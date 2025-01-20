Философт Philosoft
«Философт» — команда специалистов, которая создает системы для умного дома и девелопмента. В числе продуктов «Философт» – приложение «Мажордом», цифровая модель рынка недвижимости, система пропусков Face ID, система календарно-сетевого планирования, портал для обучения сотрудников, система стройконтроля и др.
Философт и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛенРусСтрой СК 2 2
|BM Group - БМ Групп 6 2
|Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
|ИркутскГорСтрой 1 1
|Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
|Vizit 4 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Власов Иван 28 25
|Павлов Дмитрий 13 2
|Кузакова Анна 1 1
|Веприков Сергей 1 1
|Клепиков Сергей 2 1
|Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
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