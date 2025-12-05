Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

EPCM-инжиниринг EPC-контракт engineering, procurement and construction инжиниринг, снабжение, строительство


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


05.12.2025 «Техзор»: цифровизация стройплощадок – зона высокого роста в девелопменте 1
01.12.2025 Pragmacore запустила услугу «Технический заказчик» и представила обновления модулей платформы 1
21.11.2025 GigaChat ускорит приемку документов при строительстве линейных объектов 1
20.11.2025 GigaChat ускорит приемку документов при строительстве линейных объектов 1
09.10.2025 Pridex представила российскую биометрическую систему безопасности для стройплощадок «СтройКонтроль» 1
29.09.2025 Pragmacore 360 представила обновления в модулях платформы 1
06.03.2025 «Базис Недвижимость» выпустила мобильное приложение для iOS 1
11.02.2025 Pragmacore представила бесшовную систему управления строительными проектами Pragmacore 360 1
11.10.2024 Группа компаний «Стройкор» внедряет ERP-систему от «Философт» 1
04.10.2024 Платформа Pragmacore представила масштабное обновление 1
15.05.2024 Застройщик Кирова «Транс-Холдинг» внедряет ERP-систему компании «Философт» 1
07.05.2024 Разработчик «Философт» добавил в экосистему Ferrum сервис для безопасных видеоконференций 1
16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая 1
16.11.2023 «Философт» разработает новое программное обеспечение для автоматизации девелоперского бизнеса 1
20.07.2023 Цифровая платформа для стройки Pragmacore представила новый модуль «Стройконтроль» для контроля и управления строительным процессом 2
21.12.2022 «Философт» выведет на рынок пять ИТ-продуктов для строительной отрасли в 2023 году 1
07.12.2022 «Философт» разработала отраслевую ERP-систему для управления девелоперскими проектами 1
15.09.2022 Директор цифровой трансформации Счетной палаты в интервью CNews — о новых подходах к анализу данных 1
20.04.2020 Cтройконтроль на «удаленке» 1
17.12.2018 «НИИК» контролирует объекты строительства с помощью «1С:ERP Управление строительной организацией 2» 1
13.12.2018 «1С-Рарус» внедрил «1С:ERP Управление строительной организацией 2» в компании НИИК 5
18.01.2017 Autodesk и AСЭ будут сотрудничать в области BIM для строительства промышленных объектов 1
10.09.2015 Информационно-поисковая система NormaCS интегрирована с облачной системой «СтройКонтроль» 1
07.11.2014 «ЭлТех СПб» вывела часть проектных мощностей в самостоятельный бизнес 1
20.05.2014 Завершено формирование деловой программы конференции «ПМСофт» по управлению проектами 1
13.12.2011 Росатом приступил к реализации проекта по управлению единой отраслевой нормативно-справочной информацией 1
17.09.2009 Motorola представила новый портфель решений для LTE-сети 1
07.05.2001 Исследование "Андерсен" и Blue Martini: три фактора успеха в B2B 1

Публикаций - 28, упоминаний - 33

EPCM-инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:

Философт - Philosoft 63 6
8983 4
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 2
1С-Рарус 935 2
Autodesk 622 2
Andersen Group - Андерсен Групп - Артур Андерсен 14 1
Polaroid 67 1
Lenovo EMC - Iomega 175 1
ПМСофт 60 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 170 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 23 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
Прагма - Тангл - Tangl 31 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Потенциал 3 1
Системы документооборота 511 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 15 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 19 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Shanghai Saideyi Electric Co.Ltd 1 1
Delixi Group 1 1
Базис. Недвижимость 8 1
Инфострой - Infostroy 9 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 23 1
Multi-Channel Holdings - Blue Martini Software 12 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 1
SAP SE 5426 1
Lenovo Motorola 3530 1
Oracle Corporation 6867 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Microsoft Corporation 25236 1
Schneider Electric 591 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
Нанософт 115 1
Крок - Croc 1814 1
Оргэнергострой 8 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
Газпром трансгаз 154 2
Мост СК 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 24 1
Arthur Andersen 63 1
Harley-Davidson 25 1
Железно ГК 3 1
Газпром ПАО 1416 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Федеральное казначейство России 1879 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
4CIO 18 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 435 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 460 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 3
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1454 3
Оцифровка - Digitization 4933 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 414 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 590 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 128 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1481 1
Apple Face ID 234 4
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard - Pragmacore Дашборд 19 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 2
1С:ERP Управление предприятием 712 2
Microsoft Office 3952 2
Apple iOS 8242 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Цифровой инспектор 9 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 1
VK RuStore - Рустор 507 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Философт - Мажордом 37 1
Jitsi - Jitsi Meet - Jitsi Videobridge - Jigasi - lib-jitsi-meet - Jidesha 8 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 1
Философт - ЦМРН - Цифровая модель рынка недвижимости 8 1
Яндекс.Навигатор 111 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Microsoft Windows 10 1874 1
Autodesk Revit 120 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Apple - App Store 3008 1
Власов Иван 37 6
Михайлов Андрей 3 1
Морозова Анастасия 36 1
Поляков Кирилл 19 1
Калинина Людмила 1 1
Кашаев Алексей 21 1
Цветков Александр 13 1
Филатова Ирина 2 1
Зимонас Роман 7 1
Вишневский Сергей 1 1
Суковых Кирилл 1 1
Малахов Владимир 2 1
Мещерин Игорь 1 1
Петров Михаил 138 1
Аленьков Вячеслав 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 25 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 26 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 1
Украина 7793 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Английский язык 6876 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 1
Аудит - аудиторский услуги 3111 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 1
МТР - Материально-технические ресурсы 67 1
ЕПС - Единый план счетов 189 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
Образование в России 2559 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1
Ведомости 1233 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще