.03.2018 Toshiba представила серию планарных МОП-транзисторов следующего поколения на 600 В

им же номинальным лавинным током и постоянным током (ID), что позволяет легко заменить существующие МОП-транзисторы. Устройства выпускаются в стандартном корпусе TO-220SIS и предоставляют проек
11.04.2017 Toshiba представила МОП-транзисторы с каналом n-типа на 100 В

тройств U-MOS VIII-H и представила два новых низковольтных мощных МОП-транзистора с каналом n-типа. МОП-транзисторы предназначены для применения в таких системах, как устройства быстрой зарядки
09.03.2017 Toshiba представила МОП-транзисторы с каналом n-типа и низким сопротивлением в открытом состоянии

Компания Toshiba Electronics Europe расширила серию низковольтных мощных МОП-транзисторов с каналом n-типа на основе технологии U-MOS IX-H и представила новые устройс
27.02.2017 Toshiba оснастила двусторонним охлаждением МОП-транзисторы на 60 В

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) расширила ассортимент высокоэффективных МОП-транзисторов U-MOS IX-H и представила устройство с каналом n-типа в SMD-корпусе DSOP Advance с двусторонним охлаждением. Как рассказали CNews в Toshiba, устройство TPW1R306PL на 60 В облада
09.02.2017 Toshiba представила матрицы ДМОП-транзисторов с функцией хранения данных

ебуемого пространства на плате в таких устройствах, как бытовые приборы, оргтехника и системы промышленной автоматики, подчеркнули в компании. TBD62089APG Новая ИС выпускается в корпусе DIP20 и имеет ДМОП-транзисторный выход с отрицательной логикой, который обеспечивает управление высокими напряжениями и большими токами до 50 В и 0,5 А соответственно. По оценкам Toshiba, потери мощности сни
03.02.2017 Toshiba представила МОП-транзисторы с каналом n-типа с низким сопротивлением в открытом состоянии

ием и подходят для применения в современных портативных устройствах с автономным питанием. Применение технологического процесса формирования канавки серии U-MOS IX-H обеспечивает низкое сопротивление МОП-транзисторов в открытом состоянии. Номинальные значения RDS(ON) составляют 6,5 мОм для SSM6K513NU на напряжение 30 В и 8,9 мОм для SSM6K514NU на напряжение 40 В. Это позволяет снизить тепло
08.12.2016 Toshiba представила новый МОП-транзистор на 100 В с более узким диапазоном пороговых напряжений

Если отдельный МОП-транзистор открывается раньше или закрывается позже, чем другие параллельные ему МОП-транзисторы, потери при переключении сосредотачиваются именно в этом МОП-транзисторе, ука
02.12.2016 Toshiba представила МОП-транзистор на 160 А для автомобильного применения

Toshiba Electronics Europe объявила о расширении серии мощных автомобильных МОП-транзисторов моделью TK1R5R04PB – первым устройством в новом корпусе D2PAK+ со сверхнизким сопротивлением. Как рассказали CNews в компании, корпус D2PAK+ совместим на уровне монтажа с тради
10.11.2016 Toshiba представила 60 В МОП-транзисторы с низким выходным зарядом

скорости переключения и снижения потерь при переключении.Как и другие устройства серии U-MOS IX-H, МОП-транзисторы TPH1R306PL подходят для применения в преобразователях постоянного тока и цепя
08.11.2016 Toshiba расширила линейку МОП-транзисторов U-MOS IX-H

где низкий выходной заряд (QOSS) снижает вклад устройства в потери мощности при выпрямлении. Новые МОП-транзисторы могут работать при температуре канала до 175 °C, а применение технологии U-MO
19.05.2016 Toshiba разработала технологический процесс DTMOS V для изготовления МОП-транзисторов Superjunction

я и шумов от электромагнитных помех. Технологический процесс DTMOS V позволяет создавать компактные МОП-транзисторы МОП-транзисторы на основе технологии DTMOS V позволят упростить конструкцию с
13.05.2016 Toshiba представила матрицы транзисторов с ДМОП-драйвером с отрицательной логикой на 1,5 А

38%, отметили в компании. Такого снижения потерь мощности удалось достичь только за счет применения ДМОП-драйверов на выходе, поскольку в них отсутствует ток базы и допускается более высокая пл
14.04.2016 Toshiba представила МОП-транзисторы с каналом n-типа на 40 В для автомобильной промышленности

Компания Toshiba Electronics Europe — европейское подразделение по производству электронных компонентов корпорации Toshiba Corporation — расширила ассортимент МОП-транзисторов для автомобильной промышленности и представила новое устройство с каналом n-типа на 40 В в корпусе TO-220SM(W) с низким сопротивлением в открытом состоянии. TKR74F04PB оптималь
13.04.2016 Toshiba начала выпуск серии высоковольтных МОП-транзисторов для быстродействующих коммутационных устройств

ания и другие схемы, в которых требуется коммутация токов ниже 5 А, сообщили CNews в Toshiba. Новые МОП-транзисторы, работающие в режиме обогащения, выпускаются с применением планарного техноло
03.03.2016 Toshiba анонсировала новое поколение транзисторных матриц

четанию высокой допустимой плотности тока при сохранении низкого сопротивления в открытом состоянии ДМОП-транзисторы оптимизируют работу и обеспечивают снижение потерь мощности, утверждают в ко
07.11.2014 Toshiba расширяет семейство низковольтных МОП-транзисторов

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) объявила о том, что ее высокоэффективные низковольтные МОП-транзисторы теперь доступны и в сверхкомпактных корпусах DSOP Advance. Новые корпуса подд

Публикаций - 72, упоминаний - 104

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2988 30
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - Toshiba Computer Systems 183 30
Элемент ГК - Микрон - Micron 1719 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 507 5
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 440 5
JVC Kenwood 422 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 4
LG Electronics 3749 4
Intel Corporation 12890 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 3
Wingtech Technology - Nexperia 30 2
IBM - International Business Machines Corp 9721 2
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1280 2
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation - Toshiba Storage Device Corp 9 2
Nvidia Corp 4113 2
Сбер - Интегральные системы - НМ-тех 70 2
Wingtech Technology 15 2
Inno3D 5 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 66 1
Приводная техника НТЦ ГК 18 1
Cadence Design Systems - cādence 73 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 82 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Кремниевые пластины 13 1
Samsung Electronics 11161 1
Western Digital Corporation - WDC 590 1
Amazon Inc - Amazon.com 3311 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3485 1
Xiaomi - Сяоми 2300 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2206 1
HP Inc. 5911 1
AMD - Advanced Micro Devices 4710 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 312 1
Seagate Technology 769 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1124 1
Sony 6761 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 2
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
BMW Group 485 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1965 1
Volkswagen Group - VW 312 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 465 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1998 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 1
Акрон ГК - Acron 67 1
Ford 437 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 11 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6033 12
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 648 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4071 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 486 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5796 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1431 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 769 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4882 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14920 13
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10695 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8932 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8020 9
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4173 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26548 8
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 346 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13400 7
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2942 7
Эквалайзер - Equalize - темброблок 532 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22860 7
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3472 7
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 323 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1997 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10087 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27230 5
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 941 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18537 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4792 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10821 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5097 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29959 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10875 4
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2091 3
DivX - видеокодек 431 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3120 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16815 3
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 169 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4026 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2066 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13196 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8540 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3845 3
WAV - Waveform Audio File Format 534 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1673 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34073 3
Apple iPod 1559 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Toshiba DTMOS 4 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 816 3
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7726 2
Apple iOS 8665 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1229 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2544 2
Toshiba SOP Advance 4 2
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 93 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 90 1
Inno3D GeForce RTX 1 1
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 1
Innolux Corporation - Pioneer BDP - Pioneer BDR - Blu-ray-плеер 23 1
Innolux Corporation - Pioneer VSX - Pioneer SC - Pioneer AS-WL - Pioneer A-A6-J - ресивер 12 1
Intel Z Chipset 8 1
Asus ROG Maximus 7 1
JVC Kenwood DDX - JVC Kenwood KDC - JVC Kenwood K-TR - автомобильные ресиверы - автомобильная акустика 6 1
JVC Kenwood KCC - Kenwood KMM - JVC Kenwood KMC - JVC Kenwood KM - Kenwood Cooking Chef - Kenwood FP - кухонный комбайн - кухонная машина 11 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 41 1
Google Android 15391 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 254 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 112 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 494 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 590 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1375 1
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 72 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 1
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 12 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 205 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 176 1
Toshiba XD - серия SSD 7 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 100 1
Toshiba ACDS - Toshiba Advanced Current Detection System - расширенная система определения тока электродвигателей 2 1
Nvidia Ampere 21 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 546 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Носов Константин 21 2
Lieber Charles - Либер Чарльз 10 2
Хасьянова Гульнара 156 2
Дегтев Геннадий 271 2
Аникин Андрей 3 1
Бойко Алексей 145 1
Ширшов Павел 76 1
Кузьмин Евгений 30 1
Ковалев Анатолий 19 1
Демкин Дмитрий 2 1
Сухопаров Анатолий 19 1
Внедорожный Петр 20 1
Саркисов Сергей 13 1
Елбаев Владимир 6 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Овчинский Владислав 230 1
Rogers John - Роджерс Джон 12 1
Квашенкина Ольга 62 1
Рейман Леонид 1066 1
Соколов Алексей 137 1
Ефимов Владимир 145 1
Прохоров Александр 102 1
Семенов Александр 169 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 69 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
Rowan Paul - Рован Пол 12 1
Абрамов Андрей 41 1
Коротова Ирина 2 1
Фролов Денис 74 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 710 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 169044 21
Европа 25041 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19430 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48216 4
Нидерланды 3778 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 4
Китай - Тайвань 4293 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1235 3
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 2
Бельгия - Лёвен 12 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4246 2
Япония 13867 2
Индия - Bharat 5924 2
Бельгия - Королевство 1202 2
Германия - Саксония - Дрезден 104 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5529 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1283 1
Южная Корея - Республика 7125 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Беларусь - Белоруссия 6374 1
Германия - Федеративная Республика 13314 1
Россия - СФО - Новосибирск 4955 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1755 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1064 1
США - Колумбия - Вашингтон 1509 1
Беларусь - Минск 712 1
Китай - Пекин - Beijing 1111 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 178 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 219 1
Азия Восточная 195 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22124 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6290 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6195 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34420 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1811 6
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5985 5
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1102 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58656 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8340 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54270 3
Галлий - Gallium - химический элемент 371 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4063 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3430 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3412 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4773 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 896 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 423 2
Металлы - Медь - Copper 871 2
Литий - Lithium - химический элемент 673 2
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 166 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6905 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27760 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9166 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3035 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 630 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4825 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7602 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 919 1
Ergonomics - Эргономика 1772 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5184 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18467 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6863 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5722 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9292 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6647 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3251 1
Nanotechweb 92 3
Phys.org 973 2
Tom’s Hardware 625 2
South China Morning Post 97 2
Physical Review Letters 168 2
SCMP - South China Morning Post 36 1
Nature Materials 20 1
Reddit 414 1
Bloomberg 1659 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2514 1
EE Times 160 1
Neowin 230 1
TrendForce 197 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 22 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 53 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 25 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 323 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 83 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480703, в очереди разбора - 724447.
Создано именных указателей - 202990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще