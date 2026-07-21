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Пищевая промышленность Сахар сахароза Sugar sucrose
Какую пользу сахар приносит организму при умеренном употреблении?
Сахар, с одной стороны, имеет полезные свойства. Он необходим для повышения энергетики: человек начинает активнее двигаться, быстрее «включается» в работу. Например, утром чашка чая или кофе с сахаром — это источник быстрых углеводов, которые оперативно активируют мозг и дают возможность быстрее соображать. Мышцы также включаются в работу, поскольку используют глюкозу. Таким образом, сахар организму необходим, но в умеренном количестве.
Как увеличение массы тела влияет на работу инсулина?
По мере увеличения массы тела нарушается работа инсулина: его становится недостаточно, рецепторы теряют чувствительность, развивается инсулинорезистентность. Это приводит к дальнейшему увеличению жировой массы, а также к состоянию, при котором организм испытывает дефицит глюкозы на клеточном уровне и требует её в большем объёме.
Как формируется замкнутый процесс, ведущий к диабету?
Возникает замкнутый процесс: инсулина не хватает, усиливается чувство голода, поджелудочная железа повышает выработку инсулина до возможного предела, однако со временем перестаёт справляться. Уровень инсулина снижается ещё больше, а потребность в сахаре возрастает. Постепенно это может привести к развитию сахарного диабета.
Что полезнее: мед или сахар?
Мед и сахар можно поставить практически на одну чашу весов, потому что это сахара, причем быстрые. Причем это сахар, который резко поднимет гликемический индекс. То есть это очень опасно.
Чем мед отличается от сахара?
Единственное, что положительного есть у меда, это то, что в его состав входят части пыльцы различных растений, это жизнедеятельность пчел. Если есть мед с определенными свойствами различных растений регулярно, то можно получить и достаточно положительный эффект. Другой вопрос, что этого вещества не так много, как, например, в лекарственных таблетках, порошках, микстурах.
Почему мед используют в косметологии?
Он очень хорошо проникает в кожу. Мед помогает улучшить эластичность кожи. Дело в том, что мед, по сути, – это сахар, он на себя притягивает воду. И кожа, где мед находится, подпитывается больше.
СОБЫТИЯ
|21.07.2026
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В Сеченовском Университете разрабатывают ИИ-систему для анализа уровня сахара при диабете с учетом гормональных циклов
ные Первого МГМУ имени И.М. Сеченова предложили подход, который поможет улучшить контроль над уровнем глюкозы в крови у женщин с сахарным диабетом. Они создают ИИ-систему, которая анализирует уровень сахара, учитывая не только данные мониторинга, но и физиологические факторы, включая фазы менструального цикла. Проект молодых ученых вошел в число финалистов акселерационной программы Sechenov
|01.04.2026
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В «белый список» включены сервисы дистанционного контроля уровня сахара в крови
ернета по соображениям безопасности, расширен. В него включены системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Это сервисы, которые позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови от персональных медицинских приборов. Президент России Владимир Путин ранее поручил Правительству России включить системы НМГ в «белый список» до 1 апреля 2026 г. Об этом CNews с
|31.03.2025
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Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Анализ образцов сталагмитов из пещер на юге Марокко выявил новые подробности о прошлых моделях осадков в пустыне Сахара. Исследователи опубликовали свои выводы в журнале Earth and Planetary Science Letters. Сталагмиты — скальные образования, которые растут вверх из пола пещер — выступают в качестве ценных
|17.12.2019
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Х5 автоматизировала тендерные закупки сахара в торговой сети «Пятерочка»
X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, подвела итоги пилота по автоматизации тендерных закупок сахара, соли и других товаров категории «Бакалея» в торговой сети «Пятерочка». Решение, созданное на основе алгоритмов BigData X5, позволяет оптимизировать процесс закупки. Автоматизация затрон
|23.01.2014
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Прорыв: Создана батарейка из сахара с емкостью в 10 раз больше, чем у Li-Ion
ергии, который содержится в природе, - добавил Чжан. - Поэтому было вполне логично воспользоваться этим источником и создать экологически чистый элемент питания». Напомним, что в 2007 г. батарейку из сахара показала Sony. Устройство представляет собой небольшой кубик, с длиной ребра 4 см, заполненный раствором глюкозы. Электроны образуют электрический ток. Ионы водорода перетекают через раз
|17.06.2013
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Избыток сахара приводит к сердечной недостаточности
употреблять меньше сладкого, чтобы уберечь их от сахарного диабета второго типа. Однако ученые Научного центра здоровья Техасского университета доказали, что сахар опасен и по другой причине: избыток сахара увеличивает риск развития сердечной недостаточности. Главный виновник проблем с сердцем - продукт метаболизма глюкозо-6-фосфат. Этот элемент вызывает напряжение в работе сердца, которое
|11.06.2013
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Искусственная поджелудочная железа упростит жизнь диабетиков
Устройство, которое контролирует уровень сахара в крови и через инфракрасный канал передает информацию инсулиновой помпе, в будущем полностью изменит жизнь диабетиков. Так называемая искусственная поджелудочная железа, представляет со
|31.05.2013
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Искусственный подсластитель: неизвестная опасность
может повлиять на наш метаболизм, в частности, на то, как именно наш организм усваивает и перерабатывает сахар. Оказывается, подсластитель сукралоза, который часто рекомендуется в качестве заменителя сахара при диетах, не является инертным, он оказывает воздействие на организм, и это воздействие требует более тщательного изучения. Такие данные получены группой ученых под руководством Марты
|03.07.2012
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Капилляры из сахара, напечатанные на принтере
Учёные Университета Пенсильвании использовали 3D-принтер и материал на основе сахара для создания сосудистой сети для лабораторного выращивания тканей. Техника, созданная учёными, предполагает, что после печати сосудистая сеть из смеси сахарозы и глюкозы укрепляется поли
|12.05.2008
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Сахара превращалась в пустыню гораздо медленнее, чем предполагалось
Как сообщает Spiegel, международная группа ученых во главе с доктором Стефаном Крепелином (Stefan Kroepelin) из Кельнского университета пришла к выводу, что Сахара превратилась в пустыню около 2,7 тыс. лет назад в результате длившихся несколько тысячелетий изменений климата. Ранее предполагалось, что опустынивание было быстрым и заняло всего нескол
|12.02.2008
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Заменители сахара приводят к ожирению
В статье американских исследователей из университета Пердью, опубликованной в журнале Behavioral Neuroscience, приводятся данные о неэффективности заменителей сахара с нулевым содержанием калорий в программах для снижения веса. Опыты д-ра Сьюзен Суизерс (Susan Swithers) и ее коллеги д-ра Терри Дэвидсона (Terry Davidson) с использованием лабораторных
|24.08.2007
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Sony разработала батарею из сахара
Предложенный инженерами Sony метод получения электричества не подразумевает наличия глюкозы в чистом виде. В качестве исходного сырья могут выступать имеющиеся всегда под рукой напитки с добавлением сахара, например сок, и т.п. По словам представителей Sony, компания планирует изготавливать такие батареи в будущем, но, когда они поступят в массовое производство, пока не решено.
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