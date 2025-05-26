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Redmond SkyCooker
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM 1
|22.03.2021
|Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 2
|23.06.2020
|Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM 2
|27.03.2019
|7 кухонных приборов для правильного питания. Выбор ZOOM 1
|05.03.2019
|7 кухонных приборов, облегчающих быт: выбор Zoom 4
|28.12.2018
|Лучшая бытовая техника 2018-2019 года 3
|26.12.2018
|Новогодние подарки, которые подойдут всем: выбор ZOOM 2
|28.09.2018
|Обзор мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-M92S 4
|06.04.2018
|Лучшие умные кухонные устройства REDMOND. Выбор ZOOM 2
|02.01.2018
|10 лучших устройств для кухни: Выбор ZOOM 2
|17.10.2016
|Лучшая «умная» бытовая техника. Выбор ZOOM 1
|08.01.2016
|Пять лучших мультиварок: выбор ZOOM 2
|04.11.2015
|Интернет вещей: бытовая техника с беспроводными технологиями 2
Redmond SkyCooker и организации, системы, технологии, персоны:
|Haier - Candy Group - Канди 98 2
|Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 2
|Miele - Миле 134 1
|Dyson 128 1
|eBay Inc 1624 1
|Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 1
|Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 139 1
|Braun GmbH 76 1
|LEGO 248 1
|RawMID - Равмид 3 1
|Makita - Макита 24 1
|Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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