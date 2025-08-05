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«Философт» представила готовое решение «умной квартиры»

ИТ-компания «Философт» совместно с федеральным девелопером «Железно» разработала уникальное для российского рынка решение – готовые комплекты оборудования для умного дома, которые будут устанавливаться в новых квартирах.

В течение нескольких месяцев эксперты «Философт» проводили тщательный отбор оборудования для будущих жителей жилых комплексов «Железно», уделяя особое внимание надежности и безопасности решений. В результате основным поставщиком технологий стал проверенный производитель Aqara.

Решение представлено в трех вариантах комплектации, адаптированных под разные площади жилья: базовый вариант для однокомнатных квартир, расширенный – для двухкомнатных, максимальный – для трехкомнатных и более просторных квартир. Каждый комплект включает контроллер – «мозг» системы, кабель патч-корд, набор датчиков (открытия дверей, протечек, температуры и влажности), умные выключатели, терморегуляторы, умную розетку и устройство для голосового управления – «Яндекс Станция Мини».

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Особенностью решения являются предустановленные сценарии работы: автоматическое включение света и установка комфортной температуры при возвращении домой, активация энергосберегающего режима при уходе, специальные настройки для просмотра фильмов и режим имитации присутствия во время отпуска. Управление системой возможно как через голосовых помощников «Яндекса» и Sber, так и через мобильное приложение «Мажордом» от «Философт».

В «Философт» подчеркивают, что создали не просто набор устройств, а целостную экосистему, избавляющую будущих жильцов от необходимости самостоятельного подбора и сложной настройки оборудования. Первые квартиры с готовыми решениями умного дома появятся в новостройках девелопера «Железно» уже в текущем году.

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