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Философт Philosoft

Философт - Philosoft

«Философт» — команда специалистов, которая создает системы для умного дома и девелопмента.  В числе продуктов «Философт» – приложение «Мажордом», цифровая модель рынка недвижимости, система пропусков Face ID, система календарно-сетевого планирования, портал для обучения сотрудников, система стройконтроля и др. 


20.01.2025 «Мажордом» обновился: в приложении реализован Центр уведомлений для УК 1
17.12.2024 В нижегородской Выксе появится первый умный ЖК 1
04.12.2024 «Философт» интегрировала лифты Koyo в систему умного дома в проекте «Булычев» 1
22.11.2024 «Философт» обновила функционал цифровой модели рынка недвижимости 1
11.11.2024 ГК «Произведение Девелопмент» и «Философт» заключили соглашение о партнерстве 3
16.10.2024 Компания «Философт» произвела интеграцию с платформой «Умный дом Sber» 1
11.10.2024 Группа компаний «Стройкор» внедряет ERP-систему от «Философт» 2
27.09.2024 «Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от компании Sigur 1
13.09.2024 «Мажордом» интегрировал в систему умного дома продукцию Wiren Board 1
28.08.2024 «Мажордом» объявил об изменениях в ценообразовании: цифровой дворецкий стал доступнее 1
26.08.2024 Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем ИСУЭ WAVIoT 1
22.08.2024 «Философт» интегрирует электромагнитные замки Vizit в систему умного дома 1
15.08.2024 «Философт» и ГК «Атмосфера» объявили о стратегическом партнерстве 1
23.07.2024 ГК В72 приобрела лицензию на «Цифровую модель рынка недвижимости» компании «Философт» 1
26.06.2024 BM Group и «Философт» объявляют о стратегическом партнерстве 1
19.06.2024 «Философт» и BM Group подписали меморандум о партнерстве 1
13.06.2024 «Философт» и InPrice объявили о стратегическом партнерстве 2
10.06.2024 Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем «Пульсар» 1
20.05.2024 «Философт» представила обновления образовательной платформы «Учебный портал» 2
15.05.2024 Застройщик Кирова «Транс-Холдинг» внедряет ERP-систему компании «Философт» 1
07.05.2024 Разработчик «Философт» добавил в экосистему Ferrum сервис для безопасных видеоконференций 1
25.04.2024 Дома «ИркутскГорСтрой» будут оборудованы системой «умного» дома от «Философт» 2
12.04.2024 Линейка устройств умного дома Sber будет доступна к использованию в приложении «Мажордом» 2
28.03.2024 «Мониторинг дорожной сети» от «Философт» включен в реестр российского ПО 1
08.02.2024 «Философт» выводит на рынок новый продукт для мониторинга дорожной сети 1
22.12.2023 «Философт» внедряет искусственный интеллект в систему умного дома 1
14.12.2023 На базе системы «Мажордом» будет реализован умный дом в жилом комплексе «Зарядное» 2
16.11.2023 «Философт» разработает новое программное обеспечение для автоматизации девелоперского бизнеса 1
12.10.2023 ГК «Подрядчик» цифровизирует процесс обучения сотрудников с помощью «Учебного портала» компании «Философт» 2
06.10.2023 «Философт» готовит осеннее обновление образовательной платформы «Учебный портал» 2
25.09.2023 «Философт» выходит на рынок ИЖС с ИТ-решениями для умного дома 1
22.09.2023 Девелопер «Фабрика атмосферы» усилит управление ресурсами с помощью ERP-системы «Философт» 1
25.08.2023 «Философт» выводит на рынок «Цифровую модель рынка недвижимости» 1
19.07.2023 «Философт» выполнила редизайн главного экрана приложения «Мажордом» 1
13.07.2023 «Ленрусстрой» интегрирует ERP-cистему «Философт» в процессы управления строительной корпорацией 1
10.07.2023 В приложение «Мажордом» добавлена функция создания «умных» виджетов 1
06.07.2023 «Философт» запустила продажи модулей образовательной платформы «Учебный портал» 1
02.05.2023 «Философт» и Wiren Board объявили о стратегическом партнерстве 1
10.04.2023 «Философт» создала «умный» маркетплейс для мобильного приложения «Мажордом» 1
21.12.2022 «Философт» выведет на рынок пять ИТ-продуктов для строительной отрасли в 2023 году 2

Публикаций - 43, упоминаний - 55

Философт и организации, системы, технологии, персоны:

Majordomo - Мажордомо 17 3
Wiren Board 6 2
8213 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Promt - Промт 293 1
МКД 56 1
Тепловодохран НПП 1 1
Yandex - Яндекс 7339 1
InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 39 1
Сигурд-Айти - Sigur 11 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
ЛенРусСтрой СК 2 2
BM Group - БМ Групп 6 2
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
ИркутскГорСтрой 1 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Vizit 4 1
Федеральное казначейство России 1772 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 15
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 4
Умные платформы 1682 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 3
Оцифровка - Digitization 4539 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 294 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 229 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 839 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Философт - Мажордом 25 22
Apple Face ID 209 9
Философт - ЦМРН - Цифровая модель рынка недвижимости 8 8
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
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