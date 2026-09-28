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Xiaomi Smartmi Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier

Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier - Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier
  • Smartmi Evaporative Humidifier 3 lite увлажняет воздух не образуя конденсата и не создавая эффект тумана, что помогает предотвратить порчу мебели и напольных покрытий. Увлажнитель образует ультратонкую водяную пленку, а мощный вентилятор с перекрестным потоком воздуха выдувает эту пленку, что обеспечивает естественную влажность.

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28.09.2026 Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM 1
06.10.2025 Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж 1
22.12.2024 За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025 1
16.10.2024 7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху 4
19.12.2022 Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
30.11.2022 Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM 1
04.10.2022 Лучшие умные очистители воздуха: хиты продаж 1
21.07.2022 Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM 2
09.11.2021 Лучшие традиционные увлажнители и мойки воздуха: выбор ZOOM 1
24.10.2021 Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM 1
13.04.2021 Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM 3
24.09.2020 Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию 1
23.05.2019 Лучшие устройства для борьбы с аллергией: очистители воздуха, увлажнители и мобильные ингаляторы 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Xiaomi Smartmi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2281 8
Yandex - Яндекс 9357 6
Timberk 26 4
Kitfort 79 4
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 4
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 3
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 3
Google LLC 12782 3
Yeelight 17 2
LG Electronics 3745 2
Philips 2100 2
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 130 1
Aqara - Акара.Ру 38 1
Ballu Industrial Group 52 1
Tuya Inc 18 1
Apple Inc 13275 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 1
VK - Mail.ru Group 3615 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 317 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 135 1
Шахты 0 1
Ланит - diHouse - Дихаус 269 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 1
Xiaomi - Viomi Technology 13 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 56 1
STARWIND 35 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 47 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Beurer - Бойрер 19 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Dyson 157 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 396 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 117 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27118 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13590 8
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2295 8
Вентилятор - Fan 1084 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6468 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13358 7
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 881 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13114 6
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 336 5
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 158 5
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1390 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6518 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3634 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1206 4
Дистанционное управление - Удалённое управление 1283 4
Таймер - Timer 448 4
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 146 3
Угольный фильтр - Carbon Filter 48 3
Умные платформы 2011 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14419 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8590 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10819 3
Night Vision - режим ночного видения 407 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1226 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3751 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3098 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14876 3
Оповещение и уведомление - Notification 6099 2
Фильтр для воды - Water Filter - Водяной фильтр 25 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1118 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 379 2
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 181 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10029 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1200 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2511 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 785 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 643 2
Xiaomi Mi Home 96 10
Polaris PUH - увлажнитель воздуха 12 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 979 8
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 463 8
Polaris IQ Home 35 6
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 4
Electrolux EHU - Electrolux EHW - Electrolux EHAW - мойки воздуха, умные увлажнители воздуха 9 4
Xiaomi Deerma 8 4
Apple Siri - Голосовой помощник 449 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 313 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 202 3
Gen Digital - Avast Smart Life 35 3
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 47 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 85 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 2
Xiaomi Mi Air Purifier 7 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 110 1
Redmond RAW - Redmond RHF - климатический комплекс, увлажнитель 2 1
Redmond R4S - Ready for Sky 4 1
TCL Home App 8 1
TCL Air Purifier 1 1
Hisense - Gorenje Classico - Gorenje K - чайник 1 1
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 1
Xiaomi - Soocas 4 1
Polaris PCM - Polaris PACM - кофеварка 7 1
Tuya Inc - Tuya Smart 16 1
LG ThinQ 35 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 241 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 276 1
Яндекс.Заправки 42 1
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 1
Philips HU - серия увлажнителей воздуха - мойка воздуха 3 1
LG HW - мойка воздуха, увлажнитель 4 1
Xiaomi MiJia 60 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 194 1
Mi 70mai 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 2
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Зоология - наука о животных 2910 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 3
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 240 3
Металлы - Серебро - Silver 833 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 735 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2034 1
Металлы - Медь - Copper 868 1
Ботаника - Растения - Plantae 1176 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 317 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4605 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11751 1
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1733 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6864 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 398 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1962 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5565 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4738 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 103 1
CNews - ZOOM.CNews 1912 2
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