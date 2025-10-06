Разделы

Xiaomi MiJia

Xiaomi MiJia

06.10.2025 Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж 1
18.09.2025 Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей 2
25.05.2025 Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM 2
03.04.2025 Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж 1
09.01.2025 Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года 1
25.09.2024 Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM 2
03.06.2024 Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж 2
24.11.2023 Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году 1
18.09.2023 Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM 1
14.06.2023 В России вырос спрос на товары и системы умного дома 1
20.02.2023 Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM 1
16.02.2023 Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа 1
04.11.2022 Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж 1
20.10.2022 Лучшие умные метеостанции: хиты продаж 1
26.01.2022 Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких 1
29.09.2021 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
25.03.2020 Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM 1
10.03.2020 Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку 1
09.10.2018 Лучший электротранспорт 2018: самокаты, гироскутеры и моноколеса 2
26.06.2018 Экшн-камеры: хиты продаж 1
12.02.2018 Топ-5 устройств для умного дома. Выбор ZOOM 1
09.03.2017 Кроссовки с процессором Intel 1

Xiaomi 2065 16
Yandex - Яндекс 8690 5
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 2
Aqara - Акара.Ру 36 2
Apple Inc 12810 2
Philips 2079 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 211 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 128 2
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 1
Bresser 3 1
Timberk 26 1
Kitfort 70 1
Daichi - Даичи 15 1
Okami - Оками 15 1
Samsung Electronics 10757 1
LG Electronics 3688 1
Intel Corporation 12606 1
9145 1
GoPro Inc 62 1
Acer Group - Acer Inc 2689 1
Sony 6651 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 487 1
Olympus 471 1
Blender 49 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 357 1
Ring 63 1
Digma 241 1
Google LLC 12376 1
Haier Group 214 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 102 1
InMotion 7 1
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 21 1
Midway 109 1
iRobot - 59 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 53 1
Ракурс НПФ 170 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Segway 20 1
Beurer - Бойрер 19 1
Hyundai Motor Company 423 1
Haier - Candy Group - Канди 100 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 193 1
Dyson 137 1
Dixis - Диксис 359 1
Геометрия НПО 151 1
Groupe SEB - Tefal 101 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25860 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12379 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10306 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12961 10
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2095 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8265 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13110 9
Умные платформы 1906 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1680 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6272 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7741 7
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1115 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2408 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14435 6
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10396 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6569 5
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1153 5
Таймер - Timer 432 4
Оповещение и уведомление - Notification 5462 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21908 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3385 4
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 717 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2879 3
Вентилятор - Fan 1036 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2390 3
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 191 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9454 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19195 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6993 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2234 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3628 3
Night Vision - режим ночного видения 394 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1557 3
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 149 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 103 3
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 110 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5732 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 222 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 578 2
Xiaomi Mi Home 86 9
Google Android 14881 7
Apple iOS 8375 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 867 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 437 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1439 4
Gen Digital - Avast Smart Life 27 3
Apple HomeKit 47 3
Segway Ninebot 39 2
Xiaomi MiJia Sweeping Vacuum Cleaner 3 2
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 21 2
Redmond R4S - Ready for Sky 4 2
Apple Siri - Голосовой помощник 422 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 190 2
Xiaomi Mi Smart Kettle - электрочайник 5 1
Xiaomi MiJia Electric Scooter 3 1
Xiaomi MiJia Miaomiaoce Smart Thermometer 2 1
Xiaomi MiJia Electric Shaver 3 1
Xiaomi MiJia 90 Minutes Ultra Smart 1 1
Xiaomi MiJia Seabird motion Action Camera 3 1
Xiaomi Mijia Water Purifier - Xiaomi Mi Water Purifier 2 1
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier - Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier 12 1
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 1
InMotion V8 моноколесо 1 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 36 1
Digma Allroad Max - Digma City Run - электросамокат 2 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 95 1
Xiaomi MiJia Bluetooth Hygrothermograph 2 1
Xiaomi MiJia M365 - самокат 1 1
LG Hygiene Fresh 6 1
Carl Zeiss Vario-Tessar 45 1
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 1
Olympus TruePic ASIC 47 1
Aqara Smart Door Lock 4 1
GoPro Karma 1 1
GoPro Fusion 1 1
Ballu Camino - Ballu Cube - Ballu Apollo - Ballu ENZO - Ballu Plaza - Ballu Deluxe - Ballu Comfort - Ballu BIH - Ballu BHG - Ballu BOGH - обогреватель электрический конвектор - электрический обогреватель 12 1
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 1
Xiaomi - Soocas 4 1
Daichi Comfort 3 1
Валов Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18469 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 178 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 1
Земля - планета Солнечной системы 10717 1
Япония 13589 1
Дания - Королевство 1320 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1732 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1600 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 387 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5312 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2035 5
Зоология - наука о животных 2798 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5947 4
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 692 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5352 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11488 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5770 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7057 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6457 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2982 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1842 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 810 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 161 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10833 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1452 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 542 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 447 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 317 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20567 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1662 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 938 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2194 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8265 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 357 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1133 1
Сон - Somnus 458 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1332 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 610 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 234 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 353 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2608 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 676 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 99 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 224 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
