Философт - ЦМРН - Цифровая модель рынка недвижимости

«Цифровая модель рынка недвижимости» – продукт IT-компании «Философт», позволяющий провести анализ конкурентов, получив при этом точные статистические данные, что напрямую влияет на скорость развития компании. Благодаря функционалу модели девелопер может сэкономить миллионы рублей, в удобном формате оценивая рынок и его успешные проекты. Помимо этого «ЦМРН» позволяет анализировать предложения конкурентов и подсвечивать все еще свободные ниши отрасли.