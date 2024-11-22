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Философт ЦМРН Цифровая модель рынка недвижимости
«Цифровая модель рынка недвижимости» – продукт IT-компании «Философт», позволяющий провести анализ конкурентов, получив при этом точные статистические данные, что напрямую влияет на скорость развития компании. Благодаря функционалу модели девелопер может сэкономить миллионы рублей, в удобном формате оценивая рынок и его успешные проекты. Помимо этого «ЦМРН» позволяет анализировать предложения конкурентов и подсвечивать все еще свободные ниши отрасли.
СОБЫТИЯ
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Философт и организации, системы, технологии, персоны:
|Философт - Мажордом 64 4
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|Власов Иван 54 5
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