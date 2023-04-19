diHouse открывает шоурум diHouse Pro

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет об открытии шоурума diHouse Pro, где будут представлены главные новинки рынка беспроводных устройств умного дома. Любой посетитель сможет не просто посмотреть на представленную продукцию и получить консультацию на месте, но и обратиться к специалистам, которые помогут подобрать систему автоматизации и конкретные устройства, исходя из пожеланий. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Ключевой особенностью шоурума является возможность ознакомиться с различными вариантами реализации решений для умного дома. В diHouse Pro представлены следующие демозоны: гостиная, спальня, кабинет, ванная комната, прихожая и даже вариант зимнего сада с камином.

Беспроводные решения для умного дома считаются доступными по цене и легкими в установке, будучи при этом такими же надежными и качественными, как и проводные. Ключевое отличие между ними заключается в том, что фактически каждое используемое устройство (лампочка, выключатель и др.) является «умным» и может обрабатывать команды как отдельно, так и в рамках придуманных сценариев с помощью хаба. Важно отметить, что принцип модульности беспроводных решений означает, что можно начать автоматизацию с нескольких устройств, добавляя функционал по мере необходимости.

Шоурум diHouse Pro

diHouse первым предлагает на российском рынке технологию умного освещения Yeelight Pro. Кроме того, в шоуруме представлено множество других устройств, в том числе комплекты умного дома Xiaomi и Aqara, включающие в себя различные датчики (метеостанция, датчики протечки воды, утечки газа, задымления, движения и др.), розетки, карнизы и электроприводы для штор и многое другое. В наличии умные устройства домофонии и видеонаблюдения Novicam, системы видеонаблюдения HiWatch, EZVIZ, голосовые помощники и мелкая бытовая техника.

Многие новинки для систем умного дома впервые появятся на российском рынке именно в шоуруме diHouse Pro.

Марина Сюникаева, генеральный директор шоурума diHouse Pro: «Шоурум беспроводного умного дома diHouse Pro — это первый в своем роде проект, абсолютно новый подход для продажи подобного оборудования в России. Мы считаем, что беспроводные системы умного освещения и комфортного управления различными системами умного дома — это активно растущий рынок. Мы верим в дальнейшее развитие этого направления и хотим быть его участниками».

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 году составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.