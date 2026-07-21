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Пищевая промышленность Сахар сахароза Sugar sucrose

Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose

Какую пользу сахар приносит организму при умеренном употреблении?
Сахар, с одной стороны, имеет полезные свойства. Он необходим для повышения энергетики: человек начинает активнее двигаться, быстрее «включается» в работу. Например, утром чашка чая или кофе с сахаром — это источник быстрых углеводов, которые оперативно активируют мозг и дают возможность быстрее соображать. Мышцы также включаются в работу, поскольку используют глюкозу. Таким образом, сахар организму необходим, но в умеренном количестве.

Как увеличение массы тела влияет на работу инсулина?
По мере увеличения массы тела нарушается работа инсулина: его становится недостаточно, рецепторы теряют чувствительность, развивается инсулинорезистентность. Это приводит к дальнейшему увеличению жировой массы, а также к состоянию, при котором организм испытывает дефицит глюкозы на клеточном уровне и требует её в большем объёме.

Как формируется замкнутый процесс, ведущий к диабету?
Возникает замкнутый процесс: инсулина не хватает, усиливается чувство голода, поджелудочная железа повышает выработку инсулина до возможного предела, однако со временем перестаёт справляться. Уровень инсулина снижается ещё больше, а потребность в сахаре возрастает. Постепенно это может привести к развитию сахарного диабета.

Что полезнее: мед или сахар?
Мед и сахар можно поставить практически на одну чашу весов, потому что это сахара, причем быстрые. Причем это сахар, который резко поднимет гликемический индекс. То есть это очень опасно.

Чем мед отличается от сахара?
Единственное, что положительного есть у меда, это то, что в его состав входят части пыльцы различных растений, это жизнедеятельность пчел. Если есть мед с определенными свойствами различных растений регулярно, то можно получить и достаточно положительный эффект. Другой вопрос, что этого вещества не так много, как, например, в лекарственных таблетках, порошках, микстурах.

Почему мед используют в косметологии?
Он очень хорошо проникает в кожу. Мед помогает улучшить эластичность кожи. Дело в том, что мед, по сути, – это сахар, он на себя притягивает воду. И кожа, где мед находится, подпитывается больше.

СОБЫТИЯ


21.07.2026 В Сеченовском Университете разрабатывают ИИ-систему для анализа уровня сахара при диабете с учетом гормональных циклов

ные Первого МГМУ имени И.М. Сеченова предложили подход, который поможет улучшить контроль над уровнем глюкозы в крови у женщин с сахарным диабетом. Они создают ИИ-систему, которая анализирует уровень сахара, учитывая не только данные мониторинга, но и физиологические факторы, включая фазы менструального цикла. Проект молодых ученых вошел в число финалистов акселерационной программы Sechenov
01.04.2026 В «белый список» включены сервисы дистанционного контроля уровня сахара в крови

ернета по соображениям безопасности, расширен. В него включены системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Это сервисы, которые позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови от персональных медицинских приборов. Президент России Владимир Путин ранее поручил Правительству России включить системы НМГ в «белый список» до 1 апреля 2026 г. Об этом CNews с
31.03.2025 Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Анализ образцов сталагмитов из пещер на юге Марокко выявил новые подробности о прошлых моделях осадков в пустыне Сахара. Исследователи опубликовали свои выводы в журнале Earth and Planetary Science Letters. Сталагмиты — скальные образования, которые растут вверх из пола пещер — выступают в качестве ценных
17.12.2019 Х5 автоматизировала тендерные закупки сахара в торговой сети «Пятерочка»

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, подвела итоги пилота по автоматизации тендерных закупок сахара, соли и других товаров категории «Бакалея» в торговой сети «Пятерочка». Решение, созданное на основе алгоритмов BigData X5, позволяет оптимизировать процесс закупки. Автоматизация затрон
23.01.2014 Прорыв: Создана батарейка из сахара с емкостью в 10 раз больше, чем у Li-Ion

ергии, который содержится в природе, - добавил Чжан. - Поэтому было вполне логично воспользоваться этим источником и создать экологически чистый элемент питания». Напомним, что в 2007 г. батарейку из сахара показала Sony. Устройство представляет собой небольшой кубик, с длиной ребра 4 см, заполненный раствором глюкозы. Электроны образуют электрический ток. Ионы водорода перетекают через раз
17.06.2013 Избыток сахара приводит к сердечной недостаточности

употреблять меньше сладкого, чтобы уберечь их от сахарного диабета второго типа. Однако ученые Научного центра здоровья Техасского университета доказали, что сахар опасен и по другой причине: избыток сахара увеличивает риск развития сердечной недостаточности. Главный виновник проблем с сердцем - продукт метаболизма глюкозо-6-фосфат. Этот элемент вызывает напряжение в работе сердца, которое

11.06.2013 Искусственная поджелудочная железа упростит жизнь диабетиков

Устройство, которое контролирует уровень сахара в крови и через инфракрасный канал передает информацию инсулиновой помпе, в будущем полностью изменит жизнь диабетиков. Так называемая искусственная поджелудочная железа, представляет со
31.05.2013 Искусственный подсластитель: неизвестная опасность

может повлиять на наш метаболизм, в частности, на то, как именно наш организм усваивает и перерабатывает сахар. Оказывается, подсластитель сукралоза, который часто рекомендуется в качестве заменителя сахара при диетах, не является инертным, он оказывает воздействие на организм, и это воздействие требует более тщательного изучения. Такие данные получены группой ученых под руководством Марты

03.07.2012 Капилляры из сахара, напечатанные на принтере

Учёные Университета Пенсильвании использовали 3D-принтер и материал на основе сахара для создания сосудистой сети для лабораторного выращивания тканей. Техника, созданная учёными, предполагает, что после печати сосудистая сеть из смеси сахарозы и глюкозы укрепляется поли
12.05.2008 Сахара превращалась в пустыню гораздо медленнее, чем предполагалось

Как сообщает Spiegel, международная группа ученых во главе с доктором Стефаном Крепелином (Stefan Kroepelin) из Кельнского университета пришла к выводу, что Сахара превратилась в пустыню около 2,7 тыс. лет назад в результате длившихся несколько тысячелетий изменений климата. Ранее предполагалось, что опустынивание было быстрым и заняло всего нескол
12.02.2008 Заменители сахара приводят к ожирению

В статье американских исследователей из университета Пердью, опубликованной в журнале Behavioral Neuroscience, приводятся данные о неэффективности заменителей сахара с нулевым содержанием калорий в программах для снижения веса. Опыты д-ра Сьюзен Суизерс (Susan Swithers) и ее коллеги д-ра Терри Дэвидсона (Terry Davidson) с использованием лабораторных

24.08.2007 Sony разработала батарею из сахара

Предложенный инженерами Sony метод получения электричества не подразумевает наличия глюкозы в чистом виде. В качестве исходного сырья могут выступать имеющиеся всегда под рукой напитки с добавлением сахара, например сок, и т.п. По словам представителей Sony, компания планирует изготавливать такие батареи в будущем, но, когда они поступят в массовое производство, пока не решено.

Публикаций - 327, упоминаний - 327

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

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Nishizawa Matsushiko - Нишизава Мацушико 2 2
Gohal Digambar - Гохал Дигамбар 2 2
Балыклов Антон 2 2
Gonzаlez Emilio - Гонсалес Эмилио 2 2
Payne Gregory - Пэйн Грегори 4 2
Sculley John - Скалли Джон 14 2
Meyerhof Wolfgang - Мейерхоф Вольфганг 3 2
Dordick Jonathan - Дордик Джонатан 2 2
Chaudhuri Swades - Чаудхури Сводс 2 2
Lovley Derek - Лавли Дерек 9 2
Dishman Eric - Дишман Эрик 4 2
Clinton Bill - Клинтон Билл 52 2
Whitaker Ewen - Вайтэйкер Юн 2 2
Hollis Jan - Холлис Ян 4 2
Boslough Mark - Бослоу Марк 3 2
Анциферова Елена 2 2
Ершова Екатерина 2 2
Путин Владимир 3454 2
Дубин Михаил 50 2
Сергунина Наталья 375 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Дегтев Геннадий 271 2
Гирин Алексей 6 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Кивокурцев Олег 100 2
Мубаракшин Тимур 7 2
Левкевич Михаил 59 2
Ракова Анастасия 50 2
Марфин Алексей 13 2
Шувалова Анастасия 9 2
Курданов Хусейн 2 2
Shin-Ichiro Nishimura - Шин-Ичиро Нишимура 2 2
Соколова Елена 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 92
Россия - РФ - Российская федерация 166164 82
Земля - планета Солнечной системы 10865 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 32
Япония 13807 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Европа 24963 14
Африка - Африканский регион 3640 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 13
Азия - Азиатский регион 5920 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 12
США - Калифорния 4829 11
Африка - Сахара - пустыня 93 11
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Ливия 153 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Нидерланды - Амстердам 630 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Египет - Арабская Республика 1100 7
Африка Северная 262 7
Индия - Bharat 5869 6
Израиль 2856 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Ближний Восток 3154 6
Солнечная система - Solar system 2569 6
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 6
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 6
Канада 5081 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 5
Мировой океан - World Ocean 528 5
США - Мэриленд 299 5
Япония - Осака 145 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 89
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 81
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 53
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 47
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 44
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 40
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 33
Молекула - Molecula 1102 32
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 30
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 29
Зоология - наука о животных 2887 28
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 27
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 27
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 25
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 101 23
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 20
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 20
Ботаника - Растения - Plantae 1167 19
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 18
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 16
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 15
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 13
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 13
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 13
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 12
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 11
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EurekAlert 291 6
New Scientist 1448 4
Phys.org 972 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
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Scientific American 81 2
LiveScience 154 2
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