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Aqara Акара.Ру

Aqara - Акара.Ру


10.04.2025 Aqara.ru представила четыре новинки в мире умного дома: устройства вышли в ограниченном тираже 1
18.11.2024 Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM 1
27.09.2023 10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM 2
12.07.2023 Новая функциональность в умном доме с «Марусей» от VK 1
14.06.2023 В России вырос спрос на товары и системы умного дома 1
27.05.2023 10 способов автоматизировать работу на даче 2
19.04.2023 diHouse открывает шоурум diHouse Pro 1
13.04.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на устройства для «умного» дома увеличился до 2,2 раз 1
16.02.2023 Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа 1
13.02.2023 Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM 2
02.02.2023 Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек 1
20.01.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: дома россиян продолжают «умнеть» - в топе лампочки, розетки, шторы и комплекты 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
07.11.2022 Россияне приобрели рекордные 1,35 млн «умных» колонок 1
25.10.2022 Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 2
09.09.2022 «Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям 1
18.05.2022 «Ситилинк» зафиксировал рост спроса на умные колонки 1
17.05.2022 «Яндекс» прекратил производство своего самого первого гаджета и выпустил «Станцию» нового поколения. Цена, видео 2
17.05.2022 «Яндекс» открыл предзаказ на «Станцию» второго поколения 1
18.04.2022 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на товары для «умного» дома в I квартале 2022 г. вырос в 1,5 раза 1
18.03.2022 Платформа умного дома «Сбера» теперь поддерживает датчики открытия, движения, температуры и влажности 2
07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют» 1
25.08.2021 МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств 1
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 3
18.01.2021 Спрос на товары для «умного дома» в России вырос за год в семь раз 1
24.09.2020 Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию 1
07.08.2020 Mail.ru расширила платформу умного дома 1

Публикаций - 28, упоминаний - 36

Aqara и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7570 16
Xiaomi 1783 16
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4061 6
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 6
Rubetek - Рубетек 21 5
Samsung - Harman - JBL 222 4
ELARI 36 4
Google LLC 11897 4
Yeelight 15 4
Apple Inc 12217 3
Philips 2060 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 3
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 3
Ростелеком 9848 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13017 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2180 2
VK - Mail.ru Group 3474 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 2
Digma 204 2
Ланит - diHouse - Дихаус 200 2
Hikvision - Ezviz 14 2
Siemens AG - Siemens Group 2598 2
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 2
Samsung Electronics 10337 1
Amazon Inc - Amazon.com 3031 1
Huawei 3990 1
LG Electronics 3632 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 632 1
Legrand 78 1
Haier Group 175 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 40 1
Xiaomi - Viomi Technology 8 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 26 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
Bose corp 32 1
HiWatch 11 1
Ballu Industrial Group 45 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2452 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 672 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 66 2
Gaggenau 34 2
Связной ГК 1372 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 880 1
Лента - Сеть розничной торговли 2121 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Метрополис ТРК 54 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 1
Dixis - Диксис 359 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
Bugatti 17 1
Beurer - Бойрер 18 1
Grundfos - Грундфос 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1804 25
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7733 21
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 165 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24491 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12646 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8764 12
Умные платформы 1728 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67858 11
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 521 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7378 10
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3055 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11378 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51917 8
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1042 8
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2742 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10214 7
Оповещение и уведомление - Notification 4768 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31408 6
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 539 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12229 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 723 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10074 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5559 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6879 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4105 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21574 4
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1002 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9753 4
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 641 4
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 181 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2133 4
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 150 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8582 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28431 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1971 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4848 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1381 3
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 69 3
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 234 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 653 14
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 168 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1151 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 176 7
Xiaomi Mi Home 74 7
Apple HomeKit 41 6
Aqara Home 8 6
Яндекс.Станция Мини 58 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 4
Gen Digital - Avast Smart Life 21 4
Google Android 14172 3
Apple iOS 7914 3
Bosch Home Connect 9 3
Стелс НПП - Stels Livicom Livi Smart Home 3 3
Google Play - Google Store - Android Market 3326 2
Apple - App Store 2920 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1819 2
Apple iPhone 6 4862 2
Philips Hue - Умные лампы и светильники 24 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 74 2
Сбер - SberPortal 31 2
Xiaomi MiJia 19 2
Polaris IQ Home 28 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 209 2
Xiaomi Mi Smart Power Plug - Xiaomi Mija Smart Plug Enhanced EU VDE Wi-F 3 2
Xiaomi Mi Smart Home 4 2
HiPER IoT 10 2
Apple Siri - Голосовой помощник 401 1
Apple iCloud 271 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 1
Яндекс.Маркет 987 1
Huawei AppGallery 291 1
Google Android Auto 35 1
Apple WatchOS 73 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 79 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 180 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 238 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5220 2
Земля - планета Солнечной системы 10437 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17659 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1749 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2789 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2009 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1320 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 955 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1494 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 6
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4967 3
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 110 3
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5027 3
Зоология - наука о животных 2674 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 618 2
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 2
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1931 1
Сон - Somnus 436 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1056 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1653 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 96 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1831 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 620 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 462 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1249 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 288 1
Металлы - Медь - Copper 800 1
Ботаника - Растения - Plantae 1059 1
Английский язык 6708 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1930 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 121 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 649 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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