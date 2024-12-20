Xiaomi Viomi Technology
Viomi Technology Co. — Ltd компания, ориентированная на повсеместное внедрение концепции 5G+AI+IoT. Бренд разрабатывает и производит умную бытовую технику, ведет научно-исследовательскую деятельность.
Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi 1732 5
|Ланит - diHouse - Дихаус 188 3
|Mixtech - Микстех - сеть сервисных центров 4 2
|Toshiba Corporation 2927 1
|Aqara - Акара.Ру 27 1
|Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 1
|LG Electronics 3614 1
|Midea 35 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
|Yeelight 15 1
|ДОК 828 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Google LLC 11775 1
|Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 5
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
|Носков Константин 236 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
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