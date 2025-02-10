«Философт» обновил функционал цифровой модели рынка недвижимости

Компания «Философт», специализирующаяся на разработке программного обеспечения для рынка недвижимости, сообщила об обновлении функционала цифровой модели рынка недвижимости (ЦМРН). Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Ключевым обновлением ЦМРН стало добавление графика ценового коэффициента на странице «Спрос», которая позволяет проанализировать долю выбранной компании в общем объеме продаж по городу.

График отражает соотношение стоимости 1 кв. м выбранной компании со среднерыночной стоимостью.

На графике в ежемесячной динамике приведены три показателя: средняя стоимость квадратного метра по городу (с учетом установленных фильтров); средняя стоимость квадратного метра для выбранной компании; - процентное соотношение между вторым и первым показателями.

С помощью графика ценового коэффициента можно оценить позицию компании на рынке и понять ценовые стратегии конкурентов. Эта информация имеет большое значения для выстраивания собственной эффективной ценовой политики и своевременной адаптации к изменениям рынка. Например, если стоимость, установленная застройщиком, выше средней по рынку, это может указывать на то, что компания ориентирована на премиальный сегмент. Возможно, причина может быть и в том, что основной конкурентный фактор такой компании — не цена, а другие характеристики. Например, высокое качество объектов, комфортные сроки сдачи и более выгодные условия покупки.

Если цены сопоставимы с рынком, можно сделать вывод, что компания работает в среднем ценовом сегменте и устанавливает цены на свою недвижимость в соответствии с общими тенденциями.

Если значение показателя ниже рынка и при этом квартирография объектов также ниже среднего значения, это указывает на то, что компания предлагает более доступное жилье в эконом-сегменте.

Заметное снижение ценового коэффициента для компании может указывать на то, что используется демпинг цен с целью увеличения объема продаж.