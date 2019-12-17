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Пищевая промышленность Сахар сахароза Sugar sucrose

Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose


17.12.2019 Х5 автоматизировала тендерные закупки сахара в торговой сети «Пятерочка»
23.01.2014 Прорыв: Создана батарейка из сахара с емкостью в 10 раз больше, чем у Li-Ion
17.06.2013 Избыток сахара приводит к сердечной недостаточности
11.06.2013 Искусственная поджелудочная железа упростит жизнь диабетиков
31.05.2013 Искусственный подсластитель: неизвестная опасность
03.07.2012 Капилляры из сахара, напечатанные на принтере
12.05.2008 Сахара превращалась в пустыню гораздо медленнее, чем предполагалось
12.02.2008 Заменители сахара приводят к ожирению

Публикаций - 286, упоминаний - 286

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
Информзащита 678 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 10
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
Apple iPod 1531 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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