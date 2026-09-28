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Xiaomi Smartmi Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier
- Smartmi Evaporative Humidifier 3 lite увлажняет воздух не образуя конденсата и не создавая эффект тумана, что помогает предотвратить порчу мебели и напольных покрытий. Увлажнитель образует ультратонкую водяную пленку, а мощный вентилятор с перекрестным потоком воздуха выдувает эту пленку, что обеспечивает естественную влажность.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 19
Xiaomi Smartmi и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
|Beurer - Бойрер 19 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 2
|Россети Ленэнерго 1699 1
|Dyson 157 1
|Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
|ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 396 1
|Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168112 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 2
|Солнце - звезда Солнечной системы 5520 1
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 196 1
|CNews - ZOOM.CNews 1912 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.