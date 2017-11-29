Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus

Каковы основные факторы, провоцирующие диабет?

Один из основных факторов развития сахарного диабета 1 типа — генетическая предрасположенность. Кроме того, большую роль играет стресс, способный запустить реализацию генетической предрасположенности. Помимо этого, развитию сахарного диабета 1 типа могут способствовать вирусные инфекции, а также токсические вещества, разрушающие бета-клетки. Основной фактор риска развития сахарного диабета 2 типа — ожирение — состояние, при котором индекс массы тела больше 25 кг/м2.

Насколько в России распространен диабет?

На текущий момент почти 5 млн. пациентов в России страдают сахарным диабетом. Из них 4,5 млн. страдают сахарным диабетом 2 типа и около 277 тыс. — диабетом 1 типа.

Как вовремя выявить диабет?

Чтобы своевременно диагностировать сахарный диабет, необходимо регулярно (как минимум ежегодно) проходить диспансеризацию. Любая диспансеризация включает определение уровня гликемии натощак. Особенно важно проходить определение содержания глюкозы в крови пациентам с ожирением. Диагностика сахарного диабета не представляет сложностей. Задача пациента — вовремя обратиться к врачу.

Заболевание сахарным диабетом зачастую приводит к опасным осложнениям. Например, нарушения кровоснабжения могут спровоцировать синдром диабетической стопы – патологические изменения в нервной системе, артериальном и микрососудистом русле и костно-суставном аппарате стопы.

Почему диабет ускоряет старение?

Высокий уровень сахара в крови стимулирует образование свободных радикалов, повреждающих ДНК, белки и клеточные мембраны. Теломеры (защитные участки на конце хромосом) укорачиваются быстрее у пациентов с сахарным диабетом, что ускоряет старение клеток и повышает риск возраст ассоциированных заболеваний. Митохондрии (энергетические станции клеток) работают хуже при сахарном диабете, что снижает выработку энергии и повышает уязвимость тканей.

Как замедлить старение при сахарном диабете?

Поддержание глюкозы в индивидуально подобранном диапазоне и уровень HbA1c <7% (в идеале — 5,5–6%) снижает риск осложнений. Нужно больше потреблять темных ягод (чернику, ежевику), орехи, зелень, куркуму, зеленый чай. Заниматься физической активностью: силовые тренировки — 2-3 раза в неделю; кардионагрузка — ходьба, плавание; упражнения на гибкость и равновесие. Контролировать щитовидную железу: уровень ТТГ, Т3 и Т4; а также лечить гипотиреоз и корректировать тиреоидный статус.

Каковы особенности диагностирования диабета?

Нормы глюкозы едины для всех возрастов. Натощак анализ плазмы из вены не должен превышать 6,1 ммоль/л, а из пальца — 5,6 ммоль/л. После еды допустимый максимум — 7,8 ммоль/л. Если цифры выше, это не «вариант нормы», а повод для визита к терапевту или эндокринологу для более расширенного обследования. Многие ошибочно полагаются на домашние глюкометры, но их роль — лишь контроль уже диагностированного диабета. Использовать глюкометр для самодиагностики — большая ошибка. Необходимо проведение диагностики в сертифицированной лаборатории.

Кто в группе риска?

Среди главных факторов — возраст старше 45 лет, низкая физическая активность, питание продуктами с большим содержанием углеводов и трансжиров (фастфуд и полуфабрикаты), болезни ЖКТ, артериальная гипертония, а также гестационный диабет в анамнезе. Но особенно тревожит наследственность. Если у близких родственников был диабет 2 типа, ваш риск возрастает до 40–45%. Игнорировать это нельзя.

Профилактика: это лекарства или образ жизни?

Основа предупреждения сахарного диабета 2 типа — не таблетки, а питание, движение и контроль веса. Это снижает риск в разы. Данные международных исследований впечатляют: у пациентов с предиабетом, серьезно изменивших образ жизни, вероятность развития болезни сократилась на 70% — вдвое эффективнее, чем при приеме метформина.

Даже лучшие препараты не сработают, если их «заедать сладостями». Современная диетология стала гибче: полных запретов нет, но сладости и изделия из белой муки лучше минимизировать.

Какие есть принципы составления рациона при диабете второго типа?

Главный принцип подбора меню при сахарном диабете второго типа — это индивидуальный подход. Критерием будет служить то, насколько повышается уровень глюкозы после еды, после каких продуктов возникают скачки сахара. Например, при диабете полезны каши из цельных круп, однако у некоторых людей они вызывают подъем глюкозы — это стоит учесть. Если есть избыточная масса тела, необходимо уменьшить калорийность питания, чтобы снизить вес. Важно учитывать наличие сопутствующих заболеваний — гипертонии, подагры и других.

Что насчет лекарств, которые необходимы при диабете?

В настоящее время у нас есть сахароснижающие препараты, которые способны не только снижать повышенный уровень глюкозы, но и менять пищевое поведение, облегчать соблюдение рекомендаций по питанию при сахарном диабете. Эти препараты влияют на структуры в мозге, которые отвечают за аппетит и насыщение. К таким новым лекарствам относятся «Оземпик», «Трулисити», «Квинсента» и другие.

Отечественные препараты предпочтительнее?

Отличие отечественных препаратов в том, что они производятся с использованием собственной технологии химического синтеза и очистки субстанции. Это означает, что молекулу получают в процессе химических реакций. Эти реакции запрограммированы, позволяют получить нужное вещество в необходимых объемах, процесс проще контролировать, а значит, конечный продукт имеет меньше примесей. Поэтому такие препараты вызовут меньше аллергических реакций и нежелательных побочных эффектов.