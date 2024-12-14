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Yeelight


Yeelight - бренд интеллектуального освещения. Компания известна интеллектуальными осветительными приборами и решениями для умного дома


14.12.2024 Самые необычные гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM 1
15.11.2024 Умный потолочный светильник Yeelight Arwen GEN2 уже в продаже 1
26.07.2024 Новинки умного освещения Yeelight уже в продаже в России 6
26.04.2024 Бренд Yeelight объявляет о сотрудничестве с SignalRGB 3
26.03.2024 Черная светодиодная лента Yeelight в России 2
04.09.2023 Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM 2
19.04.2023 diHouse открывает шоурум diHouse Pro 1
30.11.2022 Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM 1
07.11.2022 Россияне приобрели рекордные 1,35 млн «умных» колонок 1
19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 2
25.08.2021 МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств 1
14.07.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Philips Hue 1
11.02.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi 1
14.12.2020 В России начались продажи устройств умного дома и освещения Yeelight 9
24.09.2020 Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию 1

Публикаций - 15, упоминаний - 33

Yeelight и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 7
Ланит - diHouse - Дихаус 188 7
Yandex - Яндекс 7340 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
Aqara - Акара.Ру 27 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
Rubetek - Рубетек 18 3
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 2
Google LLC 11775 2
Hikvision - Ezviz 14 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 31 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Philips 2053 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Signify - Philips Lighting 21 1
ELARI 34 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
Geozon 12 1
Xiaomi - Viomi Technology 8 1
Mixtech - Микстех - сеть сервисных центров 4 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 1
Logitech 421 1
Dropbox 498 1
Defender 128 1
HiWatch 10 1
Wiz 12 1
Apple Inc 12101 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2344 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 11
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 9
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 6
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 67 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 4
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
Аксессуары 3881 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
Умные платформы 1682 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 3
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 90 3
Освещение - яркость источника света 677 3
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1038 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Наушники - Headphones 3999 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 6
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 5
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
Apple Siri - Голосовой помощник 395 4
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 3
Apple HomeKit 41 3
Xiaomi Mi Home 74 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 2
Samsung SmartThings 42 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 24 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 1
Яндекс.Станция Мини 57 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Сбер - SberPortal 31 1
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 1
Polaris IQ Home 28 1
Mi 70mai 4 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 1
МТС Умный дом 7 1
HiPER IoT 10 1
Geozon Home 2 1
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 6 1
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
Microsoft Windows 15657 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Oclean 4 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
Apple iCloud 269 1
Xiaomi Redmi Watch 10 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Apple iMessage - Мессенджер 155 1
Петренко Михаил 3 2
Сухоруков Сергей 24 1
Лаптев Максим 18 1
Румянцева Ирина 3 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Сюникаева Марина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 3
Япония 13282 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
Английский язык 6634 1
Афина - множественное значение 55 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 1
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Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 93 1
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 166 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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