Философт - Philosoft

«Философт» — команда специалистов, которая создает системы для умного дома и девелопмента. В числе продуктов «Философт» – приложение «Мажордом», цифровая модель рынка недвижимости, система пропусков Face ID, система календарно-сетевого планирования, портал для обучения сотрудников, система стройконтроля и др.