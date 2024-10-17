Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Golder Electronics – один из старейших производителей техники для дома, ухода за собой и премиальной посуды. В портфель компании входят бренды VITEK, Röndell, Maxwell и Coolfort.
СОБЫТИЯ
|17.10.2024
|
«Сеть компьютерных клиник» теперь обслуживает бренды Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort
уверенности потребителям в долгой жизни их “помощников по дому”». Услуги по сервису бытовой техники Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort «Сеть компьютерных клиник» оказывает не только потребителя
|05.07.2024
|
Merlion скупил знаменитые в России бренды техники. Под его контроль перешли Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort
Новый владелец Vitek Российский ИТ-дистрибьютор Merlion сообщил CNews о покупке компании ООО «Голдер-Электро
|22.06.2010
|
Golder Electronics оптимизирует бизнес-процессы с помощью Microsoft Dynamics AX
о запуске проекта по внедрению комплексного бизнес-решения на базе Microsoft Dynamics AX в компании Golder Electronics. Golder Electronics занимается продажей и обслуживание малой бытово
|29.02.2008
|
Vitek подвел итоги 2007 года в России
Российский дистрибутор Golder Electronics (бренд Vitek) подвел итоги своей деятельности в 2007 г. Результатом работы компании за этот год стал
|13.02.2008
|
Vitek анонсировал новые DVD-проигрыватели
Компания Golder Electronics, известная под торговой маркой Vitek, анонсировала новые модели DVD-проигрывателей VT-4105, VT-4106, VT-4119 и VT-4120. Нови
|15.10.2007
|
Golder Electronics представляет новые DVD-плееры Vitek
Компания Golder Electronics представляет на российском рынке новые DVD-проигрыватели Vitek: VT-4080, VT-4083, VT-4077 и VT-4081, отличающихся классическим дизайном, простотой исп
|28.04.2007
|
ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций "Голдер-Электроникс" объемом 1 млрд. руб
олдер-Электроникс" (Москва, производитель малой бытовой техники и видео- и аудиотехники под брендом Vitek), сообщает РБК. Эмитент намерен разместить по открытой подписке 1 млн. ценных бумаг ном
|13.02.2007
|
В «Голдер Электроникс» внедрили контакт-центр Avaya
медийного контакт-центра на базе оборудования Avaya в компании «Голдер Электроникс» (торговая марка Vitek). В связи с активным развитием бизнеса в 2006 г. (объем продаж компании за 2006 г. увел
|13.02.2007
|
Новая 5.1-канальная система со встроенным FM-радио от Vitek
Голдер Электроникс» представила на российском рынке новую модель 5.1-канальной акустической системы Vitek VT-4038. Новая модель, несмотря на небольшие габариты, имеет высокий уровень выходной м
|01.02.2007
|
Контакт-центр Avaya обслуживает брeнд года Vitek
Бренд Vitek хорошо известен на российском рынке бытовой техники. С момента возникновения он был чет
|16.01.2007
|
Vitek выпустил новый DVD-рекордер
Компания «Голдер Электроникс» (марка Vitek) выпустила на российский рынок сразу две новинки: DVD-рекордер VT-4094 и магнитолу с CD
|19.12.2006
|
Оборот "Голдер Электроникс" к 2009 г. увеличится вдвое
Оборот компании "Голдер Электроникс", владеющей торговой маркой бытовой техники и электроники Vitek, в 2006 г. вырастет почти на 40% по сравнению с показателем 2005 г. ($143 млн.) и соста
|26.04.2006
|
Оборот "Голдер-Электроникс" в 2005 г. составил меньше, чем заявлялось
По уточненным данным, оборот компании «Голдер-Электроникс» (торговая марка Vitek) в 2005 г. составил $143 млн., сообщает РБК. Ранее компания объявляла об обороте в $180
|11.04.2006
|
Оборот Vitek в 2005 г. вырос на 30%
Оборот компании "Голдер-Электроникс" (торговая марка Vitek) в 2005 г. вырос более чем на 30% по сравнению с показателем 2004 г. и составил $180 мл
|25.03.2005
|
Доля Vitek в 2004 году составила 10%
Компания «Голдер-Электроникс» подвела итоги деятельности по продвижению бренда Vitek на российском рынке бытовой электроники. Ежегодно объем продаж продукции Vitek н
