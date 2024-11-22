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Философт ЦМРН Цифровая модель рынка недвижимости

Философт - ЦМРН - Цифровая модель рынка недвижимости

«Цифровая модель рынка недвижимости» – продукт IT-компании «Философт», позволяющий провести анализ конкурентов, получив при этом точные статистические данные, что напрямую влияет на скорость развития компании. Благодаря функционалу модели девелопер может сэкономить миллионы рублей, в удобном формате оценивая рынок и его успешные проекты. Помимо этого «ЦМРН» позволяет анализировать предложения конкурентов и подсвечивать все еще свободные ниши отрасли. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.11.2024 «Философт» обновила функционал цифровой модели рынка недвижимости 1
11.11.2024 ГК «Произведение Девелопмент» и «Философт» заключили соглашение о партнерстве 1
23.07.2024 ГК В72 приобрела лицензию на «Цифровую модель рынка недвижимости» компании «Философт» 2
26.06.2024 BM Group и «Философт» объявляют о стратегическом партнерстве 1
19.06.2024 «Философт» и BM Group подписали меморандум о партнерстве 1
25.08.2023 «Философт» выводит на рынок «Цифровую модель рынка недвижимости» 2
10.04.2023 «Философт» создала «умный» маркетплейс для мобильного приложения «Мажордом» 1
21.12.2022 «Философт» выведет на рынок пять ИТ-продуктов для строительной отрасли в 2023 году 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Философт и организации, системы, технологии, персоны:

Философт - Philosoft 89 9
BM Group - БМ Групп 6 2
Железно ГК 4 1
Федеральное казначейство России 1939 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2209 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7728 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1687 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 258 1
EPCM-инжиниринг - EPC-контракт - engineering, procurement and construction - инжиниринг, снабжение, строительство 33 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8434 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5919 1
Освещение - яркость источника света 736 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2007 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9792 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7783 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13821 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12791 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 204 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3139 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2581 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13051 1
Философт - Мажордом 64 4
Apple Face ID 254 2
Власов Иван 54 5
Павлов Дмитрий 14 2
Агаев Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1000 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 220 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5543 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6575 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10804 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 720 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1871 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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