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Redmond SkyCooker


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM 1
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 2
23.06.2020 Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM 2
27.03.2019 7 кухонных приборов для правильного питания. Выбор ZOOM 1
05.03.2019 7 кухонных приборов, облегчающих быт: выбор Zoom 4
28.12.2018 Лучшая бытовая техника 2018-2019 года 3
26.12.2018 Новогодние подарки, которые подойдут всем: выбор ZOOM 2
28.09.2018 Обзор мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-M92S 4
06.04.2018 Лучшие умные кухонные устройства REDMOND. Выбор ZOOM 2
02.01.2018 10 лучших устройств для кухни: Выбор ZOOM 2
17.10.2016 Лучшая «умная» бытовая техника. Выбор ZOOM 1
08.01.2016 Пять лучших мультиварок: выбор ZOOM 2
04.11.2015 Интернет вещей: бытовая техника с беспроводными технологиями 2

Публикаций - 13, упоминаний - 28

Redmond SkyCooker и организации, системы, технологии, персоны:

Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 9
Samsung Electronics 10370 5
LG Electronics 3637 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 3
Philips 2064 2
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 59 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2578 1
Google LLC 11946 1
Nintendo 779 1
Xiaomi 1816 1
Haier Group 179 1
Sony 6571 1
Amazon - iRobot 58 1
iconBIT 38 1
Fujitsu 2047 1
Цифра ГК 2472 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
Timberk 24 1
Kitfort 61 1
Haier - Candy Group - Канди 98 2
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 2
Miele - Миле 134 1
Dyson 128 1
eBay Inc 1624 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 139 1
Braun GmbH 76 1
LEGO 248 1
RawMID - Равмид 3 1
Makita - Макита 24 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24699 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 97 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 553 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7425 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7817 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 211 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12397 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12638 6
Дистанционное управление - Удалённое управление 1162 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 380 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25987 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1842 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14023 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6131 5
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 236 5
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1070 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 214 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 321 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 4
Умные платформы 1753 4
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 653 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 354 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 728 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 134 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9840 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17371 3
Аксессуары 3969 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11528 3
Блендер 96 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3965 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 137 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24801 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24907 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7175 2
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 69 2
Нагреватель - нагревательный элемент 105 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3011 2
Google Android 14259 5
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 3
Xiaomi Mi Home 75 3
Redmond SkyKettle - электрочайник 11 3
Groupe SEB - Tefal Optigrill - Tefal CB - Tefal GC - гриль 7 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7170 2
Redmond RMC - мультиварка 7 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 2
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 2
LG Smart Diagnosis 14 2
Xiaomi Mi Smart Kettle - электрочайник 5 2
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 2
Electrolux SenseBoil - индукционная варочная панель 3 2
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 2
Electrolux Hob2Hood - вытяжка 5 2
Google Play - Google Store - Android Market 3345 1
Apple - App Store 2931 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Google YouTube - Видеохостинг 2809 1
Apple iOS 7964 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1386 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 695 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1305 1
Совкомбанк Халва 22 1
Redmond SkyOven 6 1
Redmond Smart Home 4 1
Redmond SteakMaster 9 1
Groupe SEB - Moulinex CE 2 1
Redmond MasterFry - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 2 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 72 1
Honor Watch Magic - умные часы 54 1
Huawei Watch - Умные часы 104 1
Acer Spin - Серия ноутбуков 12 1
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 72 1
Xerox B - монохромные МФУ 9 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 103 1
Acer VisionCare 66 1
Acer PE - Серия мониторов 2 1
Acer Low Dimming 62 1
Philips HR - паста-машина для изготовления макаронных изделий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 866 1
Земля - планета Солнечной системы 10464 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5243 1
Беларусь - Минск 650 1
Сатурн - Титан (спутник) 483 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 526 8
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 413 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5664 4
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 426 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 514 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 189 3
Пищевая промышленность - Чай 125 3
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 530 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5016 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5084 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1092 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5004 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6048 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1284 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 700 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5318 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 623 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2679 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1718 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 153 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1922 1
Литий - Lithium - химический элемент 567 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1139 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6103 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 204 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 136 1
Зоология - наука о животных 2691 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 123 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 77 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 77 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 310 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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