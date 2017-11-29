Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus

Разделы

Сахарный диабет

Сахарный диабет

Каковы основные факторы, провоцирующие диабет?
Один из основных факторов развития сахарного диабета 1 типа — генетическая предрасположенность. Кроме того, большую роль играет стресс, способный запустить реализацию генетической предрасположенности. Помимо этого, развитию сахарного диабета 1 типа могут способствовать вирусные инфекции, а также токсические вещества, разрушающие бета-клетки. Основной фактор риска развития сахарного диабета 2 типа — ожирение — состояние, при котором индекс массы тела больше 25 кг/м2.

Насколько в России распространен диабет?
На текущий момент почти 5 млн. пациентов в России страдают сахарным диабетом. Из них 4,5 млн. страдают сахарным диабетом 2 типа и около 277 тыс. — диабетом 1 типа.

Как вовремя выявить диабет?
Чтобы своевременно диагностировать сахарный диабет, необходимо регулярно (как минимум ежегодно) проходить диспансеризацию. Любая диспансеризация включает определение уровня гликемии натощак. Особенно важно проходить определение содержания глюкозы в крови пациентам с ожирением. Диагностика сахарного диабета не представляет сложностей. Задача пациента — вовремя обратиться к врачу.

Заболевание сахарным диабетом зачастую приводит к опасным осложнениям. Например, нарушения кровоснабжения могут спровоцировать синдром диабетической стопы – патологические изменения в нервной системе, артериальном и микрососудистом русле и костно-суставном аппарате стопы.

Почему диабет ускоряет старение?
Высокий уровень сахара в крови стимулирует образование свободных радикалов, повреждающих ДНК, белки и клеточные мембраны. Теломеры (защитные участки на конце хромосом) укорачиваются быстрее у пациентов с сахарным диабетом, что ускоряет старение клеток и повышает риск возраст ассоциированных заболеваний. Митохондрии (энергетические станции клеток) работают хуже при сахарном диабете, что снижает выработку энергии и повышает уязвимость тканей.

Как замедлить старение при сахарном диабете?
Поддержание глюкозы в индивидуально подобранном диапазоне и уровень HbA1c <7% (в идеале — 5,5–6%) снижает риск осложнений. Нужно больше потреблять темных ягод (чернику, ежевику), орехи, зелень, куркуму, зеленый чай. Заниматься физической активностью: силовые тренировки — 2-3 раза в неделю; кардионагрузка — ходьба, плавание; упражнения на гибкость и равновесие. Контролировать щитовидную железу: уровень ТТГ, Т3 и Т4; а также лечить гипотиреоз и корректировать тиреоидный статус.

Каковы особенности диагностирования диабета?
Нормы глюкозы едины для всех возрастов. Натощак анализ плазмы из вены не должен превышать 6,1 ммоль/л, а из пальца — 5,6 ммоль/л. После еды допустимый максимум — 7,8 ммоль/л. Если цифры выше, это не «вариант нормы», а повод для визита к терапевту или эндокринологу для более расширенного обследования. Многие ошибочно полагаются на домашние глюкометры, но их роль — лишь контроль уже диагностированного диабета. Использовать глюкометр для самодиагностики — большая ошибка. Необходимо проведение диагностики в сертифицированной лаборатории.

Кто в группе риска?
Среди главных факторов — возраст старше 45 лет, низкая физическая активность, питание продуктами с большим содержанием углеводов и трансжиров (фастфуд и полуфабрикаты), болезни ЖКТ, артериальная гипертония, а также гестационный диабет в анамнезе. Но особенно тревожит наследственность. Если у близких родственников был диабет 2 типа, ваш риск возрастает до 40–45%. Игнорировать это нельзя.

Профилактика: это лекарства или образ жизни?
Основа предупреждения сахарного диабета 2 типа — не таблетки, а питание, движение и контроль веса. Это снижает риск в разы. Данные международных исследований впечатляют: у пациентов с предиабетом, серьезно изменивших образ жизни, вероятность развития болезни сократилась на 70% — вдвое эффективнее, чем при приеме метформина.
Даже лучшие препараты не сработают, если их «заедать сладостями». Современная диетология стала гибче: полных запретов нет, но сладости и изделия из белой муки лучше минимизировать.

Какие есть принципы составления рациона при диабете второго типа?
Главный принцип подбора меню при сахарном диабете второго типа — это индивидуальный подход. Критерием будет служить то, насколько повышается уровень глюкозы после еды, после каких продуктов возникают скачки сахара. Например, при диабете полезны каши из цельных круп, однако у некоторых людей они вызывают подъем глюкозы — это стоит учесть. Если есть избыточная масса тела, необходимо уменьшить калорийность питания, чтобы снизить вес. Важно учитывать наличие сопутствующих заболеваний — гипертонии, подагры и других.

Что насчет лекарств, которые необходимы при диабете?
В настоящее время у нас есть сахароснижающие препараты, которые способны не только снижать повышенный уровень глюкозы, но и менять пищевое поведение, облегчать соблюдение рекомендаций по питанию при сахарном диабете. Эти препараты влияют на структуры в мозге, которые отвечают за аппетит и насыщение. К таким новым лекарствам относятся «Оземпик», «Трулисити», «Квинсента» и другие.

Отечественные препараты предпочтительнее?
Отличие отечественных препаратов в том, что они производятся с использованием собственной технологии химического синтеза и очистки субстанции. Это означает, что молекулу получают в процессе химических реакций. Эти реакции запрограммированы, позволяют получить нужное вещество в необходимых объемах, процесс проще контролировать, а значит, конечный продукт имеет меньше примесей. Поэтому такие препараты вызовут меньше аллергических реакций и нежелательных побочных эффектов.

29.11.2017 Избыточный вес и диабет – причины онкозаболеваний

800 тыс. случаев онкологии в 2012 г. были спровоцированы именно этими факторами. Избыточный вес и сахарный диабет являются факторами риска развития онкологии как вместе, так и по отдельности.
22.01.2015 Создана прививка от диабета

эффективные способы профилактики и лечения одного из самых распространенных и опасных заболеваний. Сахарный диабет — это хроническое аутоиммунное заболевание, в ходе которого иммунная система

15.11.2007 Ежегодно 70 тысячам детей ставят диагноз "диабет"

Если не предпринять никаких решительных мер, то через 20 лет эта цифра может вырасти до 380 млн. Диабет повышает риск болезни сердца и инсульта. От сердечно-сосудистых заболеваний умирают 50
19.04.2005 Генные инженеры научились лечить диабет

новый способ лечения диабета, заключающийся в усилении генной транскрипции инсулина («переписывания» соответствующего кодирующего гена ДНК на матрицу РНК, с которой производится синтез инсулина). Диабет, сопровождающийся повышенным содержанием сахара в крови, является результатом того, что поджелудочная железа не способна произвести достаточное количество инсулина. Такие методы лечения

19.04.2005 Генные инженеры научились лечить диабет

ала новый способ лечения диабета, заключающийся в усилении генной транскрипции инсулина («переписывания» соответствующего кодирующего гена ДНК на матрицу РНК, с которой производится синтез инсулина). Диабет, сопровождающийся повышенным содержанием сахара в крови, является результатом того, что поджелудочная железа не способна произвести достаточное количество инсулина. Такие методы лечения


Публикаций - 99, упоминаний - 121

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 3
Ростелеком 10313 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Canon 1422 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 57 2
ONYX International 152 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 357 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 10 1
Альтоника ПК 16 1
Picooc 8 1
С-Инновации 45 1
KoeKoe Tech 1 1
Withings 17 1
ТехЛАБ 26 1
Philips 2076 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Salesforce 456 1
ЦРТ Инновации 71 1
Рексофт - Reksoft 432 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
Google LLC 12261 1
Xiaomi 1976 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1583 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
UNIM - United medicine 8 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Biocad - Биокад 85 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 1
Vocord - Вокорд 183 1
Beorg - Биорг 125 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 4
Резонанс НПП 389 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 2
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Наукоград - технопарк 150 1
Abbott Laboratories 12 1
Некстстеп 2 1
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
Имбиан лаб 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова 1 1
Роспотребнадзор РФ - Вектор ГНЦ ВБ - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии - Новосибирский НИИ Вектор 8 1
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Lilly - Eli Lilly and Company 29 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 1
Сбер - Еаптека 38 1
Альфа-Банк 1869 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2998 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Bayer AG - Байер 85 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ЯКласс 68 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 156 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 48 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
AstraZeneca - АстраЗенека 57 1
Фасоль - сеть магазинов 13 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 1
Мать и дитя 25 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 11
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2926 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 683 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 163 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 2
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 57 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 432 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7418 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5660 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 5
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 618 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8480 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8743 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 5
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 5
MedTech - Тонометр 29 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10252 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 3
Глюкометр - прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т.п.) 14 3
Оповещение и уведомление - Notification 5388 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8939 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4485 3
Clone - Клонирование 528 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 247 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 3
Google Android 14688 2
Apple iOS 8245 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 32 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 2
Electron - фреймворк 83 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 2
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 2
Xiaomi MiJia 23 1
Anker Soundcore 19 1
Thomson Intellectual Property and Science - MicroPatent 3 1
Xiaomi MiJia Miaomiaoce Smart Thermometer 2 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Сервис по прикреплению к поликлинике 5 1
FreePik 1438 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 408 1
Anker Sleep 1 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 35 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 1
Apple - App Store 3009 1
Philips HealthSuite 4 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2355 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 533 1
IBM Watson Health - Merge Healthcare 18 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 83 1
Apple iPhone 6 4862 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
Franklin Victoria - Франклин Виктория 3 3
Колесников Максим 27 2
Роджерс Джейн - Rodgers Jane 4 2
Venter Craig - Вентер Крейг 18 2
Winston Robert - Винстон Роберт 3 2
West Michael - Вест Майкл 2 2
Bradley Allan - Брэдли Аллан 4 2
Жданов Сергей 48 1
Шестакова Марина 1 1
Велижанин Виталий 1 1
Казаков Дмитрий 5 1
Зефиров Андрей 1 1
Мячин Андрей 1 1
Лыткин Дмитрий 1 1
Васильев Гаврил 2 1
Осипова Вероника 1 1
Шарапова Ольга 3 1
Овчинский Владислав 229 1
Савельберг Ханс 1 1
Дроздов Руслан 1 1
Федин Олег 1 1
Levitt Michael - Левит Майкл 4 1
Немухин Александр 1 1
Рогачев Александр 1 1
Калиновская Лидия 1 1
Hakonarson Hakon - Хаконарсон Хакон 1 1
Кокин Антон 1 1
Altshuler David - Альтшулер Дэвид 3 1
Торубаров Сергей 1 1
Шайтан Константин 1 1
Бельтюков Алексей 4 1
Ефремов Роман 4 1
Рыскин Михаил 1 1
Палюнин Владимир 1 1
Hugenschmidt Christina - Хюгеншмидт Кристина 1 1
Hakami Hooman - Хаками Хуман 1 1
Гильманова Эльвира 2 1
Johnston Mary - Джонстон Мэри 4 1
Crick Francis - Крик Фрэнсис 6 1
Jones Michael - Джонс Майкл 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 30
Россия - РФ - Российская федерация 157000 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 11
Земля - планета Солнечной системы 10659 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 7
Япония 13551 6
Индия - Bharat 5700 5
Великобритания - Лондон 2407 5
США - Калифорния 4775 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 3
Великобритания - Шотландия 340 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1871 3
Австрия - Вена 259 3
Солнечная система - Solar system 2546 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3262 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 2
Россия - СФО - Новосибирск 4656 2
Европа 24639 2
Россия - УФО - Тюменская область 1255 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 2
Южная Корея - Республика 6861 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3202 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 2
Сингапур - Республика 1907 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1067 2
Россия - ПФО - Самарская область 1453 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1420 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2049 2
США - Нью-Йорк 3151 2
Великобритания - Кембридж 261 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1245 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 51 1
Ближний Восток - Месопотамия 21 1
США - Хантсвилл 59 1
Америка Северная - Аппалачи - Аппалачские горы 11 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 52
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 48
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 43
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 40
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1676 24
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 319 22
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 17
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1289 13
Зоология - наука о животных 2793 13
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 13
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 515 12
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 467 10
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 195 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 10
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 10
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 9
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 370 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 8
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 7
Quality of Life - Качество жизни 35 6
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 5
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 5
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 5
Молекула - Molecula 1083 5
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 4
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 72 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 3
Сон - Somnus 458 3
Здравоохранение - Метаболизм - Обмен веществ - Metabolism 38 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 9
Nature 821 5
ScienceDaily 400 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6019 4
The Engineer 79 2
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
EurekAlert 290 2
Scientific American 80 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
Nature Genetics 5 1
IHT - International Herald Tribune 22 1
Public Library of Science - PLOS 69 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
Ведомости 1239 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Российская газета 275 1
Fortune 210 1
New Scientist 1448 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
DWPI - Derwent World Patents Index 1 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
University of Dundee - Университет Данди 7 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 3
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 2
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 32 2
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 20 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Columbia University - Колумбийский университет 158 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 91 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 29 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 38 1
Salk Institute for Biological Studies - Института биологических исследований Солка 6 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 3 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 6 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
Минздрав РФ - ИжГМУ - Ижевский государственный медицинский университет - Ижевская государственная медицинская академия 4 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 1
SLU - Saint Louis University - Сент-Луисский университет 8 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 41 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
День молодёжи - 27 июня 1000 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
