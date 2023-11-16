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Цифровизация Бизнес-приложения
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«Философт» разработает новое программное обеспечение для автоматизации девелоперского бизнеса

Разработчик ИТ-решений для девелопмента «Философт» готовит для рынка продукт, который впервые предоставит возможность глубокой интеграции и обмена данными со специализированным программным обеспечением, которое используется в компании: начиная от «1С:Бухгалтерии» и заканчивая проектировочным софтом и «Стройконтролем», для достижения бесшовного рабочего процесса при взаимодействии разных отделов и служб. Данный продукт существенно повысит степень автоматизации процессов и улучшит качество работы.

«Мы постоянно изучаем потребности девелоперского бизнеса и создаем продукты под запросы застройщиков. Наше новое программное обеспечение позволит девелоперам автоматизировать как специализированные процессы: календарно-сетевое планирование, управление и контроль проектной деятельности, основных метрик и показателей; так и административные: оформление отпусков и командировок, электронный документооборот и согласование внутри компании», — сказал Иван Власов, директор «Философт».

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Безопасность

У системы есть свои весомые преимущества по сравнению с конкурентами, утверждают в компании. Прежде всего она будет создан под потребности и запросы девелоперского рынка. Новый продукт «Философт» объединит в себе всё: CRM-систему с телефонией, календарно-сетевое планирование, систему аналитики для контроля различных показателей и метрик деятельности компании, интеграцию и обмен данными сразу несколькими независимыми базами данных «» от нескольких юридических лиц, корпоративный мессенджер, интерактивную структуру компании с должностными инструкциями, планом развития для выбранной должности, управление и контроль доступа, администрирование пропускного режима, видеонаблюдение.

Продукт позволит избежать многих проблем, с которыми сталкиваются застройщики: долгое оформление и согласование отпусков и командировок. Непрозрачное ведение и управление девелоперскими проектами. В продукте будет реализован весь девелоперский цикл проект со всеми этапами, контрольными точками, отслеживанием показателей и метрик, руководители смогут видеть текущий статус по проектам и их отдельных этапов на наглядном дашборде. Разрозненная коммуникация сотрудников и запутанная структура компании, где сотрудники не знают все отделы и им трудно найти нужного специалиста, если они лично не знакомы. В системе будет наглядная и интерактивная схема структуры компании с описанием должностных обязанностей каждого сотрудника.

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