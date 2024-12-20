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Xiaomi Viomi Technology

Xiaomi - Viomi Technology

Viomi Technology Co. — Ltd компания, ориентированная на повсеместное внедрение концепции 5G+AI+IoT. Бренд разрабатывает и производит умную бытовую технику, ведет научно-исследовательскую деятельность. 


20.12.2024 Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса 1
23.05.2024 Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM 1
10.04.2023 Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей 1
21.06.2021 Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона 1
15.03.2021 Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR 1
14.12.2020 Стартовали российские продажи робота-пылесоса Viomi V2 Pro с комбинированной системой уборки. Цена. Фото 1
24.11.2020 В России стартовали продажи робота-пылесоса для влажной уборки Viomi V3. Цена. Фото 1
24.09.2020 Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 5
Ланит - diHouse - Дихаус 188 3
Mixtech - Микстех - сеть сервисных центров 4 2
Toshiba Corporation 2927 1
Aqara - Акара.Ру 27 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 1
LG Electronics 3614 1
Midea 35 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Yeelight 15 1
ДОК 828 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Google LLC 11775 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 3
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 969 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Электротехника - инвертор 148 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Часы - Watch 941 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Night Vision - режим ночного видения 358 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
SLAM - Simultaneous Localization and Mapping - Система одновременной локализации и построения карты - Метод одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения 20 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Оцифровка - Digitization 4541 1
Аксессуары 3881 1
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 6
Xiaomi Mi Home 74 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 2
Xiaomi Viomi Cross - серия кондиционеров 1 1
Xiaomi - Soocas 4 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Oclean 4 1
Xiaomi MiJia Sweeping Vacuum Cleaner 3 1
Ecovacs HOME 4 1
Ecovacs Deebot 9 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
Xiaomi Deerma 5 1
Mi 70mai 4 1
Polaris IQ Home 28 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 1
Anker Eufy 8 1
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
Apple iLife 72 1
Носков Константин 236 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Зоология - наука о животных 2604 1
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