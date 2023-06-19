Получите все материалы CNews по ключевому слову
|19.06.2023
|
Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж
— придется выходить из ситуации при помощи подручных способов.Char-Broil Performance 2 Передвижной газовый гриль из линейки Performance оснащен сразу всем, что может потребоваться на пикнике д
|29.06.2021
|
Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM
о небольшие порции она приготовит быстро. В основном, в микроволновках используется три типа гриля: Гриль с ТЭНом – самый распространенный и бюджетный вариант. С его помощью можно легко поджари
|20.04.2020
|
Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили
удваивая место под приготовление блюд. Мощность Bosch TFB3302V составляет 1800 ватт.Kitfort KT-1603 Электрогрили марки Kitfort широко представлены на российском рынке, однако наибольшим успехом
|17.05.2019
|
Газовые и электрические грили для дачи: 10 лучших моделей
Современные грили работают от газа или электричества, позволяя приготовить блюдо быстро и без лишних хлоп
|03.09.2018
|
Лучшие устройства для жарки мяса в домашних условиях: выбор ZOOM
для запекания рыбы, камень для пиццы, корзину для копчения и другие аксессуары. Даже такой большой электрогриль можно разогреть до температуры 240-260° — для этого используется алюминиевый теп
|01.08.2018
|
Обзор гриля Redmond SteakMaster RGM-М805
ет в поддон. Нагрев гриля проще настроить и, в отличие от сковородки, контролировать. Однако не все грили жарят одинаково хорошо. Некоторые модели вполне достойно справляются с овощами и котлет
|05.08.2015
|
Обзор Bork G802. Царь грилей
альной точки зрения? Комбинация сковородки и электроплиты в «одном флаконе». Впрочем, закрывающиеся грили, как наш сегодняшний подопытный, обладают ещё одной важной, недоступной обычным сковоро
|18.06.2010
|
Аэрогриль: пора есть здоровую пищу
илям. Мы постарались обнаружить не только плюсы, но и минусы этих приборов. Но обо всем по порядку. Аэрогриль. Познакомимся поближе... Просто аэрогриль Чтобы понять – так ли полезна и вк
|22.10.2007
|
TOP 5: лучшие микроволновые печи с функцией «гриль»
х три. Верхний гриль — гибрид кварцевого и инфракрасного керамического, нижний — тэновый. Кварцевый гриль нагревается мгновенно, инфракрасные лучи керамического более глубоко проникаю
|15.10.2007
|
Воздушная печка: обзор аэрогрилей
Придумали аэрогриль в США более 20 лет назад. Идея здоровья нации воплотилась в приборе, с помощью которого можно готовить пищу с минимальным содержанием жира, а значит, без лишнего вреда для организма.
|23.08.2007
|
Пароварка и СВЧ-печь: эффективный симбиоз
ховыми шкафами, но и с пароварками. Это такие приспособления, как ТЕН-овый гриль, излучающий тепло, кварцевый гриль, распространяющий волны, по спектру близкие к солнечному. Это и режим конвекц
|13.08.2007
|
Гриль и конвекция в микроволновых печах
1; хрустящей корочки, которая получается лишь с функцией гриля. В современных микроволновках бывают грили, или нагревательные элементы, двух видов — тэновый (LG MC-7644A, SAMSUNG CE2738NR)
