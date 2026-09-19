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БТиЭ Гаджеты кухонные Кофемолка Coffee Grinder

СОБЫТИЯ

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19.09.2026 Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома 2
25.11.2025 «М.видео» запускает эксклюзивные продажи умных автоматических кофемашин KAXFREE SF1 Max и SF1 Pro 1
25.05.2025 Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM 1
22.05.2025 Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста 2
25.09.2024 Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM 1
25.12.2023 Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ 1
15.12.2023 Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году 2
19.12.2022 Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
16.10.2022 Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM 3
17.05.2021 Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж 3
26.03.2021 7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM 2
01.04.2020 Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку 1
06.12.2019 Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM 1
21.08.2019 Что умеют умные чайники и кофемашины: разбираемся на примере лучших моделей 1
27.03.2019 7 кухонных приборов для правильного питания. Выбор ZOOM 1
08.01.2019 Выбираем кофемашину для дома. Рекомендации ZOOM 2
22.04.2016 Капсульные кофемашины. Выбор ZOOM 1
29.01.2016 Лучшие кофемашины. Выбор ZOOM 2
21.11.2014 Выбираем кофейный аппарат: советы ZOOM 2
14.11.2014 Самая ожидаемая бытовая техника с Wi-Fi 1
18.07.2014 Жизнь в стиле ретро: обзор стилизованной бытовой техники 1
13.12.2013 Новый год настаёт. «Бытовые» подарки под ёлку. Выбор ZOOM.CNews 1
20.03.2013 Печатная еда будущего: забудь про магазины 1
13.01.2012 Разбираем подарки: самая удивительная и нелепая техника по версии ZOOM.CNews 1
30.09.2011 Бытовая техника для офиса. Выбор ZOOM 1
05.08.2011 Удивительное рядом! Обзор необычной и красивой бытовой техники 1
18.08.2008 Подошвы утюгов: обзор и правила выбора 1
17.07.2008 Новые кофемашины: содружество Saeco и BMW 2
10.06.2008 Кофеварки уровня Hi-End: советы для гурманов 3
04.06.2008 Выбор ZOOM: кофемолки 2
19.05.2008 Кофемолки: удовольствие мелкого помола 3
14.03.2008 Кофемашина Krups Espresseria Automatic: автоматическое счастье 1
22.02.2008 Bugatti в подарок 1
28.12.2007 Женские штучки: бытовая техника в подарок 1
28.12.2007 Новогодние подарки на колёсах 1
06.12.2007 Капучино и латте одной кнопкой: «Krups», «Saeco», «Jura» 3
05.12.2007 Наушники для плеера - правильный выбор 1
05.12.2007 Хиты продаж: кофеварки 1
29.10.2007 Капельные и гейзерные кофеварки: кофе без хлопот 1
12.10.2007 Хит-парад жерновых кофемолок: великолепная пятёрка 2

Публикаций - 48, упоминаний - 76

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 26
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 66 19
Philips 2100 14
Siemens AG - Siemens Group 2675 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 5
JVC Kenwood 422 5
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 56 4
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 134 4
Binatone 20 3
Kitfort 79 3
Samsung Electronics 11125 3
LG Electronics 3744 3
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 3
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 2
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 2
Yandex - Яндекс 9326 2
Xiaomi - Сяоми 2271 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 2
Ring 65 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 68 2
Audio-Technica 27 1
STARWIND 35 1
Koss 39 1
Oursson 8 1
X Corp - Twitter 2942 1
Apple Inc 13255 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 414 1
HP Inc. 5907 1
Toshiba Corporation 2984 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 50 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 250 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 164 1
AKG 66 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
Moxa - Моха 34 1
Google LLC 12766 1
Haier Group 232 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
Krups 32 13
Braun GmbH 79 6
Groupe SEB - Tefal 108 5
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 5
Melitta 6 4
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 24 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2987 3
BMW Group 485 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Whirlpool KitchenAid 30 3
Hansa - Ханса 119 3
Smeg 19 3
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Hyundai Motor Company 439 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 129 2
Miele - Миле 139 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 156 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Dyson 157 2
Zauber 4 1
Daikin Industries 64 1
Nescafé 6 1
Bugatti 17 1
BMW Designworks Group 15 1
Cuisinart 2 1
Beurer - Бойрер 19 1
Kickstarter 138 1
Boeing 1032 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Bentley Motors 75 1
UMA - United Music Agency 40 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Ferrari NV 159 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Гранит 57 1
Rendez-Vous - Рандеву 26 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 492 41
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13334 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6459 17
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 622 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 377 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14852 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 232 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27061 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13123 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36609 11
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1171 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8577 10
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 793 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Блендер 103 9
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3089 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13570 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7978 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 106 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 70 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13755 6
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1197 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10792 6
Тостер 69 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 82 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10003 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26710 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2748 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2026 5
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 783 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 149 5
Бойлер 31 4
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1388 4
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 542 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2610 4
Аксессуары 4316 4
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 228 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28493 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6629 4
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 17
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 11
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 10
Polaris PCM - Polaris PACM - кофеварка 7 6
Google Android 15325 6
Apple iOS 8629 6
Groupe SEB - Moulinex ME 56 5
Bosch MKM - серия кофемолок 4 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 975 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 462 4
Krups XP 5 4
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 3
Redmond RCM - кофеварка 3 3
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 3
Apple Siri - Голосовой помощник 449 3
Xiaomi Mi Home 95 3
Schneider Electric Glass Touch Panels 4 3
Krups GVX 3 3
Xiaomi MiJia 60 2
Redmond SkyKettle - электрочайник 12 2
Redmond SkyCoffee 3 2
Redmond R4S - Ready for Sky 4 2
Binatone CG - серия кофемолок 2 2
Braun AromaPassion - Braun Aromaster - кофеварки 2 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 311 2
Apple iPhone 6 4860 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 200 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Krups Espresseria - кофемашина 3 2
Krups EA 2 2
LG Kompressor Follow Me 20 1
LG Multi Air Flow 16 1
Xiaomi Mi Smart Kettle - электрочайник 5 1
Polaris IQ Home 34 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 194 1
Много приложений - RuStore - Рустор 654 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 1
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier - Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier 12 1
Тикунов Дмитрий 4 3
Вараксина Ольга 9 3
Марфин Алексей 13 2
Сергеенко Василий 7 2
Юхимец Александр 1 1
Яроцкая Мария 3 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 132 1
Славинский Сергей 1 1
Дмитриев Юрий 5 1
Каримова Адель 1 1
Bugatti Ettore - Бугатти Этторе 1 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Schmed Arthur - Шмед Артур 1 1
Zappella Sergio - Запела Сержио 1 1
Левкевич Михаил 59 1
Головин Даниил 34 1
Криницкий Игорь 26 1
Кульченко Роман 14 1
Михеев Владимир 14 1
Урусов Александр 17 1
Толстобров Михаил 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 167752 21
Италия - Итальянская Республика 4517 21
Европа 25016 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 7
Германия - Федеративная Республика 13281 6
Франция - Французская Республика 8195 6
Сатурн - Титан (спутник) 542 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 4
Япония 13843 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 3
Германия - Берлин 738 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 421 2
Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 2
Земля - планета Солнечной системы 10896 2
Азия - Азиатский регион 5946 2
Словения - Республика 255 2
Сингапур - Республика 1959 2
Турция - Турецкая республика 2638 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 2
Таиланд - Королевство 936 2
Италия - Венеция 78 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 195 1
Европа Континентальная 39 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4524 1
Америка Южная 884 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1091 1
Израиль 2869 1
Африка - Африканский регион 3647 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Австрия - Вена 261 1
США - Калифорния 4839 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Нидерланды 3765 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6243 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5553 20
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 82 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4724 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27545 13
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 637 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5645 10
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 200 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1531 8
Пищевая промышленность - Чай 149 8
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 482 8
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 655 7
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 591 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11739 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7908 5
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1241 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 566 4
Английский язык 7059 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2118 3
Сон - Somnus 493 3
Зоология - наука о животных 2902 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1747 3
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 469 3
Металлы - Никель - Nickel 361 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1160 3
Пищевая промышленность - Какао 35 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1919 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 490 3
Ergonomics - Эргономика 1764 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7655 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1958 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1381 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2073 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 386 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 2
Орехи - Nuts 64 2
Металлы - Золото - Gold 1259 2
CNews - ZOOM.CNews 1912 9
Чудо техники 60 1
Cosmopolitan 25 1
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 9 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Electrolux Design Lab 6 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
Red Dot Design Award 57 1
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