Получите все материалы CNews по ключевому слову
EPCM-инжиниринг EPC-контракт engineering, procurement and construction инжиниринг, снабжение, строительство
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
EPCM-инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|4CIO 18 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
|Власов Иван 37 6
|Михайлов Андрей 3 1
|Морозова Анастасия 36 1
|Поляков Кирилл 19 1
|Калинина Людмила 1 1
|Кашаев Алексей 21 1
|Цветков Александр 13 1
|Филатова Ирина 2 1
|Зимонас Роман 7 1
|Вишневский Сергей 1 1
|Суковых Кирилл 1 1
|Малахов Владимир 2 1
|Мещерин Игорь 1 1
|Петров Михаил 138 1
|Аленьков Вячеслав 14 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.